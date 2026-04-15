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पटना में छात्रा की हत्या का खुला राज, प्रेमी निकला कातिल

पटना में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या का राज पुलिस ने सुलझा लिया है. कातिल के बारे में भी पुलिस ने सुराग लगा लिया है-

छात्रा हत्याकांड में प्रेमी निकला कातिल
छात्रा हत्याकांड में प्रेमी निकला कातिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 8:29 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान बक्सर के रहने वाले के छात्र के रूप में हुई है.

किराए के मकान से मिला था शव : पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राघोपुर गांव स्थित एक किराए के मकान से छात्रा का शव बरामद किया गया था. शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या और मारपीट की बात सामने आई.

प्रेमी ने कबूला जुर्म : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने SIT का गठन किया, जिसमें टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के करीबी और कॉलेज के साथी को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी बहस के बाद उसने गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया.

घटना से पहले ऐसे बढ़ा विवाद : पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोटो खींचने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. अगले दिन दोपहर करीब 12 बजे आरोपी लैपटॉप देने के बहाने छात्रा के कमरे पर पहुंचा, जहां फिर से विवाद हुआ और उसने वारदात को अंजाम दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार : पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. अंतिम स्थिति मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी युवक पहले भी अक्सर छात्रा के कमरे पर आता-जाता था. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है. पुलिस आगे की जांच में जुटी है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पश्चिम पटना
भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पश्चिम पटना (ETV Bharat)

''कॉलेज कैंपस में चल रहे कार्यक्रम में फोटो लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद के बाद छात्रा अपने रूम पर आ गई थी. उसके अगले दिन दोपहर 12:00 बजे आरोपी राज अकेले आता है और इस दौरान घटना को अंजाम दिया था. आसपास के लोगों ने भी बताया कि आरोपी लड़का काफी दिनों से लड़की के रूम पर आया करता था.''- भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पश्चिम पटना

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