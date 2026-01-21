ETV Bharat / state

NEET छात्रा की मौत मामले में नया खुलासा, युवक और उनके दोस्त आरोपी

पटना: राजधानी पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत मामले में पिता ने गांधी मैदान थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है. पिता ने प्राथमिकी में एक युवक और उसके कुछ दोस्तों पर साजिश करने का आरोप लगाया है. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. साजिश के तहत उसकी हत्या की गई. यह आत्महत्या नहीं हो सकती. पूरे मामले की निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए.

'पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या': हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या करार दिया है. पटना की सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट हॉस्टल में औरंगाबाद की एक छात्रा की मौत 6 जनवरी को हुई थी. इस मामले में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच के लिए एफएसल टीम को भी बुलाया गया था.

पटना की सेंट्रल एसपी दीक्षा (ETV Bharat)

'कमरे से मिले कई साक्ष्य': एसपी ने बताया कि छात्रा के कमरे से सर्च के दौरान एक लिखा हुआ नोट, मोबाइल फोन बरामद किया गया था. जिस कपड़े का फंदा बनाकर लटकी थी, उसे भी जब्त किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि हैंगिग के कारण उसकी मौत हुई है. हालांकि परिवार के द्वारा एक लड़के और उसके दोस्त पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.