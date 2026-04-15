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पटना में छात्रा की हत्या का खुला राज, प्रेमी निकला कातिल

पटना : बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान बक्सर के रहने वाले के छात्र के रूप में हुई है.

किराए के मकान से मिला था शव : पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राघोपुर गांव स्थित एक किराए के मकान से छात्रा का शव बरामद किया गया था. शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या और मारपीट की बात सामने आई.

प्रेमी ने कबूला जुर्म : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने SIT का गठन किया, जिसमें टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के करीबी और कॉलेज के साथी को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी बहस के बाद उसने गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया.

घटना से पहले ऐसे बढ़ा विवाद : पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोटो खींचने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. अगले दिन दोपहर करीब 12 बजे आरोपी लैपटॉप देने के बहाने छात्रा के कमरे पर पहुंचा, जहां फिर से विवाद हुआ और उसने वारदात को अंजाम दिया.