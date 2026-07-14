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बिहार में शराबबंदी की खुली पोल! ट्रेन से शराब की खेप उतारने का वीडियो वायरल

पटना: शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं ने शराबबंदी कानून और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के फतुहा-बंकाघाट रेलखंड पर स्थित पुनपुन रेलवे पुल के पास का है. यहां कथित तौर पर एक पैसेंजर ट्रेन से शराब की बड़ी खेप उतारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मामले ने रेल पुलिस को सतर्क कर दिया है.

शराब की बोरियां उतारते मिले लोग: मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार दोपहर-शाम के बीच की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पुनपुन रेलवे पुल पर ट्रेन के रुकते ही कुछ युवक दौड़ते हुए ट्रेन की एक बोगी के निचले हिस्से से शराब की बोरियां और पैक बोतल उतारते नजर आए.

दिन-दहाड़े हुई घटना: पूरी घटना का ट्रेन पर मौजूद शख्स ने छिपकर वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शराबबंदी की पोल खोल दी. वीडियो में दिन-दहाड़े हो रही इस घटना के दौरान वहां आसपास लोग मौजूद हैं, फिर भी शराब माफियाओं के आगे सभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे है.

वायरल वीडियो (VIRAL VIDEO)

रेल थाना प्रभारी का बयान: वहीं, इस संबंध में फतुहा रेल थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहे युवक का चेहरा स्पष्ट नहीं है. इसलिए वीडियो को तकनीकी आधार पर जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उसकी पहचान की जा सके. वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.