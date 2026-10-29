नीरज कुमार ने खाया जीत का लड्डू! संजय झा ने पटना स्नातक उम्मीदवार को ऐसे दी बधाई
पटना स्नातक सीट पर जीत के बाद नीरज कुमार ने संजय झा से मुलाकात की और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 29, 2026 at 12:34 PM IST
पटना: दिल्ली से पटना पहुंचते ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से नीरज कुमार ने मुलाकात की. पटना स्नातक सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुई इस मुलाकात के दौरान संजय झा ने नीरज कुमार को जीत की मिठाई खिलाकर बधाई दी.
संजय झा ने दी नीरज कुमार को बधाई
इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू के एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे. मुलाकात के दौरान नेताओं ने नीरज कुमार की जीत पर खुशी जाहिर की.
पार्टी नेताओं में भारी उत्साह
पटना स्नातक सीट पर जीत के बाद नीरज कुमार की संजय झा से हुई इस मुलाकात को जदयू के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. नीरज जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद पिछले दो दिनों से पार्टी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से एक-एक कर मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं.
ललन सिंह की दूरी पर चर्चा
नीरज कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं. हालांकि, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ उनकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है क्योंकि ललन सिंह ने इस एमएलसी चुनाव में उनके लिए प्रचार भी नहीं किया था.
चुनावी नतीजों के बीच कयास
नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मिलकर आशीर्वाद लेने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की हैं. राजनीतिक गलियारों में संजय झा के साथ मिठाई खाते हुए उनकी तस्वीर की विशेष रूप से चर्चा हो रही है, जिससे जेडीयू के भीतर की सियासत में नई सरगर्मी पैदा हो गई है.
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार जीते माननीय विधान पार्षद @neerajkumarmlc जी ने आज हमारे पटना आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। उन्हें ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई तथा उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर @Jduonline के माननीय प्रदेश अध्यक्ष @JDUUmeshSingh जी तथा विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी भी मौजूद थे।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 29, 2026
अनंत सिंह मामले पर विवाद
जदयू इन विधान परिषद चुनावों में चार में से केवल एक ही सीट पर सफलता पा सकी है और मिथिलांचल की दरभंगा सीट भी हार गई. इसके बावजूद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर संजय झा का जो सख्त रुख रहा, वह काफी सुर्खियों में रहा. चर्चा है कि संजय झा और ललन सिंह के बीच गहरे मतभेद हैं.
आज @Jduonline के मा० राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष @SanjayJhaBihar जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर पार्टी के मा० प्रदेश अध्यक्ष @JDUUmeshSingh जी एवं बि०वि०प० में मा० मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। https://t.co/vFbgG2Eb5Q— Neeraj kumar (@neerajkumarmlc) October 29, 2026
भीतरखाने उपजा गहरा असंतोष
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए संजय झा ने ललन सिंह को अहम जिम्मेदारी दी थी. इसके बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह से बातचीत कर जो बयान दिया, उसकी बहुत आलोचना हुई. आरोप लगा कि ललन सिंह अप्रत्यक्ष रूप से अनंत सिंह का ही बचाव कर रहे थे.
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 में विजय के उपरांत पटना प्रमंडल के माननीय आयुक्त महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यह जीत आप सभी सम्मानित मतदाताओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद की जीत है। हृदय से आभार एवं कोटि-कोटि धन्यवाद! @Jduonline @BJP4Bihar @LJP4India https://t.co/0xuyzItb1Z— Neeraj kumar (@neerajkumarmlc) October 28, 2026
मतभेदों को नकार रही पार्टी
अब जब नीरज कुमार ने चुनाव जीतने के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिठाई खाते हुए अपनी तस्वीरें जारी की हैं, तो ललन सिंह उनमें कहीं नहीं दिखे. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि पार्टी के बड़े नेता इस अंदरूनी अंतर्विरोध से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं.
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