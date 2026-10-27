'अनंत सिंह को राजनीतिक छुतका लग गया है.. इसलिए मिठाई बांट रहे हैं' नीरज कुमार का करारा जवाब
विपक्ष के आरोपों पर नीरज कुमार ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि मिठाई पर राजनीतिक छुतका लग गया है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 27, 2026 at 1:15 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है, लेकिन सुबह से विपक्षी सदस्य मतगणना केंद्र के अंदर सीसीटीवी नहीं लगाये जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं. विपक्षी दलों के हंगामा पर पटना स्नातक के उम्मीदवार नीरज कुमार ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष होने वाले हार को लेकर बौखला गया है.
विपक्ष के आरोपों पर नीरज कुमार का जवाब
नीरज कुमार ने कहा कि राजद के लोग कल निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देते हैं. विपक्षी उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता भी बने हैं. इलेक्शन एजेंट जाते रहे हैं. उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगाना है तो फिर काउंटिंग एजेंट क्या कर रहा है?
"काउंटिंग एजेंट तो बैठा हुआ है. मजिस्ट्रेट वहां तैनात है. उनको आपत्ति आप दे सकते हैं. वहां आरओ है, उसको भी आपत्ति दे सकते हैं. मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया में ही इन लोगों ने हार स्वीकार कर लिया है."- नीरज कुमार, एमएलसी उम्मीदवार
हमें कोई दिक्कत नहीं- नीरज कुमार
जब नीरज कुमार के ईटीवी संवाददाता ने सवाल किया कि क्या आप लोगों को सीसीटीवी नहीं लगने से कोई दिक्कत नहीं है? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह मैन्युअल वोट है तो सबका काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है तो कैसे कोई गड़बड़ी कर सकता है.
मिठाई पर राजनीतिक का छुतका लग गया
विपक्ष के लोग आखिर क्यों परेशान हैं? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि पहले मिठाई वगैरह बना लिए थे लेकिन राजनीतिक का छुतका लग गया है. अभी तक क्या फीडबैक आ रहा है इस पर नीरज ने कहा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है. क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है.
"पहले बंडल बनता है. उसकी गिनती होती है. फिर उसके बाद प्रीफरेंस गिना जाता है. बहुत ही टेक्निकल चुनाव है."- नीरज कुमार, एमएलसी उम्मीदवार
बिना नाम लिए अनंत सिंह पर तंज
कुछ लोग रसगुल्ला बांट रहे हैं, इस पर नीरज कुमार ने बिना नाम लिए ही अनंत सिंह पर तंज कसा और कहा कि बांटना ही चाहिए. लेकिन बांटने वाला कौन है? कहां का पैसा से बनता जा रहा है, इसको भी देखना चाहिए.
एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के दिन सभी दलों की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है. चुनाव रिजल्ट के बाद क्या होगा इस पर नीरज कुमार ने कहा कि दिल धड़क जाएगा. नीरज कुमार के आवास पर अभी शांति है. कुछ चुनिंदा लोग ही आवास में नीरज कुमार के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन लगातार जानकारी ली जा रही है.
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