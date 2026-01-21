NEET छात्रा की मौत मामले में नया खुलासा, युवक और उनके दोस्त आरोपी
NEET छात्रा की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है. एक युवक और उनके दोस्तों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
Published : January 21, 2026 at 7:45 PM IST
पटना: राजधानी पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत मामले में पिता ने गांधी मैदान थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है. पिता ने प्राथमिकी में एक युवक और उसके कुछ दोस्तों पर साजिश करने का आरोप लगाया है. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. साजिश के तहत उसकी हत्या की गई. यह आत्महत्या नहीं हो सकती. पूरे मामले की निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए.
'पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या': हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या करार दिया है. पटना की सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट हॉस्टल में औरंगाबाद की एक छात्रा की मौत 6 जनवरी को हुई थी. इस मामले में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच के लिए एफएसल टीम को भी बुलाया गया था.
'कमरे से मिले कई साक्ष्य': एसपी ने बताया कि छात्रा के कमरे से सर्च के दौरान एक लिखा हुआ नोट, मोबाइल फोन बरामद किया गया था. जिस कपड़े का फंदा बनाकर लटकी थी, उसे भी जब्त किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि हैंगिग के कारण उसकी मौत हुई है. हालांकि परिवार के द्वारा एक लड़के और उसके दोस्त पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
"इस मामले में उक्त लड़के को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. जांच में पाया गया है कि इस घटना से उसका कनेक्शन है. उस समय वह घटनास्थल पर भी था. छात्रा पूर्व में भी उससे संपर्क में थी. इसकी भी जांच की जा रही है." -दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना
'एफएसल के पास भेजा गया साक्ष्य': पुलिस ने बताया कि जिन अन्य लोगों पर परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है. इससे जुड़े टेकनिकल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. कमरे से जो नोट्स, मोबाइल फोन, कपड़े मिले हैं, उसे भी एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है.
'पढ़ाई की समस्या से परेशान थी छात्रा': एसपी ने बताया कि छात्रा की पढ़ाई से संबंधित भी कुछ समस्याएं थी. इसको लेकर अपने परिवार से चर्चा की थी. पढ़ाई को लेकर दुखी रहती थी. इस एंगल के माध्यम से भी जांच की जा रही है. सभी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है.
