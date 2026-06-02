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दया दुबे गैंग का सरगना सहित 2 अपराधी गिरफ्तार, पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

दया दुबे गैंग का सरगना गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में लंबे समय से सक्रिय कुख्यात दया दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पटना पुलिस ने गैंग के सरगना दया दुबे समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस आपराधिक गिरोह के अब तक सभी 10 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट और अन्य गंभीर मामलों में कई आपराधिक कांड दर्ज हैं. रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद एक्शन: असल में 23 मई 2026 को बिहटा थाना में दया दुबे और उसके साथियों द्वारा सात लाख रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निर्देशन में बिहटा थाना और डीआईयू की संयुक्त टीम द्वारा विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इसके बाद तकनीकी अनुसंधान, आसूचना संकलन और गुप्त सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई शुरू की गई. 25 मई को दो, 26 को एक सदस्य गिरफ्तार: पुलिस ने सबसे पहले 25 मई को दो अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसी दिन अनुसंधान के दौरान एक अन्य अभियुक्त रंजय कुमार को भी एक देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया. वहीं, 26 मई को गैंग के सक्रिय सदस्य विशाल कुमार को एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ दबोचा गया.