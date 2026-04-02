पटना में मोटर पार्ट्स दुकानदार की हत्या, बदमाशों ने गोलियों से भूना
पटना में मोटर पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 2, 2026 at 8:40 PM IST
पटना: बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर देखा जा रहा है. राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े ई-रिक्शा सवार को गोलियों से छलनी कर दिया. गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. घटना खुसरूपुर थाना क्षेत्र की है.
मोटर पार्ट्स दुकानदार की हत्या: मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र लोदीपुर गांव निवासी मो. वली आलम के 35 वर्षीय पुत्र मो. आफताब आलम के रूप में की गई है. वह पटना एग्जीबिशन रोड में मोटर पार्ट्स की दुकान चलाते थे. बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है.
पहले लगा चुके थे सुरक्षा की गुहार: परिजनों ने बताया कि आफताब रोजाना पटना से खुसरुपुर आते-जाते थे. आज भी जब वह ई-रिक्शा से खुसरुपुर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उनको गोली मार दी. परिजनों का आरोप है कि पहले भी प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थे लेकिन प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई. जिस वजह से ये घटना घटी है.
"आफताब ने मरने से काफी पहले प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा चुके थे, लेकिन प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई. आज बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. हमलोगों को न्याय चाहिए."- मृतक आफताब आलम के परिजन
आज दिनांक 02.04.2026 को #खुसरूपुर थानांतर्गत एक व्यक्ति, जो टोटो (ई-रिक्शा) में सवार होकर अपने घर से स्टेशन के लिए निकले थे, को 02 अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) April 2, 2026
घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी… pic.twitter.com/KD7PRsmmI9
क्या बोले एसपी?: घटना के संबंध में ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि परिजनों से पूछताक्ष में पता चला है कि जमीन विवाद में मोटर पार्ट्स दुकानदार की हत्या की गई है. वहीं परिजनों के आरोपों पर एसपी ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है. जांच के बाद ही इस बारे में कुछ बता पाएंगे. फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.
"फतुहा एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में टीम गठित कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मामले का उद्भेदन किया जाएगा. फिलहाल शव का पोस्टमॉर्टम करा परिजनों को सौंप दी गई है."- कुंदन कुमार, ग्रामीण एसपी, पटना
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