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हंगामे के बीच पास हुआ पटना नगर निगम का 3043.22 करोड़ का बजट, कचरा प्रबंधन से रिवर फ्रंट तक कई बड़े प्रोजेक्ट

पटना नगर निगम ने शनिवार को बोर्ड बैठक में 2026-27 का 3043.22 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया. स्वच्छता और विकास योजनाओं पर जोर.

Patna Municipal Corporation
पटना नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 8:24 AM IST

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पटना: पटना नगर निगम की बोर्ड बैठक में शनिवार को बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ. पार्षदों और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3043.22 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई.

मेयर ने कहा सभी का मिला साथ: बैठक के दौरान कई पार्षदों ने योजनाओं और खर्च के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. हालांकि विवाद और विरोध के बावजूद अंत में बजट को पारित कर दिया गया. मेयर सीता साहू ने कहा कि बजट काफी अच्छा है और सभी की सलाह ली गई है. सभी 75 वार्ड पार्षदों ने इसे स्वीकृत कर दिया है और सभी वर्ग का बजट में ख्याल रखा गया है.

पटना नगर निगम का बजट (ETV Bharat)

"बजट में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के लिए भी प्रावधान है. बजट का आकार भी पिछली बार से बढ़ा है."-सीता साहू, मेयर

पिछली बार से लगभग 190 करोड़ अधिक है बजट: इस बार का बजट पिछले साल के 2854 करोड़ रुपये के बजट से 189.22 करोड़ रुपये अधिक है. नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह बजट लाभ वाला है. निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल आय 3499.85 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और खर्च के बाद 456.63 करोड़ रुपये का अधिशेष रहने की संभावना है. नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि इस बजट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत तैयार की गई 24 प्रमुख परियोजनाओं पर रहेगा.

इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान: नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बजट की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस परियोजना के लिए बजट में 514 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के लागू होने के बाद शहर में कचरा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी. इसके वर्ष 2028 तक शुरू होने की उम्मीद जताई गई है.

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हंगामेदार बोर्ड बैठक (ETV Bharat)

"रामाचक बैरिया में लीगेसी वेस्ट हटाने का काम तेजी से चल रहा है. इस प्रक्रिया के तहत करीब 23 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है और आने वाले दो महीनों में पांच एकड़ और जमीन खाली होने की संभावना है. लीगेसी वेस्ट के निपटारे के लिए बजट में 59 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त

31 नए वेंडिंग जोन विकसित होंगे: शहर के फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम 31 नए वेंडिंग जोन विकसित करेगा. इनमें से 10 स्थान निगम की अपनी जमीन पर बनाए जाएंगे. इसके अलावा सात स्थानों के लिए आरसीडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है, जबकि छह जगहों के लिए बीसीडी से भी सहमति बन चुकी है. नगर आयुक्त का कहना है कि इससे सड़क किनारे लगने वाले अव्यवस्थित बाजारों को व्यवस्थित किया जा सकेगा.

कुछ पार्षदों ने जताया विरोध: बजट बैठक के दौरान कई पार्षदों ने वित्तीय प्रावधानों को लेकर सवाल भी उठाए. वार्ड 48 के पार्षद डॉ इन्द्रदीप चंद्रवंशी और डॉ आशीष सिन्हा ने बजट को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि बजट में आय और व्यय के आंकड़ों में संतुलन नहीं दिख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निगम मद से आय 405 करोड़ रुपये दिखाई गई है, जबकि खर्च 510 करोड़ रुपये बताया गया है. पार्षदों ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की.

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कुछ पार्षदों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

क्या बोले वार्ड पार्षद: डॉ. आशीष सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षदों को दी गई बजट की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में आंकड़ों में काफी अंतर है. वहीं वेतन मद को लेकर भी सवाल उठाए गए. बजट में कर्मचारियों के वेतन पर 318 करोड़ रुपये खर्च का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें से 218 करोड़ रुपये की राशि का स्रोत स्पष्ट नहीं बताया गया है.

"बजट त्रुटियों से भरा पड़ा है और पर्यावरण के लिए क्या किया जा रहा है इसका कोई विस्तृत रूपरेखा नहीं है. फिफ्थ फाइनेंस कमीशन बंद हो चुका है बावजूद इसके प्रावधानों को बजट में जगह दी गई है. कई पार्षद अपने मुद्दे रखना चाहते थे और उनकी बातों को नहीं सुना गया है."-डॉ. आशीष सिन्हा, वार्ड पार्षद

हंगामेदार बोर्ड बैठक: बैठक के दौरान माहौल तब और गरम हो गया जब पूर्व उपमहापौर और पार्षद विनय कुमार पप्पू ने बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सदस्यों ने महापौर को हाईजैक कर लिया और बीच में ही बजट बैठक को खत्म करा दिया गया.

कई स्थानीय मुद्दों पर जोर: बैठक में शहर से जुड़े कई स्थानीय मुद्दे भी उठाए गए. वार्ड 32 की पार्षद पिंकी देवी ने पार्षदों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा की व्यवस्था करने की मांग रखी. वहीं वार्ड 21 की पार्षद श्वेता रंजन ने कमला नेहरू नगर इलाके में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया. एक पार्षद ने बोरिंग कैनाल रोड क्षेत्र में पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता पर जोर दिया. कई पार्षदों ने पार्षद मद की पहली और दूसरी किस्त जारी नहीं होने और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जाहिर की.

न्यू मार्केट बनेगा बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स: शहर के विकास से जुड़ी कई नई योजनाएं भी बजट में शामिल की गई हैं. पटना जंक्शन के पास स्थित न्यू मार्केट को जी प्लस तीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा. इससे इलाके में अतिक्रमण की समस्या कम होगी और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी. इसके अलावा शहर के प्रवेश द्वारों का निर्माण और धोबी घाटों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा.

ई-मृत्यु प्रमाणपत्र की सुविधा: नगर निगम अब नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है. इसके तहत ई-जन्म और ई-मृत्यु प्रमाणपत्र की सुविधा शुरू की जाएगी. इससे लोगों को श्मशान घाट पर ही 24 से 48 घंटे के भीतर प्रमाणपत्र मिल सकेगा. युवाओं के लिए मुफ्त ई-लाइब्रेरी और छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी शुरू करने की योजना है.

शवदाह गृहों के आधुनिकीकरण: इसके अलावा पीआरडीए की संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की योजना पर भी काम होगा. निगम प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 300 से 500 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है. अंतिम संस्कार की व्यवस्था को सम्मानजनक बनाने के लिए स्वर्ग रथ सेवा और शवदाह गृहों के आधुनिकीकरण का भी प्रावधान किया गया है.

पुराने बस अब मोबाइल टॉयलेट में बदलेंगे: स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शहर के 26 पार्कों में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे और पार्कों का नवीनीकरण कराया जाएगा. महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट अभियान के तहत पुरानी बसों को मोबाइल टॉयलेट में बदला जाएगा. इसके साथ ही मंदिरी नाले की लैंडस्केपिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ग्रीन बेल्ट विकसित करने जैसी योजनाएं भी बजट का हिस्सा हैं. नगर निगम का लक्ष्य इन योजनाओं के जरिए पटना को अधिक स्वच्छ और रहने योग्य शहर बनाना है.

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