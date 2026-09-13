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बिहार में थाने में कैदी की मौत, मां ने ईंट भट्ठा मालिक पर लगाया हत्या का आरोप; पुलिस बोली- हाजत के बाथरूम में दी जान

पालीगंज में पुलिस हाजत में कैदी ने की आत्महत्या ( ETV Bharat )