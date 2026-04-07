बिहार में सफाईकर्मियों के बच्चों को UPSC-JEE-NEET की मिलेगी मुफ्त कोचिंग, जानें पूरा नियम
पटना नगर निगम ने 'प्रोजेक्ट उड़ान' शुरू किया है. इसका मकसद शिक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बनाना है. पढ़ें खबर
Published : April 7, 2026 at 2:43 PM IST
पटना : शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखने में दिन-रात मेहनत करने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों के लिए पटना नगर निगम ने एक बड़ी और संवेदनशील पहल की शुरुआत की है. अब उन कर्मचारियों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए निगम ने 'प्रोजेक्ट उड़ान' लॉन्च किया है.
पटना में 'प्रोजेक्ट उड़ान' : इस योजना के तहत सफाईकर्मियों, सफाई निरीक्षकों और मुख्य सफाई निरीक्षकों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेईई और नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी. नगर निगम की इस पहल को सामाजिक सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
किसके लिए है यह योजना? : यह योजना पटना नगर निगम के स्थायी, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था से जुड़े सभी सफाईकर्मियों के परिवारों को कवर करेगी. निगम का उद्देश्य है कि शहर की स्वच्छता में अहम भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों के बच्चों को भी वही अवसर मिले, जो समाज के अन्य वर्गों के बच्चों को उपलब्ध होते हैं.
उम्मीद की नई किरण : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अक्सर महंगी कोचिंग और संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहुंच से बाहर रह जाती है. ऐसे में 'प्रोजेक्ट उड़ान' उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं.
योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए पटना नगर निगम के सभी अंचलों में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी सफाईकर्मियों के परिवारों से संपर्क कर पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं. सोमवार तक 35 विद्यार्थियों ने इस योजना में रुचि दिखाई है और आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं. निगम को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि योजना की जानकारी धीरे-धीरे अधिक परिवारों तक पहुंच रही है.
'परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन' : नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने साफ किया है कि इच्छुक विद्यार्थियों का चयन पूरी तरह उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और क्षमता के आधार पर किया जाएगा. पहले उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की समीक्षा होगी, फिर एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसी परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी.
''खास बात यह है कि योग्य विद्यार्थियों की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी जितने भी छात्र पात्र और सक्षम पाए जाएंगे, सभी को इस योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र का सपना केवल सीमित सीटों की वजह से अधूरा न रह जाए.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
'बच्चों के सपनों को साकार करने का माध्यम' : यशपाल मीणा ने आगे कहा कि निगम के सफाईकर्मियों और उनके परिवारों को सम्मानपूर्ण जीवन देना प्रशासन की जिम्मेदारी है. उनके अनुसार 'प्रोजेक्ट उड़ान' केवल कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह उन बच्चों के सपनों को साकार करने का माध्यम है, जिनके माता-पिता शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं.
''यह पहल सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी और सफाईकर्मियों के परिवारों को सशक्त बनाएगी. जिससे उनके बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे. समाज में समानता को मजबूती मिलेगी.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
क्या है पूरी योजना? : योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें उच्च स्तर की तैयारी मिल सके. इसके अलावा पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्च, जैसे अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज और जरूरत पड़ने पर आवागमन या अन्य सहयोग के लिए सीएसआर (CSR) साझेदारी के माध्यम से पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
सामाजिक बदलाव की पहल : नगर निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की तैयारी केवल शुरुआत तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए. इससे जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग भी समय पर दिया जा सकेगा. 'प्रोजेक्ट उड़ान' को सिर्फ एक कोचिंग योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की पहल के रूप में देखा जा रहा है.
समाज को प्रेरणा देने वाला कदम : यह पहली बार है जब पटना नगर निगम ने अपने सफाईकर्मियों के बच्चों के लिए इतने बड़े स्तर पर करियर आधारित शैक्षणिक सहायता की योजना शुरू की है. इससे न सिर्फ बच्चों को बेहतर भविष्य मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों में भी शिक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा. शहर को साफ रखने वाले हाथों के बच्चों को प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे क्षेत्रों तक पहुंचाने की यह कोशिश आने वाले समय में समाज को प्रेरणा देने वाली कई कहानियों को जन्म दे सकती है.
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