ETV Bharat / state

'अनंत सिंह को राजनीतिक छुतका लग गया है.. इसलिए मिठाई बांट रहे हैं' नीरज कुमार का करारा जवाब

एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है, लेकिन सुबह से विपक्षी सदस्य मतगणना केंद्र के अंदर सीसीटीवी नहीं लगाये जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं. विपक्षी दलों के हंगामा पर पटना स्नातक के उम्मीदवार नीरज कुमार ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष होने वाले हार को लेकर बौखला गया है.

विपक्ष के आरोपों पर नीरज कुमार का जवाब