नीट छात्रा मौत मामला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, SIT गठित, पटना IG लेंगे डेली अपडेट
पटना के गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका जाहिर की जा रही है. SIT गठित-
Published : January 17, 2026 at 10:48 AM IST
पटना: राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार में आक्रोश पैदा कर दिया है. छात्रा जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और पटना में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए हॉस्टल में रह रही थी. 6 जनवरी को वह अपने कमरे में बेहोश मिली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे नींद की गोलियों के ओवरडोज से जोड़ा था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है.
पोस्टमॉर्टम में यौन उत्पीड़न की आशंका: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, खरोंच और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों का जिक्र है. रिपोर्ट के अनुसार ये निशान संघर्ष के दौरान बने प्रतीत होते हैं. छात्रा पीरियड में थी, जिससे कुछ जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट ने दुष्कर्म के एंगल को मजबूत कर दिया है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है.
रिपोर्ट को AIIMS भेजा जाएगा: शुक्रवार को पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की गंभीरता बताई. उन्होंने कहा कि ''पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद केस को और सख्ती से लिया जा रहा है. रिपोर्ट में संभावित गलती से बचने के लिए इसे सेकेंड ओपिनियन के लिए पटना AIIMS भेजा जा रहा है. यदि रिपोर्ट गलत पाई गई तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.'' एसएसपी ने जांच तेज करने का भरोसा दिया और कहा कि हॉस्टल मालिक को सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
पटना आईजी जितेंद्र राणा की निगरानी: परिजनों की मांग पर बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने शुक्रवार शाम को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. यह टीम पटना के चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की जांच करेगी. पटना के आईजी जितेंद्र राणा इस जांच की निगरानी करेंगे और प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले का संज्ञान लिया और डीजीपी के आदेश की प्रति अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी कर एसआईटी गठन की जानकारी दी.
खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज: पुलिस अब पटना से जहानाबाद तक हर एंगल से जांच कर रही है. हॉस्टल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच तेज कर दी गई है. एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि परिजनों की मांग पर जांच से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाए जाएंगे, ताकि किसी संदेह की गुंजाइश न रहे. कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल सीडीआर सहित अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं.
परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग: परिजन लगातार गैंगरेप और हत्या का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रा अवसाद में नहीं थी और हॉस्टल प्रबंधन ने समय पर सूचना नहीं दी. परिवार का दावा है कि केस दबाने के लिए 10-15 लाख रुपये तक की पेशकश की गई. इलाके में भारी आक्रोश है और लोग दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
'अस्पताल, पुलिस और हॉस्टल संचालक पर मिलीभगत' : मृतक छात्रा के परिजनों ने अस्पताल, पुलिस और हॉस्टल संचालक पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं. पिता ने कहा कि ''यहां बेटियों से दरिंदगी होती है, उन्हें मार दिया जाता है. यह कैसी व्यवस्था है?. मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है.''
''सभी लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे है. केस खत्म करने के लिए पैसे का ऑफर दिया जा रहा है. इसलिए अब हाईकोर्ट जाएंगे, रिट याचिका दायर करेंगे. दोषियों को फांसी दिलाकर रहेंगे.'' - मृतक छात्रा के चाचा
प्रशांत किशोर ने परिवार से मुलाकात की: मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को जहानाबाद पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. सोशल मीडिया पर भी यह मामला ट्रेंड कर रहा है और लोग छात्राओं की सुरक्षा पर चिंता जता रहे हैं.
आगे की जांच पर टिकी नजरें: यह मामला अब सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं, बल्कि बिहार में गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गया है. SIT की जांच, AIIMS की रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
