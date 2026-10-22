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पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, युवकों के दो गुट भिड़े, चाकूबाजी में एक की जान गई

विसर्जन के दौरान दो गुटों में खूनी मारपीट ( ETV Bharat )

पटना: पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और शोभायात्रा के दौरान एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कुंदन कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

विसर्जन के दौरान दो गुटों में खूनी मारपीट