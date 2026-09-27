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पटना में गैराज मालिक को गोलियों से भूना, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

गैराज मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के भूपतीपुर इलाके में शनिवार की देर रात बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने एक गैराज के संचालक की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान अंजनी रंजन के रूप में हुई है. हत्याकांड से इलाके में लोगों के बीच काफी गुस्सा देखा जा रहा है.