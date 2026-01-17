ETV Bharat / state

नीट छात्रा मौत मामला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, SIT गठित, पटना IG लेंगे डेली अपडेट

पटना: राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार में आक्रोश पैदा कर दिया है. छात्रा जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और पटना में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए हॉस्टल में रह रही थी. 6 जनवरी को वह अपने कमरे में बेहोश मिली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे नींद की गोलियों के ओवरडोज से जोड़ा था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है.

पोस्टमॉर्टम में यौन उत्पीड़न की आशंका: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, खरोंच और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों का जिक्र है. रिपोर्ट के अनुसार ये निशान संघर्ष के दौरान बने प्रतीत होते हैं. छात्रा पीरियड में थी, जिससे कुछ जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट ने दुष्कर्म के एंगल को मजबूत कर दिया है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है.

रिपोर्ट को AIIMS भेजा जाएगा: शुक्रवार को पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की गंभीरता बताई. उन्होंने कहा कि ''पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद केस को और सख्ती से लिया जा रहा है. रिपोर्ट में संभावित गलती से बचने के लिए इसे सेकेंड ओपिनियन के लिए पटना AIIMS भेजा जा रहा है. यदि रिपोर्ट गलत पाई गई तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.'' एसएसपी ने जांच तेज करने का भरोसा दिया और कहा कि हॉस्टल मालिक को सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है.

पटना आईजी जितेंद्र राणा की निगरानी: परिजनों की मांग पर बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने शुक्रवार शाम को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. यह टीम पटना के चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की जांच करेगी. पटना के आईजी जितेंद्र राणा इस जांच की निगरानी करेंगे और प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले का संज्ञान लिया और डीजीपी के आदेश की प्रति अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी कर एसआईटी गठन की जानकारी दी.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज: पुलिस अब पटना से जहानाबाद तक हर एंगल से जांच कर रही है. हॉस्टल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच तेज कर दी गई है. एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि परिजनों की मांग पर जांच से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाए जाएंगे, ताकि किसी संदेह की गुंजाइश न रहे. कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल सीडीआर सहित अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं.