मर्डर से पहले सरेंडर, अमन शुक्ला हत्याकांड में मास्टरमाइंड और दो शूटर गिरफ्तार

अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में सनसनी फैलाने वाले अमन शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस और डीआईयू की टेक्निकल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है. साजिशकर्ता समेत तीन आरोपी गिरफ्तार: पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमन शुक्ला की हत्या 5 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी. उन्होंने बताया कि अमन शुक्ला जेल से छूटने के बाद दोबारा अपने गिरोह को संगठित कर रहा था और पटना में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था. इसी बीच उसके करीबी और दोस्तों ने ही आपसी रंजिश और आपराधिक साजिश के तहत उसकी हत्या की सुपारी दे दी. पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा (ETV Bharat) अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा: पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि अनुसंधान और पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अमन शुक्ला के द्वारा आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी साजिशें की जा रही थीं, जिसको लेकर एक पूर्व सहयोगी के साथ उसका गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था. इसी रंजिश के कारण सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई थी और योजनाबद्ध तरीके से घटना के दिन ही साजिशकर्ता ने पूर्व के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.