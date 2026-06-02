दया दुबे गैंग का सरगना सहित 2 अपराधी गिरफ्तार, पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कुख्यात दया दुबे गैंग का सरगना सहित 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 2, 2026 at 8:51 PM IST
पटना: राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में लंबे समय से सक्रिय कुख्यात दया दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पटना पुलिस ने गैंग के सरगना दया दुबे समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस आपराधिक गिरोह के अब तक सभी 10 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट और अन्य गंभीर मामलों में कई आपराधिक कांड दर्ज हैं.
रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद एक्शन: असल में 23 मई 2026 को बिहटा थाना में दया दुबे और उसके साथियों द्वारा सात लाख रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निर्देशन में बिहटा थाना और डीआईयू की संयुक्त टीम द्वारा विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इसके बाद तकनीकी अनुसंधान, आसूचना संकलन और गुप्त सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई शुरू की गई.
#PatnaPolice की बड़ी सफलता : दया दुबे गैंग का सरगना सहित 02 अपराधी गिरफ्तार। अब तक दया गैंग के सभी सदस्य (10) गिरफ्तार।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) June 2, 2026
दिनांक 23.05.2026 को #बिहटा थाना को दया दुबे एवं उसके साथियों द्वारा 07 लाख रुपये की रंगदारी मांगने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए… pic.twitter.com/Na1VHlJlcd
25 मई को दो, 26 को एक सदस्य गिरफ्तार: पुलिस ने सबसे पहले 25 मई को दो अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसी दिन अनुसंधान के दौरान एक अन्य अभियुक्त रंजय कुमार को भी एक देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया. वहीं, 26 मई को गैंग के सक्रिय सदस्य विशाल कुमार को एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ दबोचा गया.
अब सरगना समेत गिरफ्तार: मामले में आगे की जांच और लगातार की जा रही छापेमारी के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता 1 जून 2026 को मिली. गुप्त सूचना के आधार पर बक्सर जिले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गैंग के सरगना दया दुबे और उसके सक्रिय सदस्य अभिषेक कुमार उर्फ अभि को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है.
क्या बोले सिटी एसपी?: नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दया दुबे गैंग काफी दिनों से पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सक्रिय था. गैंग के सदस्य रंगदारी, हत्या, लूट और हथियारों के बल पर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस ने अब तक गैंग के कुल 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
"हालिया कार्रवाई में दया दुबे, ओम सिंह, अभिषेक कुमार और शिवम ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है. इन अपराधियों के खिलाफ नौबतपुर, पालीगंज, बिहटा, दीघा समेत कई थाना क्षेत्रों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के आधार पर अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है. पूरे मामले में अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई जारी है."- भानु प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, पटना (पश्चिमी)
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरोह के सदस्यों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने हुए थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से पटना और आसपास के इलाकों में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
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