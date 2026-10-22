पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, युवकों के दो गुट भिड़े, चाकूबाजी में एक की जान गई
पटना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में खूनी मारपीट शुरू हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई. पढ़ें रिपोर्ट-
Published : October 22, 2026 at 9:05 AM IST
पटना: पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और शोभायात्रा के दौरान एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कुंदन कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.
विसर्जन के दौरान दो गुटों में खूनी मारपीट
स्थानीय लोगों ने बताया कि, घटना खाजेकलां थाना क्षेत्र में सेल्स टैक्स ऑफिस के पास पश्चिम दरवाजा मोड़ के पास हुई. उस समय दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की शोभायात्रा निकल रही थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि गाना बजाने को लेकर युवकों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना सामने आई.
''एक युवक पर चाकू से हमला किया गया और गोली लगने की भी बात सामने आई. घायल युवक को पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.'' - स्थानीय दुकानदार
DSP ने खुद चलाया ट्रैक्टर
इधर घटना के बाद इलाके में भारी हंगामा मच गया और लोगों ने ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली में तोड़फोड़ भी की. इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच विसर्जन रुक गया था, जिसे सुचारू रूप से पूरा करने के लिए डीएसपी शिव शंकर कुमार ने खुद ट्रैक्टर चलाया.
सिटी एसपी ने की घटना की पुष्टि
सिटी एसपी (पूर्वी) शैलजा ने बताया कि, खाजेकलां थानांतर्गत पश्चिम दरवाजा के पास एक बच्चा को चाकू लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घायल बच्चा को त्वरित इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया.
''शुरुआती जांच में घटना में एक समिति के सदस्य की संभावित संलिप्तता की जानकारी सामने आने की बात कही गई है. हालांकि घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच एवं अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.'' - शैलजा, नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना
तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला
इस हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने लिखा, "गोली चलाना, हत्या करना, बमबाजी, गोलीबारी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मुख्यमंत्री के सौजन्य से बिहार में अब एकदम आम सी बात हो गई है. मुख्यधारा की मीडिया अपने मुंह में पैसे ठूंसकर हर अपराध को सही-सही रिपोर्ट करने से भी पीछे हट जाती है, क्योंकि सरकारी प्रचार रुक जाएगा, ऊपर से प्रेशर आ जाएगा. यह भ्रष्ट सरकार कानून व्यवस्था को मैनेज करने के बजाय मीडिया को ही मैनेज कर लेती है. ऐसी झूठी मीडिया और ऐसी झूठी सरकार बिहार पर बोझ है."
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