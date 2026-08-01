4800 सफाईकर्मियों की हड़ताल से डंपिंग यार्ड बना पटना शहर, बीमारी का भी खतरा बढ़ा
पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल से कचरा उठाव ठप रहा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कर्मियों से बातचीत कर समाधान का दावा किया.
Published : August 1, 2026 at 8:23 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना इन दिनों कूड़े के संकट से जूझ रही है. पटना नगर निगम के करीब 4800 सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से शहर के अधिकांश इलाकों में कूड़े का उठाव पूरी तरह ठप हो गया है. बारीश के मौसम में कूड़े- कचरे उठाव नहीं होने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरे भी बढ़ता जा रहा हैं.
कचरे का अंबार लगा: सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण गली-मोहल्ले की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कचरे का अंबार लग गया है. सावन का महीना और मानसून की बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. आलम ये है कि बारिश के बाद सड़ते कचरे से उठ रही तेज दुर्गंध ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है.
हड़ताली कर्मियों को समझाने का प्रयास जारी: वहीं पटना नगर निगम का दावा है कि करीब 400 सफाई कर्मियों से रात के समय सफाई कराई जा रही है और हड़ताली कर्मियों को समझाने का प्रयास लगातार जारी है. हालांकि इसका असर शहर के आम इलाकों में दिखाई नहीं दे रहा है. निगम की प्राथमिकता फिलहाल वीवीआईपी इलाकों तक सीमित नजर आ रही है.
तीन दिनों से कचरे का उठाव नहीं: सचिवालय, मंत्री आवास और विधायक आवास जैसे क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था की गई है, लेकिन शहर की अधिकांश कॉलोनियों, मोहल्लों और गलियों में तीन दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है. ऐसे में जगह-जगह कूड़े के ढ़ेर लग गए हैं.
सड़कों तक फैला कूड़ा: सबसे अधिक परेशानी उन इलाकों में है, जहां पहले से ही संकरी सड़कें हैं. पटना के किदवईपुरी, राजेंद्र नगर, कदमकुआं, कंकड़बाग, पटेल नगर, अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में कूड़ा सड़कों तक फैल गया है.
कूड़े के ढेर से सड़कें और संकरी: इस बदइंतजामी के कारण कूड़े के ढेर से सड़कें और संकरी हो गई हैं. लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है. बारिश के बाद कचरे से निकल रही दुर्गंध ने आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है.
सफाई कर्मियों की तीन सूत्री मांगें: गौरतलब है कि पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. इसी वजह से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया है. नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार का कहना है कि उनकी प्रमुख तीन सूत्री मांगें हैं.
- नौकरी का नियमितीकरण: वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अन्य अस्थायी सफाई कर्मियों की सेवा को नियमित कर उनकी नौकरी की सुरक्षा पक्की करना.
- ठेका प्रथा की समाप्ति: नगर निकायों में चल रही आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की व्यवस्था को पूरी तरह बंद करना और आउटसोर्स कर्मियों को निगम में समायोजित करना.
- करियर लाभ की बहाली: कर्मचारियों के लिए एसीपी (ACP) और एमएसीपी (MACP) योजना के लाभ को फिर से लागू करना.
ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी: जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी नगर निकायों के सफाई कर्मी इस मुद्दे को लेकर के हड़ताल पर हैं. जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
बढ़ रहा संक्रमण का खतरा: वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि बरसात के मौसम में खुले में पड़े कूड़े से मच्छर, मक्खी और अन्य कीट तेजी से पनपते हैं. इसके कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टायफाइड, दस्त और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
"लगातार हो रही बारिश से कचरे का सड़ा हुआ पानी नालियों और सड़कों पर फैल रहा है, जिससे आसपास का वातावरण और अधिक प्रदूषित हो रहा है. समय पर इसका निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है."- डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, वरिष्ठ चिकित्सक
'सड़क पर चलना मुश्किल': किदवईपुरी इलाके से गुजर रही बबीता कुमारी ने बताया कि वह किसी काम से इस मोहल्ले में आई थीं, लेकिन सड़क किनारे पड़े कूड़े से इतनी तेज बदबू आ रही है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि बरसात के कारण दुर्गंध और बढ़ गई है तथा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दुकान पर बैठना दूभर: स्थानीय दुकानदार राजेश कुमार ने बताया कि पिछले तीन दिनों से कचरा उठाने के लिए नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आई है. कचरा प्वाइंट पर इतना अधिक कूड़ा जमा हो गया है कि दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया है. बदबू के कारण ग्राहक भी कम आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम को जल्द से जल्द सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में पहल करनी चाहिए, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके.
"पिछले तीन दिनों से कचरा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी नहीं आई है.इतना अधिक कूड़ा जमा हो गया है कि दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया है. इस कारण ग्राहक भी कम आ रहे हैं." -राजेश कुमार, स्थानीय दुकानदार
संक्रामक बीमारियों का खतरा: कोचिंग की छात्रा अनुष्का शर्मा ने बताया कि कचरे के ढ़ेर के कारण सड़क संकरी हो गई है और पैदल चलना कठिन हो गया है. बारिश के कारण दुर्गंध इतनी अधिक है कि कई बार सांस लेने में भी परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि इस मौसम में पहले ही वायरल बुखार और अन्य बीमारियां फैल रही हैं. यदि जल्द कचरा नहीं हटाया गया तो संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा. उन्होंने नगर निगम से तत्काल सफाई अभियान चलाने की मांग की.
"इस मौसम में पहले ही वायरल बुखार और अन्य बीमारियां फैल रही हैं. यदि जल्द कचरा नहीं हटाया गया तो संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा." - अनुष्का शर्मा, छात्रा
निगम की चुनौती: पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि हड़ताली कर्मियों से लगातार बातचीत की जा रही है और समाधान निकालने का प्रयास जारी है. साथ ही सीमित संसाधनों के बीच रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आवश्यक स्थानों पर सफाई बनी रहे. वहीं निगम की इस दलील पर शहर के आम नागरिकों का कहना है कि केवल वीवीआईपी इलाकों की सफाई से समस्या का समाधान नहीं होगा. पूरे शहर में नियमित कचरा उठाव शुरू करना जरूरी है.
दोहरी चुनौती: बहरहाल राजधानी पटना इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है. एक ओर सफाई कर्मियों की हड़ताल है तो दूसरी ओर मानसून का मौसम. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो कचरे का संकट केवल असुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का रूप भी ले सकता है. ऐसे में नगर निगम प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच शीघ्र सहमति बनना न केवल शहर की सफाई व्यवस्था के लिए, बल्कि लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद आवश्यक हो गया है.
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