ETV Bharat / state

नीट छात्रा मौत मामला: विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष का प्रदर्शन, CBI जांच पर सिटिंग जज की निगरानी की मांग

पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है. विधानसभा-विधान परिषद में इसकी गूंज सुनाई पड़ी.

PATNA NEET STUDENT DEATH
पटना में नीट छात्रा मौत मामला पर विपक्ष का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 1:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद के पोर्टिको में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव के नेतृत्व में किया गया.

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद भी परिषद में मौजूद रहे और उन्होंने प्रदर्शन का समर्थन किया.

विधान परिषद में प्रदर्शन (ETV Bharat)

'पुलिस परिजनों को कर रही परेशान' : विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के बजाय मृतक छात्रा के परिजनों को ही परेशान कर रही है. राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि परिजनों से बार-बार पूछताछ कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. उनका कहना है कि पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है और शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई है.

महिला सुरक्षा पर सवाल : भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव ने कहा कि बिहार में बेटियों के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई घटना का जिक्र किया और औरंगाबाद में चार बेटियों द्वारा आत्महत्या कर लेने की घटना को भी उदाहरण के तौर पर सामने रखा.

''राज्य में बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इन मामलों में गंभीर नजर नहीं आ रही है. अपराधियों की गिरफ्तारी में भी ढिलाई बरती जा रही है. सरकार की संवेदनाएं नहीं दिख रही हैं.''- शशि यादव, विधान पार्षद, भाकपा माले

PATNA NEET STUDENT DEATH
विधान परिषद में प्रदर्शन (ETV Bharat)

CBI जांच पर न्यायिक निगरानी की मांग : शशि यादव ने कहा कि सरकार ने नीट छात्रा मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन केवल जांच एजेंसी बदलने से न्याय सुनिश्चित नहीं होगा. उन्होंने मांग की कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो और दोषियों को बचाने की कोशिश न की जा सके. उनका कहना है कि न्यायिक निगरानी से जांच प्रक्रिया पारदर्शी होगी और पीड़ित परिवार को भरोसा मिलेगा.

विधानसभा में हल्ला बोल : बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. विधानसभा पोर्टिको में नीट छात्रा मामले पर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने सरकार से चुप्पी तोड़ने की मांग की. 25 सदस्यों ने सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल कर किया. विपक्ष की ओर से सरकार पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. दोषियों को बचाने का भी आरोप लगाया गया है.

विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat)

शुरुआती जांच पर उठे सवाल : विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में शुरुआती स्तर पर पुलिस प्रशासन ने कई अहम बिंदुओं को नजरअंदाज किया. समय रहते जरूरी कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से संदेह और गहराता गया. अगर शुरू से ही निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से जांच होती, तो आज इस तरह विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती. विपक्ष ने सरकार से मांग की कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच को न्यायिक निगरानी में कराए और मृत छात्रा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए.

ये भी पढ़ें :-

नीट छात्रा मौत मामला: पटना हाईकोर्ट ने दखल देने से किया मना

'NEET छात्रा मर्डर केस की जांच की निगरानी अदालत करे' पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका

पटना NEET छात्रा मौत केस: CM नीतीश कुमार ने की CBI जांच की सिफारिश

'सभी पुलिस वाले बिके हुए हैं', DGP से मुलाकात के बाद नीट छात्रा की मां का संगीन आरोप

NEET छात्रा मौत मामला: एक्शन में महिला आयोग, डीएम को पत्र लिखकर छात्रावासों की लिस्ट मांगी

TAGGED:

पटना में नीट छात्रा मौत मामला
OPPOSITION PROTEST BIHAR ASSEMBLY
विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन
CBI INQUIRY IN NEET STUDENT DEATH
PATNA NEET STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.