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बिहार में शराबबंदी की खुली पोल! ट्रेन से शराब की खेप उतारने का वीडियो वायरल

पटना में ट्रेन से शराब उतारने का वीडियो हुआ वायरल, फतुहा रेल पुलिस ने तकनीकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही.

TRAIN LIQUOR SMUGGLING VIRAL VIDEO
ट्रेन से शराब की खेप उतारने का वीडियो वायरल (VIRAL VIDEO)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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पटना: शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं ने शराबबंदी कानून और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के फतुहा-बंकाघाट रेलखंड पर स्थित पुनपुन रेलवे पुल के पास का है. यहां कथित तौर पर एक पैसेंजर ट्रेन से शराब की बड़ी खेप उतारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मामले ने रेल पुलिस को सतर्क कर दिया है.

शराब की बोरियां उतारते मिले लोग: मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार दोपहर-शाम के बीच की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पुनपुन रेलवे पुल पर ट्रेन के रुकते ही कुछ युवक दौड़ते हुए ट्रेन की एक बोगी के निचले हिस्से से शराब की बोरियां और पैक बोतल उतारते नजर आए.

दिन-दहाड़े हुई घटना: पूरी घटना का ट्रेन पर मौजूद शख्स ने छिपकर वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शराबबंदी की पोल खोल दी. वीडियो में दिन-दहाड़े हो रही इस घटना के दौरान वहां आसपास लोग मौजूद हैं, फिर भी शराब माफियाओं के आगे सभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे है.

वायरल वीडियो (VIRAL VIDEO)

रेल थाना प्रभारी का बयान: वहीं, इस संबंध में फतुहा रेल थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहे युवक का चेहरा स्पष्ट नहीं है. इसलिए वीडियो को तकनीकी आधार पर जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उसकी पहचान की जा सके. वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

"वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है. वीडियो में दिख रहे युवक का चेहरा स्पष्ट नहीं है. इसलिए पहचान तय करने के लिए वीडियो को तकनीकी आधार पर जांच के लिए भेजा गया है. जांच के बाद युवकों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी."- राजेश कुमार, फतुहा रेल थाना प्रभारी

2016 में हुई शराबबंदी: गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने जुलाई 2016 में सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी ताकि ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाने में मदद मिल सके, साथ ही उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आए.

उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई: इसके अलावा शराबबंदी लागू करने के पीछ सरकार का एक और उद्देश्य था कि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके व अपराध को नियंत्रित किया जा सके. शराबबंदी का उल्लंघन करने पर इसके लिए उत्पाद अधिनियम के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है. हालांकि बावजूद इसके गाहे-बगाहे शराब तस्करी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं.

नोट: ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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