ETV Bharat / state

पटना में गैराज मालिक को गोलियों से भूना, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

पटना में अपराधियों ने गैराज मालिक के सिर में ताबड़तोड़ कई राउंड गोली मारी जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पढ़ें खबर-

गैराज मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग
गैराज मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के भूपतीपुर इलाके में शनिवार की देर रात बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने एक गैराज के संचालक की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान अंजनी रंजन के रूप में हुई है. हत्याकांड से इलाके में लोगों के बीच काफी गुस्सा देखा जा रहा है.

पास से की गई अंधाधुंध फायरिंग

स्थानीय लोगों के अनुसार वारदात उस समय हुई जब अंजनी रंजन शनिवार देर रात अपनी वर्कशॉप को बंद करने के बाद घर लौटने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. इससे पहले कि अंजनी कुछ समझ पाते, बदमाशों ने बेहद करीब से उन पर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.

सिर में मारी गोली

हमलावरों ने उनके सिर को निशाना बनाते हुए तीन से चार राउंड फायरिंग की, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर मोटरसाइकिल से तेजी से फरार हो गए. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई. गोलीबारी की सूचना से इलाका दहल उठा. पुलिस के अनुसार रात 9 बजे गोलीबारी की सूचना मिली थी.

अस्पताल में थमीं सांसें

आस-पास के लोग और अन्य दुकानदार तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. स्थानीय नागरिकों की मदद से गंभीर रूप से जख्मी अंजनी रंजन को आनन-फानन में नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, सिर में गंभीर चोट आने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

क्या कहती है पुलिस?

घटना की जानकारी देते हुए पटना ईस्ट की सिटी SP शैलजा दास ने बताया कि पीड़ित को 3 से 4 गोलियां मारी गईं हैं. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं. एसपी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला करने एक बाइक पर 2 लोग आए थे. फिलहाल पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. अपराधियों की धरपकड़ के लिए आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

"रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है. हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं. हमें जो भी जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे. उसे 3 से 4 गोली लगने की जानकारी मिली है. हमें अभी पता चला है कि हमला करने बाइक पर 2 लोग आए थे, घटनास्थल से 3 खोखे बरामद हुए हैं और बाकी जानकारी पता कर रहे हैं.''- शैलजा दास, एसपी सिटी, पटना पूर्व

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PATNA MURDER
GARAGE OWNER SHOT DEAD
RAMKRISHNA NAGAR
PATNA NEWS
PATNA GARAGE OWNER SHOT DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.