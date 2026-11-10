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पटना नगर निगम का 200 करोड़ का बॉन्ड NSE में लिस्ट, CM सम्राट ने बजाई बेल, जानें पूरी कहानी

पटना नगर निगम का बड़ा कदम ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना के शहरी विकास को नई आर्थिक ताकत देने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई. पटना नगर निगम की ओर से जारी 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग के औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांकेतिक रूप से बेल बजाकर बॉन्ड की लिस्टिंग का शुभारंभ किया. इसके साथ ही पटना नगर निगम बिहार का पहला शहरी निकाय बन गया, जिसके म्युनिसिपल बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है. यह उपलब्धि केवल नगर निगम के लिए बाजार से 200 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

घंटी बजाते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat) क्या है 200 करोड़ के बॉन्ड की पूरी कहानी? पटना नगर निगम ने पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने की पहल की. अब नगर निगम को अपनी विकास योजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान और पारंपरिक राजस्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि से शहर में वेंडिंग जोन, व्यावसायिक परिसर, पार्किंग और सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इसके लिए करीब 100.03 करोड़ रुपये का आधार निर्गम आकार निर्धारित किया गया था. 30 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर इसकी बोली लगाई गई. निवेशकों की ओर से 205 करोड़ रुपये से अधिक की मांग आई. मजबूत निवेशक रुचि को देखते हुए निर्गम का आकार बढ़ाकर करीब 200 करोड़ रुपये कर दिया गया और निगम ने 199.99 करोड़ रुपये जुटाए. इस बॉन्ड पर निवेशकों को 9.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा. इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है. शुरुआती चार वर्षों तक निगम को केवल ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर करना होगा. इसके बाद ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान भी तिमाही किस्तों में किया जाएगा. बॉन्ड के अलग-अलग हिस्सों की परिपक्वता अवधि 2030 से 2036 के बीच निर्धारित की गई है. दरअसल, म्युनिसिपल बॉन्ड एक तरह का ऋण आधारित वित्तीय साधन है. इसमें नगर निगम अपनी विकास योजनाओं के लिए निवेशकों से पैसा जुटाता है और निर्धारित ब्याज के साथ तय समय पर मूलधन लौटाने की जिम्मेदारी लेता है. यह शेयर जारी करने या कंपनी में हिस्सेदारी बेचने जैसा नहीं है. एनएसई में लिस्टिंग के बाद इन बॉन्ड का निर्धारित बाजार में कारोबार भी किया जा सकता है. इस तरह नगर निगम को विकास के लिए पूंजी मिलती है और निवेशकों को ब्याज के रूप में प्रतिफल मिलता है. कार्यक्रम में उपस्थित लोग (ETV Bharat) 15 स्थानों पर होंगे 18 विकास कार्य बॉन्ड से जुटाई गई राशि का सबसे बड़ा लाभ पटना के शहरी बुनियादी ढांचे को मिलने वाला है. महापौर सीता साहू ने कहा कि नगर निगम की योजना के मुताबिक शहर के 15 स्थानों पर कुल 18 विकास कार्य कराए जाएंगे. इनमें 12 वेंडिंग जोन, दो मैरिज हॉल, एक पार्किंग स्थल, एक वाणिज्यिक परिसर, एक होटल और एक सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है. ''इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बेतरतीब तरीके से संचालित फुटपाथी कारोबार को व्यवस्थित करना और आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. वेंडिंग जोन बनने से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कारोबारियों को एक निर्धारित स्थान मिल सकेगा. इससे सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण कम करने, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और बाजारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.''- सीता साहू, महापौर, पटना नगर निगम अनुमानित लागत करीब 270.45 करोड़ इन 15 स्थानों में 10 जगह नगर निगम की अपनी जमीन, चार जगह पथ निर्माण विभाग की जमीन और एक जगह बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन चिह्नित की गई है. परियोजनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 270.45 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये बॉन्ड के माध्यम से और शेष राशि निगम अपने आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध कराएगा. परियोजनाओं को पूरा करने की प्रस्तावित समयसीमा छह महीने से लेकर डेढ़ वर्ष तक रखी गई है. इन सुविधाओं के विकसित होने के बाद नगर निगम को दुकानों के किराये, पार्किंग शुल्क, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा. यानी इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं, बल्कि भविष्य में निगम की अपनी आय के स्रोत भी बढ़ाना है. बिहार के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होना और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. पटना नगर निगम के बॉन्ड का करीब 100 करोड़ रुपये के आधार आकार से बढ़कर 200 करोड़ रुपये तक पहुंचना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद राज्य को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन समय के साथ 2005 के बाद नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के प्रयासों से बिहार आगे बढ़ा.