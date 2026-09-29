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पटना में संपत्ति कर वसूली का रिकॉर्ड, एक दिन में नगर निगम ने जुटाए ₹1.11 करोड़

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : संपत्ति कर संग्रह बढ़ाने को लेकर पटना नगर निगम का अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत नगर निगम ने एक दिन में ₹1.11 करोड़ से अधिक संपत्ति कर की वसूली की. निगम के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में यह एक दिन में अब तक का सर्वाधिक संपत्ति कर संग्रह है. खास बात यह रही कि राजस्व वसूली के साथ-साथ करीब 300 संपत्तियों का कर निर्धारण और पुनर्निर्धारण भी किया गया.