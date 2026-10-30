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पटना में ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला की गोली मारकर की हत्या

पटना में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है. हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में बेली रोड स्थित पिलर नंबर 17 के पास अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई है.

पटना में महिला की हत्या