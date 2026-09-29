पटना में संपत्ति कर वसूली का रिकॉर्ड, एक दिन में नगर निगम ने जुटाए ₹1.11 करोड़
कर वसूली के मामले में पटना कॉरपोरेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया है. एक दिन में 1 करोड़ 11 लाख वसूली हुई है. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा.
Published : September 29, 2026 at 4:37 PM IST
पटना : संपत्ति कर संग्रह बढ़ाने को लेकर पटना नगर निगम का अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत नगर निगम ने एक दिन में ₹1.11 करोड़ से अधिक संपत्ति कर की वसूली की. निगम के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में यह एक दिन में अब तक का सर्वाधिक संपत्ति कर संग्रह है. खास बात यह रही कि राजस्व वसूली के साथ-साथ करीब 300 संपत्तियों का कर निर्धारण और पुनर्निर्धारण भी किया गया.
नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देशन और निगरानी में निगम की टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में घर-घर जाकर संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रही हैं. इस दौरान जिन संपत्तियों का अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, उन्हें कर के दायरे में लाने के साथ पुराने कर निर्धारण में गड़बड़ी मिलने पर उसका पुनर्निर्धारण भी किया जा रहा है. निगम का उद्देश्य संपत्ति कर के दायरे का विस्तार करने के साथ राजस्व संग्रह को भी मजबूत करना है.
पाटलिपुत्र अंचल में सबसे अधिक संग्रह
सोमवार को अंचलवार संपत्ति कर संग्रह की बात करें तो पाटलिपुत्र अंचल में 233 संपत्तियों से करीब ₹25.02 लाख की वसूली हुई. वहीं नूतन राजधानी अंचल में 238 संपत्तियों से ₹24.10 लाख, अजीमाबाद अंचल में 243 संपत्तियों से करीब ₹20.48 लाख, बांकीपुर अंचल में 212 संपत्तियों से ₹19.79 लाख और कंकड़बाग अंचल में 206 संपत्तियों से ₹16.16 लाख संपत्ति कर प्राप्त हुआ. पटना सिटी अंचल में 108 संपत्तियों से ₹5.45 लाख की वसूली की गई.
करीब 300 संपत्तियों का हुआ कर निर्धारण
निगम के अभियान में केवल बकाया वसूली पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है. सोमवार को अजीमाबाद में 50, बांकीपुर में 24, कंकड़बाग में 49, नूतन राजधानी में 45, पाटलिपुत्र में 43 और पटना सिटी में 18 संपत्तियों का कर निर्धारण किया गया. इसके अलावा 51 संपत्ति मालिकों ने स्व-कर पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की.
''फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान निगम की टीमों ने 13 ऐसी संपत्तियां भी चिन्हित कीं, जहां पूर्व में निर्धारित संपत्ति कर में विसंगतियां पाई गईं. इन मामलों में नियमानुसार पेनाल्टी लगाते हुए दोबारा कर निर्धारण किया गया.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना
चौक-चौराहों पर लाउडस्पीकर से भी जागरूकता
संपत्ति कर जमा करने के लिए पटना नगर निगम की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. शहर के कई चौक-चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को संपत्ति कर समय पर जमा करने की जानकारी दी जा रही है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे समय-सीमा के भीतर अपना बकाया कर जमा करें, ताकि अतिरिक्त पेनाल्टी से बचा जा सके.
निगम का कहना है कि संपत्ति कर नगर निगम के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है. इसी राजस्व से शहर में सफाई, सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट समेत विभिन्न नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को संचालित करने में मदद मिलती है.
30 सितंबर तक बिना पेनाल्टी जमा करें संपत्ति कर
पटना नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि 30 सितंबर तक बिना पेनाल्टी संपत्ति कर का भुगतान कर दें. इसके बाद नियमानुसार बकाया संपत्ति कर पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी देय होगी. संपत्ति मालिक अपना कर निगम के आधिकारिक पोर्टल pmcptax.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी निगम टैक्स काउंटर पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है.
नगर निगम के लिए एक दिन में ₹1.11 करोड़ से अधिक की वसूली को राजस्व संग्रह अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अब निगम की कोशिश है कि जागरूकता, फील्ड सर्वे और कर निर्धारण की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखते हुए अधिक से अधिक संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जाए और समय पर टैक्स भुगतान को बढ़ावा दिया जाए.
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