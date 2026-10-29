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नीरज कुमार ने खाया जीत का लड्डू! संजय झा ने पटना स्नातक उम्मीदवार को ऐसे दी बधाई

पटना स्नातक सीट पर जीत के बाद नीरज कुमार ने संजय झा से मुलाकात की और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

PATNA MLC ELECTION RESULT 2026
नीरज कुमार को मिठाई खिलाते संजय झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2026 at 12:34 PM IST

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पटना: दिल्ली से पटना पहुंचते ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से नीरज कुमार ने मुलाकात की. पटना स्नातक सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुई इस मुलाकात के दौरान संजय झा ने नीरज कुमार को जीत की मिठाई खिलाकर बधाई दी.

संजय झा ने दी नीरज कुमार को बधाई

इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू के एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे. मुलाकात के दौरान नेताओं ने नीरज कुमार की जीत पर खुशी जाहिर की.

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पार्टी नेताओं में भारी उत्साह (ETV Bharat)

पार्टी नेताओं में भारी उत्साह

पटना स्नातक सीट पर जीत के बाद नीरज कुमार की संजय झा से हुई इस मुलाकात को जदयू के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. नीरज जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद पिछले दो दिनों से पार्टी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से एक-एक कर मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं.

ललन सिंह की दूरी पर चर्चा

नीरज कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं. हालांकि, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ उनकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है क्योंकि ललन सिंह ने इस एमएलसी चुनाव में उनके लिए प्रचार भी नहीं किया था.

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नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को दी बधाई (ETV Bharat)

चुनावी नतीजों के बीच कयास

नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मिलकर आशीर्वाद लेने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की हैं. राजनीतिक गलियारों में संजय झा के साथ मिठाई खाते हुए उनकी तस्वीर की विशेष रूप से चर्चा हो रही है, जिससे जेडीयू के भीतर की सियासत में नई सरगर्मी पैदा हो गई है.

अनंत सिंह मामले पर विवाद

जदयू इन विधान परिषद चुनावों में चार में से केवल एक ही सीट पर सफलता पा सकी है और मिथिलांचल की दरभंगा सीट भी हार गई. इसके बावजूद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर संजय झा का जो सख्त रुख रहा, वह काफी सुर्खियों में रहा. चर्चा है कि संजय झा और ललन सिंह के बीच गहरे मतभेद हैं.

भीतरखाने उपजा गहरा असंतोष

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए संजय झा ने ललन सिंह को अहम जिम्मेदारी दी थी. इसके बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह से बातचीत कर जो बयान दिया, उसकी बहुत आलोचना हुई. आरोप लगा कि ललन सिंह अप्रत्यक्ष रूप से अनंत सिंह का ही बचाव कर रहे थे.

मतभेदों को नकार रही पार्टी

अब जब नीरज कुमार ने चुनाव जीतने के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिठाई खाते हुए अपनी तस्वीरें जारी की हैं, तो ललन सिंह उनमें कहीं नहीं दिखे. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि पार्टी के बड़े नेता इस अंदरूनी अंतर्विरोध से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं.

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