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आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों के नोटिस पर सरकार का बड़ा कदम

सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : पटना नगर निगम की ओर से आवासीय मकानों में संचालित व्यावसायिक और अन्य गैर-आवासीय गतिविधियों को लेकर जारी नोटिस के बाद अब राज्य सरकार ने मामले के समाधान की पहल की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले के अध्ययन और व्यावहारिक समाधान के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे. नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश कुमार मिश्र को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है. सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक समिति पटना नगर निगम के नोटिस से जुड़े पूरे मामले का अध्ययन करेगी और जनहित को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. यानी सरकार का प्रयास है कि नियमों के पालन के साथ उन लोगों की समस्याओं का भी समाधान निकाला जाए, जिनके आवासीय परिसरों को लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, पटना नगर निगम ने आवासीय इलाकों में बिना अनुमति गैर-आवासीय इस्तेमाल किए जा रहे भवनों का सर्वे कराया है. निगम के सर्वे में करीब 26,745 आवासीय संपत्तियां ऐसी चिह्नित की गई हैं, जहां कथित तौर पर गैर-आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इनमें दुकान, कार्यालय, होटल, हॉस्टल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं. निगम ने संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी कर उनके पक्ष और जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा है. यह कार्रवाई केवल नगर निगम की अपनी पहल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुपालन से जुड़ी है, जिसमें आवासीय क्षेत्रों के गैर-आवासीय इस्तेमाल और भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए राजधानी शहरों में ऐसे मामलों की पहचान और जांच का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वीकृत उपयोग के बाद भवन का अलग तरीके से इस्तेमाल करना नियमों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है.