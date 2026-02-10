32 लाख कैश के साथ दो युवक गिरफ्तार, पटना पुलिस का बड़ा एक्शन
पटना सिटी में जांच के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 32 लाख कैश बरामद हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : February 10, 2026 at 8:46 PM IST
पटना: राजधानी पटना सिटी के मुंगलपुरा टीओपी क्षेत्र में मंगलवार को नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दो युवकों को 32 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया. संदिग्ध परिस्थिति में इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है.
32 लाख कैश के साथ दो युवक गिरफ्तार: असल में मुंगलपुरा चौकी के पास पुलिस टीम वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखते ही घबराकर भागने का प्रयास करने लगे. युवकों की संदिग्ध हरकत को देखते हुए पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें रोक लिया. तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद बैग से 500 रुपये के नोटों में कुल 32 लाख रुपये नकद बरामद हुए.
बंगाल की कंपनी के पैसे होने का दावा: कैश बरामदगी के बाद पुलिस दोनों युवकों को मुंगलपुरा टीओपी लेकर पहुंची, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने बताया कि यह राशि वर्धमान की एक निजी कंपनी की है, जिसकी एक शाखा पटना में भी संचालित है. उनका दावा है कि वे कंपनी की ओर से यह नकदी बैंक में जमा कराने जा रहे थे.
युवकों के पास नहीं थे कागजात: हालांकि पुलिस को युवकों के जवाब और उनके व्यवहार में कई तरह की असंगतियां दिखाई दीं, जिसके बाद मामले को संदिग्ध मानते हुए आगे की जांच शुरू कर दी गई. पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी नकद राशि के परिवहन के लिए वैध कागजात और अधिकृत दस्तावेज होना आवश्यक है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है.
क्या बोले एसडीपीओ?: पटना सिटी के एसडीपीओ डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि बरामद नकदी को जब्त कर लिया गया है और दोनों युवकों से पूछताछ जारी है. साथ ही संबंधित कंपनी से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दावे की सत्यता की पुष्टि हो सके. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है.
"नियमित चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है. संदिग्ध स्थिति में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है. आयकर विभाग की टीम अब रकम के स्रोत, स्वामित्व और वैधता से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी."- डॉ. गौरव कुमार, एसडीपीओ, पटना
