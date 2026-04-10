फिल्मी अंदाज में सोना लूट कांड का खुलासा, सरगना समेत तीन लुटेरे गिरफ्तार
पटना पुलिस ने सोना लूट मामले का पर्दाफाश कर दिया है. मामले में गिरोह के सरगना समेत तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें..
Published : April 10, 2026 at 8:42 PM IST
पटना: स्वर्ण व्यवसायी से फिल्मी अंदाज में लूट की घटना का पटना पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है. इस मामले में सरगना सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके पास से लूट का 5 किलो 403 ग्राम सोना, 9 जिंदा कारतूस और एक लाख 97 हजार रुपये नकद बरामद किया गया है.
सोना लूटकांड में तीन गिरफ्तारी: 4 अप्रैल को पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर स्टेशन से एक स्वर्ण व्यवसायी टेंपो से बाकरगंज मंडी की ओर जा रहे थे. उनके पास एक बैग में करीब 14 किलो 900 ग्राम सोना था. इसी दौरान रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर व्यवसायी को रोका और सोने सहित उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया. इसके बाद अपराधी नौबतपुर की ओर फरार हो गए.
लूटकांड का हुआ खुलासा: घटना की सूचना मिलते ही खगौल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों का पीछा शुरू किया. इस दौरान एम्स गोलंबर के पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि स्वर्ण व्यवसायी को नौबतपुर जाने वाले रास्ते से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इसके बाद खगौल थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई.
विशेष टीम को मिली कामयाबी: मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में एसआईटी और एसटीएफ के अधिकारियों को शामिल किया गया. टीम ने तकनीकी जांच, छापेमारी और लगातार निगरानी के आधार पर पूरे कांड का खुलासा किया.
सरगना समेत तीन लुटेरे गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस ने इस लूट कांड में शामिल सरगना अमरनाथ उर्फ गोपी समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों की पहचान आदित्य गिरी, सोनी और संजय कुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी पटना और वैशाली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं.
क्या बोले एसएसपी?: पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि इस कांड का मास्टरमाइंड अमरनाथ उर्फ गोपी है, जिसके पास से 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. उसी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए 5 किलो 403 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है. इसके अलावे एक लाख 97 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.
"पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इन लोगों ने बताया कि इस लूट की योजना अचानक नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके लिए करीब डेढ़ साल से स्वर्ण व्यवसायी की रेकी की जा रही थी. अपराधी लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे. इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य संभावित अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना
ये भी पढ़ें: बिहार में स्वर्ण कारोबारियों में दहशत, अब कस्टम अधिकारी बनकर लूटा 17 किलो सोना