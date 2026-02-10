ETV Bharat / state

32 लाख कैश के साथ दो युवक गिरफ्तार, पटना पुलिस का बड़ा एक्शन

पटना में 32 लाख कैश बरामद ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना सिटी के मुंगलपुरा टीओपी क्षेत्र में मंगलवार को नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दो युवकों को 32 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया. संदिग्ध परिस्थिति में इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है. 32 लाख कैश के साथ दो युवक गिरफ्तार: असल में मुंगलपुरा चौकी के पास पुलिस टीम वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखते ही घबराकर भागने का प्रयास करने लगे. युवकों की संदिग्ध हरकत को देखते हुए पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें रोक लिया. तलाशी लेने पर उनके पास मौजूद बैग से 500 रुपये के नोटों में कुल 32 लाख रुपये नकद बरामद हुए. पटना पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat) बंगाल की कंपनी के पैसे होने का दावा: कैश बरामदगी के बाद पुलिस दोनों युवकों को मुंगलपुरा टीओपी लेकर पहुंची, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने बताया कि यह राशि वर्धमान की एक निजी कंपनी की है, जिसकी एक शाखा पटना में भी संचालित है. उनका दावा है कि वे कंपनी की ओर से यह नकदी बैंक में जमा कराने जा रहे थे.