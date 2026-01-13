ETV Bharat / state

पटना के हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत, जानिए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर क्या बोली पुलिस?

पटना गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में पुलिस को मोबाइल से नए सुराग हाथ लगे है, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?

पटना के हॉस्टल में छात्रा की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 1:25 PM IST

पटना: राजधानी में नीट छात्रा की मौत मामले में पटना पुलिस की जांच में नया खुलाया हुआ हैं. पुलिस को छात्रा के मोबाइल से नए सुराग मिले हैं. वहीं परिवार के आरोपों के मुताबिक, छात्रा पर आरोपी छात्र मानसिक दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली.

पटना के हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत : 6 जनवरी को राजधानी के गांधी मैदान थाना स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. छात्रा औरंगाबाद की रहनेवाली थी. जिस दिन छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, वो अपने हॉस्टल के कमरे में अकेले थी, उसकी रुममेट कोचिंग गई थी. इसी दौरान छात्रा ने यह कदम उठाया.

छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप : घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले. इस दौरान पुलिस ने छात्रा के मोबाइल की जांच की. जांच में पुलिस को एक छात्र पर शक हुआ. आरोपी छात्र के मोबाइल की भी जांच की गई. पूछताछ में पता चला कि वो छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. पुलिस ने आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेज दिया है.

पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया? :

  • जिस गाइनेकोलॉजिस्ट ने पहले दिन लड़की की जांच की थी, उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला.
  • यूरिन रिपोर्ट से नींद की गोलियां लेने का पता चला है.
  • CCTV फुटेज में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है. CCTV ड्राइव ज़ब्त कर ली गई है.
  • मोबाइल की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि उसने ज़हर के बारे में सर्च किया था.
  • डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया है. विसरा सुरक्षित रखा गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

छात्रा के पिता और मामा का आरोप : छात्रा की मौत के बाद उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं छात्रा की मामा का आरोप है कि हॉस्टल संचालक ने अस्पताल के डॉक्टर को मैनेज कर लिया.

''सुबह जब उसे (छात्रा) कॉल किया गया तो उसने रिसीव नहीं किया. 4 बजे शाम में परिवार को फोन आता है. आपकी बच्ची को ठंड लग गया है, वो बेहोश हो गई है. हम लोग आते हैं, निजी अस्पताल में उसे भर्ती किया गया था, फिर उसे दूसरे अस्पताल में ले गए. दो दिन बाद वो होश में आयी.''- छात्रा के परिजन

छात्रा की मौत पर हंगामा-प्रदर्शन : पटना के एक हॉस्टल में NEET की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद सोमवार रात लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. परिजन शव लेकर कारगिल चौक पहुंचे, जहां प्रदर्शन और हंगाम हुआ. कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया.

हर एंगल से मामले की जांच- पटना पुलिस : पटना हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत के मामले पर पटना पुलिस ने कहा, दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई. मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था और वीडियोग्रफी के तहत बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया था. अब तक की जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टी नहीं हुई है. जांच के लिए बहुत सारे बिंदु है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी.

''मुझसे किसी भी डॉक्टर ने ये बात नहीं कही है कि यौन उत्पीड़न या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है. हॉस्टल के संचालक और मैनेजर से पूछताछ की गई है. अभी तक की जांच में हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो.'' - अभिनव कुमार, एएसपी सदर, पटना

