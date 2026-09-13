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बिहार में थाने में कैदी की मौत, मां ने ईंट भट्ठा मालिक पर लगाया हत्या का आरोप; पुलिस बोली- हाजत के बाथरूम में दी जान

पटना के पालीगंज में पुलिस हाजत में कैदी ने आत्महत्या कर ली, परिजनों का ईंट भट्ठा मालिक पर हत्या का आरोप. रिपोर्ट- निशांत कुमार

PALIGANJ POLICE STATION
पालीगंज में पुलिस हाजत में कैदी ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 7:48 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे पालीगंज अनुमंडल स्थित सीगोड़ी थाना के हाजत में एक कैदी ने आत्मघाती कदम उठा लिया. वहीं घटना के बाद आनन-फानन में उसे इलाज के लिए ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान गया जिला के चाकंद गांव निवासी 30 वर्षीय अजय मांझी के रूप में हुई है.

पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स में भेजा गया शव

वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा, पटना पश्चिम सिटी एसपी संकेत कुमार एवं पाली अनुमंडल के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद मृतक अजय मांझी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स में भेजा गया.

पैसे को लेकर विवाद का मामला

जानकारी के अनुसार बीती रात सीगोड़ी थाना को ईंट भट्टा मालिक शरद यादव नामक शख्स ने आवेदन दिया था.आवेदन में पैसे को लेकर अजय मांझी और उसके साथियों के साथ मारपीट का जिक्र किया गया था. इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अजय मांझी और उसके दो अन्य साथियों को थाने लाई थी और बाद में दूसरे कैदियों के साथ हाजत में रखा गया था.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

डॉक्टर ने किया मृत घोषित

सुबह 4:00 बजे चौकीदार के द्वारा पुलिस को जानकारी मिली कि अजय मांझी ने बाथरूम में आत्महत्या कर ली है जिसके बाद उसे आनन फानन में पटना एम्स लाया गया. लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की मां का आरोप

मृतक की मां नागिया देवी ने बताया कि उनके बेटे को ईट भट्ठा मालिक शरद यादव ने पैसे लेकर बुलाया और मारपीट की. उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने उसके साथ की गई मारपीट की जानकारी दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भट्ठा मालिक ने ही पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. नगिया देवी के मुताबिक सुबह उन्हें पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने शक जताया है कि ईट भट्ठा मालिक ने ही उनके बेटे अजय मांझी की हत्या की है.

"बेटे को ईट भट्ठा मालिक शरद यादव ने पैसे लेकर बुलाया और मारपीट की. बाद में सुबह पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि बेटे ने आत्महत्या कर ली है. हमें शक है कि ईट भट्ठा मालिक ने ही मेरे बेटे अजय मांझी की हत्या की है."- नागिया देवी, मृतक की मां

सिटी एसपी का बयान

वहीं पूरे मामले पर पटना पश्चिम सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि ईट भट्टा मालिक शरद यादव और अजय मांझी के साथ पैसे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद में शरद यादव ने आवेदन दिया था और इस आवेदन के आधार पर अजय मांझी और उसके दो साथियों को पूछताछ के लिए लाया गया था. इसी दौरान जब सब कैदी हाजत में सो रहे थे तभी अजय मांझी ने बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर ली.

"इलाज के लिए अजय को एम्स ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना को लेकर मृतक के परिवार से भी बयान लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी." -संकेत कुमार, सिटी एसपी

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