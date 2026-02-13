ETV Bharat / state

पटना के कोचिंग संस्थान में छात्रा की मौत मामला: परिजनों ने जताई गंभीर आशंका, लोगों ने किया प्रदर्शन

पटना : बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और छात्रा की संदिग्ध मौत ने ऊबाल ला दिया है. अब इसको लेकर हंगामा हो रहा है. जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन : शुक्रवार को घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई. कुछ स्थानों पर आगजनी भी की गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रित किया. जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat) आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग : स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग उठाई है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. ''घटना की जांच एसआईटी नहीं करे, बल्कि न्यायिक जांच की जाए. क्योंकि एसआईटी और बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है. संपूर्ण बिहार में लगातार घटनाएं घट रही हैं. कहते हैं कानून का राज है, ये कैसा कानून का राज है? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है.''- गोपाल रविदास, पूर्व विधायक