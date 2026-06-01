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पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल, 31 इंस्पेक्टर और SI का तबादला, कई थानों को मिले नए प्रभारी

पटना पुलिस में बड़े स्तर पर दबादले ( ETV Bharat )

पटना : राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय के. शर्मा ने जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 31 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले एवं नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद राजधानी में थानाध्यक्ष स्तर पर यह महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. 31 इंस्पेक्टर और एसआई के तबादले : जारी आदेश के अनुसार कई महत्वपूर्ण थानों को नए प्रभारी दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनेश कुमार सिंह को बुद्धा कॉलोनी थाना का नया प्रभारी बनाया गया है. वहीं संतोष कुमार शर्मा को रामकृष्ण नगर थाना, सुमन कुमार को गौरीचक थाना तथा अमरेंद्र कुमार को भगवानगंज थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 31 इंस्पेक्टर और एसआई के तबादले (ETV Bharat) इन थानों के थानेदार बदले गए : इसके अलावा शुभम सुमन को सकसोहरा थाना अध्यक्ष, रोशन कुमार को मरांची थाना अध्यक्ष, विनोद कुमार को पंचमहला थाना प्रभारी तथा खुशबू खातून को दनियावां थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित किया गया है. वहीं सागर कुमार को जयपुर थाना और अतुल कुमार को पिपलामा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है.