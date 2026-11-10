पटना नगर निगम का 200 करोड़ का बॉन्ड NSE में लिस्ट, CM सम्राट ने बजाई बेल, जानें पूरी कहानी
Patna Municipal Corporation Bond: फुटपाथ दुकानदारों से लेकर शहरी विकास तक बदलेगी तस्वीर. पढ़ें पटना से कृष्णनंदन की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 5:11 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के शहरी विकास को नई आर्थिक ताकत देने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई. पटना नगर निगम की ओर से जारी 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग के औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांकेतिक रूप से बेल बजाकर बॉन्ड की लिस्टिंग का शुभारंभ किया. इसके साथ ही पटना नगर निगम बिहार का पहला शहरी निकाय बन गया, जिसके म्युनिसिपल बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है. यह उपलब्धि केवल नगर निगम के लिए बाजार से 200 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
क्या है 200 करोड़ के बॉन्ड की पूरी कहानी?
पटना नगर निगम ने पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने की पहल की. अब नगर निगम को अपनी विकास योजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान और पारंपरिक राजस्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि से शहर में वेंडिंग जोन, व्यावसायिक परिसर, पार्किंग और सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा.
इसके लिए करीब 100.03 करोड़ रुपये का आधार निर्गम आकार निर्धारित किया गया था. 30 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर इसकी बोली लगाई गई. निवेशकों की ओर से 205 करोड़ रुपये से अधिक की मांग आई. मजबूत निवेशक रुचि को देखते हुए निर्गम का आकार बढ़ाकर करीब 200 करोड़ रुपये कर दिया गया और निगम ने 199.99 करोड़ रुपये जुटाए.
इस बॉन्ड पर निवेशकों को 9.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा. इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है. शुरुआती चार वर्षों तक निगम को केवल ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर करना होगा. इसके बाद ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान भी तिमाही किस्तों में किया जाएगा. बॉन्ड के अलग-अलग हिस्सों की परिपक्वता अवधि 2030 से 2036 के बीच निर्धारित की गई है.
दरअसल, म्युनिसिपल बॉन्ड एक तरह का ऋण आधारित वित्तीय साधन है. इसमें नगर निगम अपनी विकास योजनाओं के लिए निवेशकों से पैसा जुटाता है और निर्धारित ब्याज के साथ तय समय पर मूलधन लौटाने की जिम्मेदारी लेता है. यह शेयर जारी करने या कंपनी में हिस्सेदारी बेचने जैसा नहीं है. एनएसई में लिस्टिंग के बाद इन बॉन्ड का निर्धारित बाजार में कारोबार भी किया जा सकता है. इस तरह नगर निगम को विकास के लिए पूंजी मिलती है और निवेशकों को ब्याज के रूप में प्रतिफल मिलता है.
15 स्थानों पर होंगे 18 विकास कार्य
बॉन्ड से जुटाई गई राशि का सबसे बड़ा लाभ पटना के शहरी बुनियादी ढांचे को मिलने वाला है. महापौर सीता साहू ने कहा कि नगर निगम की योजना के मुताबिक शहर के 15 स्थानों पर कुल 18 विकास कार्य कराए जाएंगे. इनमें 12 वेंडिंग जोन, दो मैरिज हॉल, एक पार्किंग स्थल, एक वाणिज्यिक परिसर, एक होटल और एक सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है.
''इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बेतरतीब तरीके से संचालित फुटपाथी कारोबार को व्यवस्थित करना और आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. वेंडिंग जोन बनने से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कारोबारियों को एक निर्धारित स्थान मिल सकेगा. इससे सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण कम करने, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और बाजारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.''- सीता साहू, महापौर, पटना नगर निगम
पटना नगर निगम ने अपने पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए ₹199.99 करोड़ जुटाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बिहार के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इश्यू को निवेशकों से दोगुने से अधिक अभिदान मिला। #MunicipalBond @NSEIndia @UDHDBIHAR @IPRDBihar https://t.co/rwglNbcmtq— City of Patna - PMC (@cityofpatna) October 30, 2026
अनुमानित लागत करीब 270.45 करोड़
इन 15 स्थानों में 10 जगह नगर निगम की अपनी जमीन, चार जगह पथ निर्माण विभाग की जमीन और एक जगह बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन चिह्नित की गई है. परियोजनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 270.45 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये बॉन्ड के माध्यम से और शेष राशि निगम अपने आंतरिक संसाधनों से उपलब्ध कराएगा. परियोजनाओं को पूरा करने की प्रस्तावित समयसीमा छह महीने से लेकर डेढ़ वर्ष तक रखी गई है.
