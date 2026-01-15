पटना NEET छात्रा मौत मामला: दुष्कर्म की आशंका से इनकार नहीं, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार

ETV Bharat / state

पटना : बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है. छात्रा बीते रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी.

हर एंगल से जांच जारी : लड़की को हॉस्टल स्टाफ द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस का दावा है कि सच्चाई सामने लाने के लिए हर एंगल से जांच जारी है.

दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं- पुलिस : मामले में आज पटना पुलिस ने एक अहम प्रेस रिलीज जारी की है. पुलिस ने कहा है कि दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले की गंभीरता को देखते हुए गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

पिता ने थाने में की थी शिकायत : दरअसल, मृतका के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में आवेदन देकर हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था. परिजनों का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई. पिता का कहना है कि हॉस्टल प्रबंधन शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है.

हॉस्टल पर गंभीर आरोप : परिजनों के अनुसार, 6 जनवरी की शाम छात्रा को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में पाया गया. सूचना देर से दी गई और जब वे पटना पहुंचे तो हॉस्टल वालों ने अलग-अलग कहानियां सुनाईं. पिता ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के CCTV फुटेज जानबूझकर हटा दिए गए ताकि सच्चाई सामने न आ सके. साथ ही यह भी दावा किया गया कि कमरे में नींद की दवा रखकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'मामले को रफा-दफा करने की कोशिश' : मृतका के मामा ने आरोप लगाया कि हॉस्टल संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि जब छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी. वह न बोल पा रही थी और न ही शरीर में कोई मूवमेंट था. एक जूनियर डॉक्टर ने भी शरीर पर चोट और हेड इंजरी देखकर अनहोनी की आशंका जताई थी.

पुलिस की थी अलग थ्योरी : वहीं पुलिस का पक्ष इससे अलग नजर आ रहा है. ASP सदर अभिनव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्रा के साथ यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमॉर्टम कराया गया है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

''8 जनवरी को आई छात्रा की यूरिन रिपोर्ट में नींद की दवा के ओवरडोज के संकेत मिले हैं. इसके अलावा मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को नींद की दवा के प्रभाव और सुसाइड से जुड़े सर्च पाए गए हैं. इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि छात्रा डिप्रेशन में थी. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह जांच का केवल एक पहलू है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.''- अभिनव कुमार, ASP सदर

ASP अभिनव कुमार ने कहा कि छात्रा के कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर जो खरोंच और चोट के निशान मिले हैं, वे भी जांच का विषय हैं. हॉस्टल संचालक, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी.

जमकर हुआ प्रदर्शन : इस बीच 13 जनवरी को छात्रा का शव लेकर परिजन कारगिल चौक पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे. देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी और गांधी मैदान, कदमकुंआ, जक्कनपुर, पीरबहोर समेत पांच थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया.

