पटना में ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला की गोली मारकर की हत्या
पटना में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मौत से हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया. रिपोर्ट- राजीव रंजन
Published : October 30, 2026 at 7:28 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है. हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में बेली रोड स्थित पिलर नंबर 17 के पास अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई है.
पटना में महिला की हत्या
जानकारी के अनुसार, उर्मिला देवी हवाई अड्डा थाना क्षेत्र स्थित दीपा रानी क्लिनिक में मेड के रूप में काम करती थी. गुरुवार की शाम वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद क्लिनिक से निकली थी. इसी दौरान बेली रोड पर पिलर नंबर 17 के समीप अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी. अचानक हुई इस वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.
डायल 112 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया
महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की सहायता से घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल, इस वारदात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद हवाई अड्डा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा सके. इसके साथ ही पुलिस घटनास्थल से जुड़े मानवीय और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला को गोली क्यों मारी गई और इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
सचिवालय डीएसपी ने दी घटना की जानकारी
सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में बेली रोड स्थित पिलर नंबर 17 के पास विक्रम की रहने वाली एक महिला को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी थी. महिला मेड का काम करती थी. गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है. इसके अलावा मानवीय साक्ष्यों के आधार पर भी अपराधियों की पहचान करने और उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
''पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है. महिला की हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है.''- साकेत कुमार, सचिवालय डीएसपी
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