इन सुविधाओं के विकसित होने के बाद नगर निगम को दुकानों के किराये, पार्किंग शुल्क, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा. यानी इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं, बल्कि भविष्य में निगम की अपनी आय के स्रोत भी बढ़ाना है.
बिहार के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होना और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. पटना नगर निगम के बॉन्ड का करीब 100 करोड़ रुपये के आधार आकार से बढ़कर 200 करोड़ रुपये तक पहुंचना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद राज्य को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन समय के साथ 2005 के बाद नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के प्रयासों से बिहार आगे बढ़ा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं और राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है. आज उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उनका प्रयास बिहार को विकसित राज्य बनाने का है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को भरपूर सहयोग मिल रहा है और राज्य में काम करने की शैली में भी बदलाव आया है. अब विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विशेष जोर दे रही है.
''मैंने सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर पीपीपी मॉडल पर प्रस्ताव तैयार करें. जिन विभागों की योजनाओं से पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी बॉन्ड और पीपीपी मॉडल के जरिए आय के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए. सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र और संबंधित संस्थाओं का सहयोग भी जरूरी है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी PPP मॉडल
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों का संचालन करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जबकि निजी अस्पताल बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम करने की जरूरत है.
उन्होंने निजी अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य क्षेत्र के निवेशकों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन में भागीदारी करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे तो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं और संचालन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है. इससे मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
''प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की तैयारी की जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसमें ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश होगा और यह लाखों करोड़ का निवेश होगा. हम अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम है वह 125 यूनिट मुक्त बिजली छोड़ें, लेकिन यह भी जरूर कह रहे हैं कि सोलर का इंस्टालेशन करें और सरकार सरप्लस बिजली खरीदने के लिए तैयार है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
12 टाउनशिप से बड़े निवेश की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने बिहार में 12 टाउनशिप विकसित करने की योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पटना में बनने वाली टाउनशिप की योजना को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि सिर्फ पाटलिपुत्र टाउनशिप के विकास से करीब पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना बन सकती है.
''सरकार का उद्देश्य केवल आवासीय क्षेत्र विकसित करना नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी सुविधाओं, व्यावसायिक गतिविधियों, बेहतर सड़क संपर्क और नागरिक सुविधाओं के साथ नए आर्थिक केंद्र तैयार करना है. इसके लिए निजी निवेशकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार नए आर्थिक मॉडल पर काम कर रही है. इसमें नगर निकायों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने से लेकर पीपीपी मॉडल के जरिए स्वास्थ्य, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने तक की योजना शामिल है. उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में और ग्रीन टूरिज्म के सेक्टर में काफी उत्साहवर्धक निवेश के रुझान सामने आए हैं और आने वाले समय में इसमें काफी निवेश होने वाला है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगी और बिहार भी सशक्त होगा.
अब असली चुनौती योजनाओं को जमीन पर उतारने की
पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग को बिहार के शहरी वित्तीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. इससे दूसरे नगर निकायों को भी अपने संसाधनों और वित्तीय क्षमता के आधार पर बाजार से पूंजी जुटाने की प्रेरणा मिल सकती है. प्रस्तावित वेंडिंग जोन और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण पूरा होने के साथ ही उनका प्रभावी संचालन भी जरूरी होगा. इन परिसंपत्तियों से होने वाली आय नगर निगम के लिए भविष्य में राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है.
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