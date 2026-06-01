पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल, 31 इंस्पेक्टर और SI का तबादला, कई थानों को मिले नए प्रभारी
सम्राट सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी पटना ने 31 दारोगाओं का तबादला किया है-
Published : June 1, 2026 at 8:28 PM IST
पटना : राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय के. शर्मा ने जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 31 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले एवं नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद राजधानी में थानाध्यक्ष स्तर पर यह महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.
31 इंस्पेक्टर और एसआई के तबादले : जारी आदेश के अनुसार कई महत्वपूर्ण थानों को नए प्रभारी दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनेश कुमार सिंह को बुद्धा कॉलोनी थाना का नया प्रभारी बनाया गया है. वहीं संतोष कुमार शर्मा को रामकृष्ण नगर थाना, सुमन कुमार को गौरीचक थाना तथा अमरेंद्र कुमार को भगवानगंज थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इन थानों के थानेदार बदले गए : इसके अलावा शुभम सुमन को सकसोहरा थाना अध्यक्ष, रोशन कुमार को मरांची थाना अध्यक्ष, विनोद कुमार को पंचमहला थाना प्रभारी तथा खुशबू खातून को दनियावां थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित किया गया है. वहीं सागर कुमार को जयपुर थाना और अतुल कुमार को पिपलामा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है.
थानों में नए दारोगा की पदस्थापना के आदेश : पटना पुलिस की ओर से जारी इस तबादला सूची में कुल 31 पुलिस पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं. इनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं. प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नए पदस्थापन से थानों के कार्य संचालन में गति आएगी और अपराध नियंत्रण के साथ-साथ जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन में भी मदद मिलेगी.
नई सरकार में कानून व्यवस्था पर कोताही नहीं : सूत्रों के अनुसार, पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने, लंबी अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को बदलने तथा विभिन्न थानों में प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नए थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है.
जल्द ही थानों का चार्ज संभालेंगे नए पुलिस अधिकारी : पटना पुलिस में हुए इस बड़े फेरबदल को आगामी दिनों में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब सभी नवपदस्थापित अधिकारी जल्द ही अपने-अपने थानों का कार्यभार संभालेंगे.
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