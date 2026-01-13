मर्डर से पहले सरेंडर, अमन शुक्ला हत्याकांड में मास्टरमाइंड और दो शूटर गिरफ्तार
अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा हो गया है. पटना पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : January 13, 2026 at 8:47 PM IST
पटना: राजधानी पटना में सनसनी फैलाने वाले अमन शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस और डीआईयू की टेक्निकल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
साजिशकर्ता समेत तीन आरोपी गिरफ्तार: पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमन शुक्ला की हत्या 5 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी. उन्होंने बताया कि अमन शुक्ला जेल से छूटने के बाद दोबारा अपने गिरोह को संगठित कर रहा था और पटना में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था. इसी बीच उसके करीबी और दोस्तों ने ही आपसी रंजिश और आपराधिक साजिश के तहत उसकी हत्या की सुपारी दे दी.
अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा: पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि अनुसंधान और पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अमन शुक्ला के द्वारा आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी साजिशें की जा रही थीं, जिसको लेकर एक पूर्व सहयोगी के साथ उसका गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था. इसी रंजिश के कारण सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई थी और योजनाबद्ध तरीके से घटना के दिन ही साजिशकर्ता ने पूर्व के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
"अमन शुक्ला हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है. दिनांक 05.01.2026 को पत्रकारनगर थानांतर्गत अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पटना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परसाबजार थानांतर्गत से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. वहीं, पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर घटना में संलिप्त दो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई."- कार्तिकेय के. शर्मा, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
अमन का था आपराधिक इतिहास: एसएसपी ने बताया कि मृतक अमन शुक्ला का आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले भी डकैती के एक मामले में आरोपी रह चुका था. जेल से बाहर आने के बाद उसकी गतिविधियों पर कई लोगों की नजर थी. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां मिली हैं. जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं का पूरी तरह खुलासा किया जाएगा.
5 जनवरी को हुई थी हत्या: पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी चौक के पास अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पत्नी और बच्चे के सामने उसको गोलियों से भून दिया गया. 38 वर्षीय अमन पीएनबी बैंक लूटकांड का मास्टर माइंड था.
