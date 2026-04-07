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बिहार में सफाईकर्मियों के बच्चों को UPSC-JEE-NEET की मिलेगी मुफ्त कोचिंग, जानें पूरा नियम

पटना : शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखने में दिन-रात मेहनत करने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों के लिए पटना नगर निगम ने एक बड़ी और संवेदनशील पहल की शुरुआत की है. अब उन कर्मचारियों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए निगम ने 'प्रोजेक्ट उड़ान' लॉन्च किया है.

पटना में 'प्रोजेक्ट उड़ान' : इस योजना के तहत सफाईकर्मियों, सफाई निरीक्षकों और मुख्य सफाई निरीक्षकों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेईई और नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी. नगर निगम की इस पहल को सामाजिक सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

किसके लिए है यह योजना? : यह योजना पटना नगर निगम के स्थायी, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था से जुड़े सभी सफाईकर्मियों के परिवारों को कवर करेगी. निगम का उद्देश्य है कि शहर की स्वच्छता में अहम भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों के बच्चों को भी वही अवसर मिले, जो समाज के अन्य वर्गों के बच्चों को उपलब्ध होते हैं.

उम्मीद की नई किरण : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अक्सर महंगी कोचिंग और संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहुंच से बाहर रह जाती है. ऐसे में 'प्रोजेक्ट उड़ान' उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं.

योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए पटना नगर निगम के सभी अंचलों में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी सफाईकर्मियों के परिवारों से संपर्क कर पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं. सोमवार तक 35 विद्यार्थियों ने इस योजना में रुचि दिखाई है और आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं. निगम को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि योजना की जानकारी धीरे-धीरे अधिक परिवारों तक पहुंच रही है.

सफाईकर्मियों को 'प्रोजेक्ट उड़ान' की जानकारी देते अधिकारी (ETV Bharat)

'परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन' : नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने साफ किया है कि इच्छुक विद्यार्थियों का चयन पूरी तरह उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और क्षमता के आधार पर किया जाएगा. पहले उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की समीक्षा होगी, फिर एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसी परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी.

''खास बात यह है कि योग्य विद्यार्थियों की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी जितने भी छात्र पात्र और सक्षम पाए जाएंगे, सभी को इस योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र का सपना केवल सीमित सीटों की वजह से अधूरा न रह जाए.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना