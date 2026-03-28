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बिहार पुलिस ने मुंबई से फर्जी म्यूजिक डायरेक्टर को किया गिरफ्तार, पटना के डॉक्टर से की थी लाखों की ठगी

पटना के डॉक्टर से 70.68 लाख की ठगी के मामले में गांधी मैदान पुलिस ने मुंबई से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पढ़ें

Patna doctor duped of lakhs
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 12:11 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में दर्ज 70 लाख रुपये से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गांधी मैदान थाने की पुलिस ने मुंबई में छापेमारी कर मुख्य आरोपित जावेद शराफत अली खान को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को महाराष्ट्र के मालवानी, मलाड़ इलाके से पकड़ा गया है. पुलिस अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना लाने की प्रक्रिया में जुटी है.

ऐसे दिया गया ठगी को अंजाम: पुलिस के अनुसार, पाटलिपुत्र निवासी पीड़ित पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही प्रोडक्शन से जुड़े कार्य भी करते हैं. उन्होंने 1 मार्च 2024 को गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उनकी मुलाकात मुंबई निवासी जावेद शराफत अली खान से हुई थी, जिसने खुद को म्यूजिक डायरेक्टर बताया था.

म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग का झांसा: वहीं, उसके सहयोगियों प्रकाश भारद्वाज और राकेश वर्मा को रिकार्डिंग स्टूडियो का मालिक बताया गया था. तीनों आरोपियों ने पीड़ित को म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग के व्यवसाय में निवेश का झांसा दिया. भरोसा दिलाया गया कि निवेश करते ही गानों की रिकॉर्डिंग और प्रमोशन का काम शुरू कर दिया जाएगा और अच्छा मुनाफा होगा.

70.68 लाख रुपये कराए ट्रांसफर: आरोप है कि आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित डॉक्टर ने अपने तीन अलग-अलग बैंक खातों से कुल 70 लाख 68 हजार रुपये आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. पैसे ट्रांसफर होने के बाद भी जब कोई काम शुरू नहीं हुआ तो पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क कर प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में पूछताछ शुरू की.

छोटी फिल्म के नाम पर फिर की ठगी: इस दौरान आरोपियों ने लगातार बहाने बनाए और काम शुरू करने का आश्वासन देते रहे थे. इसी बीच जावेद शराफत ने एक छोटी फिल्म बनाने के नाम पर अतिरिक्त 2.25 लाख रुपये भी ले लिए. बताया गया कि यह फिल्म गानों के प्रमोशन में मददगार होगी, लेकिन न तो फिल्म बनाई गई और न ही कोई प्रोडक्शन कार्य शुरू हुआ.

मिक्सिंग-मास्टरिंग के नाम पर भी ठगी: इतना ही नहीं, आरोपियों ने मिक्सिंग और मास्टरिंग के नाम पर भी करीब 80 हजार रुपये वसूले, जबकि इस काम की वास्तविक लागत बेहद कम बताई जा रही है. लगातार टालमटोल और काम नहीं होने से पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो आरोपियों ने संपर्क करना बंद कर दिया. इसके बाद पीड़ित ने गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाएगी पुलिस: गांधी मैदान थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में जावेद शराफत अली खान के अलावा दो अन्य आरोपियों प्रकाश भारद्वाज और राकेश वर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जाएगा. पूछताछ के बाद पूरे गिरोह और ठगी के नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है.फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है."- अखिलेश कुमार,गांधी मैदान थाना प्रभारी

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