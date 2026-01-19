ETV Bharat / state

पटना नीट छात्रा मौत मामला: सम्राट चौधरी बोले- पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड, कांग्रेस की मांग- 24 घंटे में हो कार्रवाई

नीट छात्रा की मौत को लेकर बिहार में उबाल है. सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है. पढ़ें खबर

PATNA NEET STUDENT DEATH CASE
कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
पटना : बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला काफी तूल पकड़ चुका है. ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है. हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है. इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है.

''हमलोगों ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी अपना काम कर रही है. पटना आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बिहार के डीजीपी पूरे मामले को देख रहे हैं. सभी जगह कार्रवाई चल रही है. कल भी एडीजे जाकर मामले की समीक्षा किए हैं. पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करे.''- सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, बिहार

SAMRAT CHOUDHARY
बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

'हर संभव कार्रवाई हो रही है' : मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदर्शन, आंदोलन तब होता है जब वहां की सरकार संवेदनहीन हो लेकिन नीतीश कुमार की सरकार संवेदनशील है और जो घटना घटी है वह दुखद है. हर संभव कार्रवाई हो रही है. SIT का गठन हो गया है. CBI अपने स्तर पर जांच कर रही है. दोषी को अवश्य सजा होगी.

''ये बात जरूर है कि दो-चार-दस दिन समय लग सकता है. हालांकि जो यह काम किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है. ऐसा भुगतान भुगतेगा कि आगे कोई भविष्य में इस तरह की बात सोचगा भी नहीं.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस का हल्ला बोल : इधर मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु से लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस प्रदर्शन में शामिल रहे. राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका. कृष्णा अल्लावरु ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया.

''बिहार सरकार यहां की बेटियों को सुरक्षा देने में विफल है. तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. मामले में हम सभी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.''- कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस प्रभारी

कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

राजेश राम का सरकार पर हमला : प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है इसीलिए वह लोग सड़कों पर उतरे हैं. सरकार और प्रशासन दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं.

"अगर यह छात्रा किसी प्रभावशाली परिवार से होती, तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन गरीब परिवार की बेटी होने के कारण मामला लटकाया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग कर रही है कि 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो."- राजेश राम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

Patna Neet Student Death Case
कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV Bharat)

NHRC पहुंचा मामला : इधर, नीट छात्रा की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. वकील एस के झा ने राष्ट्रीय और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करवाया है. उन्होंने रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की है.

क्या हुआ था? : दरअसल, 5 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा जहानाबाद के अपने पैतृक गांव से पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित हॉस्टल वापस लौटी थी. 6 जनवरी को हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश होने के बाद उसे आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 11 जनवरी को छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

