ETV Bharat / state

बिहार में महिला मुख्यमंत्री बने, BJP की मेयर ने रख दी बड़ी मांग

बिहार में नए मुख्यमंत्री की तलाश कल खत्म होने जा रही है. इसी बीच बीजेपी की नेता ने बड़ी डिमांड कर दी है. पढ़ें खबर

Mayor Sita Sahu
मेयर सीता साहू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : ''इंदिरा गांधी देश की मजबूत प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक महिला हैं. हम जरूर चाहेंगे कि बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनें ताकि महिलाओं को विधायिका में मजबूत भागीदारी दिलाने में वह अपना सार्थक पहल कर सकें. महिला मुख्यमंत्री बनेंगी तो महिलाओं की बात बेहतर तरीके से सुनी जाएगी और पूरे प्रदेश की महिलाओं को खुशी होगी.'' यह कहना है पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू का.

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक कदम' : दरअसल, सोमवार को पटना नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई. महापौर सीता साहू ने इस अधिनियम को महिलाओं को नीति निर्धारक की भूमिका में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.

''यह पहल किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है. किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अवसर मिले.''- सीता साहू, मेयर, पटना नगर निगम

Mayor Sita Sahu
प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान मेयर सीता साहू (ETV Bharat)

महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा : कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. महापौर ने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, जलापूर्ति, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को अधिक संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ देखा जाता है.

''अब समय आ गया है कि महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि उन योजनाओं के निर्माण और नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भी बराबर की भागीदार बनें.''- सीता साहू, मेयर, पटना नगर निगम

'महिलाओं का शासन अधिक जवाबदेह' : महापौर सीता साहू ने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि महिला प्रतिनिधियों ने गांवों और शहरों में पानी, स्कूल, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे यह साबित होता है कि महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलने पर शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनती है.

'महिलाएं केवल वोटर नहीं' : मेयर ने कहा कि 2024 तक देश में लगभग 47 करोड़ महिला मतदाता हैं और हाल के चुनावों में कई जगह महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक दर्ज किया गया है. इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है. ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को केवल वोटर नहीं, बल्कि नीति निर्धारक के रूप में स्थापित करने का रास्ता तैयार करेगा.

''आज देश की महिलाएं केवल मतदाता भर नहीं रह गई हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. छात्रा, वैज्ञानिक, अधिकारी, उद्यमी, प्रोफेशनल और जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है.''- सीता साहू, मेयर, पटना नगर निगम

विभिन्न योजनाओं का जिक्र : महापौर ने केंद्र सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और मातृत्व लाभ से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव लाया है. इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के स्तर पर मजबूती मिली है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डिप्टी CM रेस में कौन आगे.. मंत्री से लेकर स्पीकर तक की हर जानकारी

20 साल लंबी जुदाई..अब चंद घंटों का इंतजार, पहली बार मिलेगी बीजेपी को सीएम की कुर्सी

TAGGED:

नारी शक्ति वंदन अधिनियम
MAYOR SITA SAHU
बिहार के नए मुख्यमंत्री
मेयर सीता साहू
BIHAR NEW CHIEF MINISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.