ETV Bharat / state

हंगामे के बीच पास हुआ पटना नगर निगम का 3043.22 करोड़ का बजट, कचरा प्रबंधन से रिवर फ्रंट तक कई बड़े प्रोजेक्ट

पटना नगर निगम ( ETV Bharat )

पटना: पटना नगर निगम की बोर्ड बैठक में शनिवार को बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ. पार्षदों और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3043.22 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई. मेयर ने कहा सभी का मिला साथ: बैठक के दौरान कई पार्षदों ने योजनाओं और खर्च के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. हालांकि विवाद और विरोध के बावजूद अंत में बजट को पारित कर दिया गया. मेयर सीता साहू ने कहा कि बजट काफी अच्छा है और सभी की सलाह ली गई है. सभी 75 वार्ड पार्षदों ने इसे स्वीकृत कर दिया है और सभी वर्ग का बजट में ख्याल रखा गया है. पटना नगर निगम का बजट (ETV Bharat) "बजट में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के लिए भी प्रावधान है. बजट का आकार भी पिछली बार से बढ़ा है."-सीता साहू, मेयर पिछली बार से लगभग 190 करोड़ अधिक है बजट: इस बार का बजट पिछले साल के 2854 करोड़ रुपये के बजट से 189.22 करोड़ रुपये अधिक है. नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह बजट लाभ वाला है. निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल आय 3499.85 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और खर्च के बाद 456.63 करोड़ रुपये का अधिशेष रहने की संभावना है. नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि इस बजट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत तैयार की गई 24 प्रमुख परियोजनाओं पर रहेगा. इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान: नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बजट की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस परियोजना के लिए बजट में 514 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के लागू होने के बाद शहर में कचरा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी. इसके वर्ष 2028 तक शुरू होने की उम्मीद जताई गई है. हंगामेदार बोर्ड बैठक (ETV Bharat) "रामाचक बैरिया में लीगेसी वेस्ट हटाने का काम तेजी से चल रहा है. इस प्रक्रिया के तहत करीब 23 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है और आने वाले दो महीनों में पांच एकड़ और जमीन खाली होने की संभावना है. लीगेसी वेस्ट के निपटारे के लिए बजट में 59 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त 31 नए वेंडिंग जोन विकसित होंगे: शहर के फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम 31 नए वेंडिंग जोन विकसित करेगा. इनमें से 10 स्थान निगम की अपनी जमीन पर बनाए जाएंगे. इसके अलावा सात स्थानों के लिए आरसीडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है, जबकि छह जगहों के लिए बीसीडी से भी सहमति बन चुकी है. नगर आयुक्त का कहना है कि इससे सड़क किनारे लगने वाले अव्यवस्थित बाजारों को व्यवस्थित किया जा सकेगा. कुछ पार्षदों ने जताया विरोध: बजट बैठक के दौरान कई पार्षदों ने वित्तीय प्रावधानों को लेकर सवाल भी उठाए. वार्ड 48 के पार्षद डॉ इन्द्रदीप चंद्रवंशी और डॉ आशीष सिन्हा ने बजट को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि बजट में आय और व्यय के आंकड़ों में संतुलन नहीं दिख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निगम मद से आय 405 करोड़ रुपये दिखाई गई है, जबकि खर्च 510 करोड़ रुपये बताया गया है. पार्षदों ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की.