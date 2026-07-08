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PMCH में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बंद रहेगी OPD; मरीज की मौत के बाद मामला गहराया

पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा और स्टाइपेंड के लिए हड़ताल शुरू की. दूसरी ओर परिजन ने डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगाया.

patna pmch junior doctors strike
पीएमसीएच पटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 12:09 PM IST

5 Min Read
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पटना: राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही. जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) ने डॉक्टरों की सुरक्षा, बदहाल आधारभूत व्यवस्था और लंबित वेतन-स्टाइपेंड संशोधन को लेकर तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. जेडीए अध्यक्ष सत्यम कुमार ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है.

"हड़ताल केवल ओपीडी, सामान्य वार्डों और ऐच्छिक ऑपरेशन थिएटर तक सीमित रहेगी. गंभीर मरीजों की परेशानी को देखते हुए आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, लेबर रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर पहले की तरह चलते रहेंगे. मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे." -सत्यम कुमार, अध्यक्ष, जेडीए

कार्यस्थल पर असुरक्षित माहौल: सत्यम कुमार ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में डॉक्टरों के साथ हिंसा और धमकी की घटनाएं काफी बढ़ी हैं. अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कई बार सुरक्षा मजबूत करने के लिए लिखा गया, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई नहीं होने से कार्यस्थल असुरक्षित होता जा रहा है.

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पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)

दवाओं और उपकरणों की भारी कमी: डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल की प्रशासनिक और आधारभूत कमियों का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है. मरीज उन समस्याओं के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होता. कई विभाग जीवनरक्षक दवाओं, टांके लगाने की सामग्री, एंटीसेप्टिक घोल और मरीज मॉनिटर जैसी आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की कमी के बीच काम कर रहे हैं.

बुनियादी कमियों से बढ़ता असंतोष: जेडीए अध्यक्ष के अनुसार पीएमसीएच में आईसीयू बेड की भारी कमी है. अस्पताल में प्रभावी ट्रायेज व्यवस्था नहीं है और मरीजों के लिए पर्याप्त ट्रॉलियां उपलब्ध नहीं हैं. एम्बुलेंस और शव वाहन की कमी के साथ आवश्यक जांच सुविधाएं भी समय पर नहीं मिलतीं. इन व्यवस्थागत कमियों के कारण मरीजों के परिजनों का असंतोष डॉक्टरों पर निकलता है.

सुरक्षा और सम्मान पर खतरा: सत्यम कुमार ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस प्रकार की स्थिति बेहद चिंताजनक है. इससे न केवल मरीजों की चिकित्सा प्रभावित हो रही है, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान भी खतरे में है. उनका कहना है कि यदि अस्पताल की बुनियादी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना संभव नहीं होगा.

वेतन और स्टाइपेंड का मामला लंबित: उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के वेतन संशोधन का मामला लंबे समय से अटका है. जेडीए की ओर से कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह संशोधन जनवरी 2026 से प्रभावी होना था, पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया.

जूनियर डॉक्टरों की चार मुख्य मांगें: जेडीए ने अपनी चार प्रमुख मांगें सामने रखी हैं. इनमें परिसर की सुरक्षा मजबूत करना और पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है. इसके अलावा डॉक्टरों के साथ हिंसा पर अनिवार्य प्राथमिकी, आवश्यक दवाओं व आईसीयू बेड की तत्काल उपलब्धता तथा स्नातकोत्तर व वरिष्ठ रेजिडेंट्स के संशोधित वेतन को जनवरी 2026 से लागू करने की मांग है.

"डॉक्टरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक विफलताओं का बोझ डॉक्टरों पर नहीं डाला जा सकता. जब तक सक्षम प्राधिकारियों की ओर से इन मांगों पर ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी." -सत्यम कुमार, अध्यक्ष, जेडीए

पीड़ित परिजन का डॉक्टरों पर गंभीर आरोप: इधर पीएमसीएच के डॉक्टरों पर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पटना ग्रामीण के प्रणय कुमार ने कहा कि रविवार रात पीएमसीएच में कोई डॉक्टर नहीं था. उनके पिता को समय पर दवाई और नेबुलाइजर नहीं मिला, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. वह आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए थे.

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पीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल (ETV Bharat)

"पिता की तबीयत बिगड़ने पर वह डॉक्टर को ढूंढते रहे लेकिन कोई नहीं मिला. काफी मुश्किल से कुछ डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू किया और थोड़ी देर बाद आकर कहा कि उनके पिता की मौत हो गई है. जब उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया तो उन्हें दूसरे सेल में जाकर शिकायत करने को कहा गया." -प्रणय कुमार, मृतक के परिजन

परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट: आरोप है कि जब वे वहां पहुंचे, तो पहले से बड़ी संख्या में जूनियर और सीनियर डॉक्टर मौजूद थे. उन लोगों ने हाथों में लोहे की सींकड़ (सांकल) और फाइटर पहनकर प्रणय और उनके भाई की गंभीर रूप से पिटाई कर दी, जिससे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए. उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी चलती है.

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