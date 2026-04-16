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बिहार पुलिस की जांबाजी, पश्चिम बंगाल के 'नरक' में फंसी बेटी के लिए 'नारी शक्ति' ने लगा दी जान की बाजी

पूरा देश पुनपुन पुलिस की नारी शक्ति टीम को सलाम कर रहा. रेड लाइट एरिया से महिला को जान पर खेलकर वापस लाया गया.

patna Nari Shakti Team
पटना की महिला पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया से बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 12:45 PM IST

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पटना: बिहार के पटना की एक महिला को करीब ढाई महीने पहले नौकरी का झांसा देकर पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया था, जिसे मसौढ़ी की पुनपुन पुलिस ने बरामद कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को पुनपुन की रहने वाली महिला, घर में हुए मामूली झगड़े के बाद गुस्से में बाहर निकल गई. परिवार को लगा कि वह मायके चली गई है, लेकिन किसे पता था कि रास्ते में घात लगाए कुछ लोगों ने उसका सौदा कर डाला है.

अज्ञात महिला ने नौकरी का झांसा देकर बेचा: महिला गुस्से में पटना जंक्शन पहुंची, तो उसे वहां एक अज्ञात महिला मिली. उसने बड़े-बड़े सपने दिखाए, नौकरी का लालच दिया और उसप मजबूर महिला को पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर स्थित पंजीपारा रेड लाइट एरिया के दलदल में ले जाकर बेच दिया.

पति से झगड़ कर घर से निकली थी महिला: बीते 28 मार्च को परिजनों ने मामला दर्ज कराया. परिजनों ने गुमशुदा का मामला दर्ज किया था. इस संबंध में कांड दर्ज करते हुए पुलिस बिंदुवार जांच पड़ताल में जुटी थी. मामला थानाध्यक्ष बेबी कुमारी के पास पहुंचा. उन्होंने बिना वक्त गंवाए कड़ी से कड़ी जोड़ी और जब लोकेशन पश्चिम बंगाल का बदनाम इलाका निकला तो उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया.

"बीते 26 जनवरी को एक महिला अपने पति से झगड़ा कर घर छोड़कर निकल गई थी, जहां पटना जंक्शन पर एक अज्ञात महिला से मुलाकात हुई. उसे नौकरी दिलाने के नाम पर पश्चिम बंगाल ले जाकर रेड लाइट एरिया में बेच दिया था, जिसे बहुत रिस्क लेकर वहां से छुड़ाया गया है."- बेबी कुमारी, थानाध्यक्ष,पुनपुन

रिस्क के बीच रेस्क्यू: रेड लाइट एरिया से किसी को छुड़ाना आसान नहीं होता है. वहां अक्सर हिंसक मुठभेड़ का खतरा रहता है, लेकिन बेबी कुमारी और उनकी टीम में अपनी जान की परवाह किए बगैर छापेमारी की और उस पीड़ित महिला को उस नरक से सकुशल बाहर निकाल लिया. इसको लेकर पुनपुन पुलिस की नारी शक्ति टीम को उसके साहस के लिए सभी सलाम कर रहे हैं.

"पुनपुन पुलिस को हमने बधाई दिया है क्योंकि रेड लाइट एरिया से किसी भी महिला को छुड़ाना आसान नहीं होता है. वहां पुलिस के साथ लोग मुठभेड़ कर देते हैं. उसके अलग बाउंसर भी होते हैं. स्थानीय पुलिस में मदद नहीं करती है, लेकिन यहां की पुलिस पश्चिम बंगाल जाकर उसे लेकर आई है. पुनपुन पुलिस को बधाई."- कन्हैया कुमार, डीएसपी, मसौढ़ी-2

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