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बस कुछ घंटे का इंतजार कीजिए, मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी पटना मेट्रो

2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक मेट्रो दौड़ेगी. 15 मिनट में 6.2 किमी की दूरी तय होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर

Malahi Pakri
मलाही पकड़ी स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 8:49 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा का दायरा एक बार फिर बढ़ने जा रहा है. आगामी 2 जुलाई से यात्रियों को बैरिया बस स्टैंड यानी आईएसबीटी स्टेशन से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेन से सफर करने की सुविधा मिल जाएगी. नए विस्तार के बाद 6.2 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस रूट का अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया है, जबकि बीच के किसी स्टेशन तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 15 रुपये का टिकट लेना होगा.

अभी तक मेट्रो सेवा बैरिया बस स्टैंड से भूतनाथ स्टेशन तक 3.45 किलोमीटर के हिस्से में संचालित हो रही है. अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर के नए सेक्शन को भी परिचालन के लिए तैयार कर लिया गया है. इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी स्टेशनों पर चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी. पूरे 6.2 किलोमीटर के सफर में करीब 15 मिनट का समय लगेगा, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से यात्रा करने पर मेट्रो को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे.

Malahi Pakri
मलाही पकड़ी स्टेशन की सीढ़ियां (ETV Bharat)

यात्रियों की संख्या में होगी बढ़ोतरी : पटना मेट्रो के अधिकारियों का मानना है कि मलाही पकड़ी तक सेवा विस्तार होने के बाद यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. मलाही पकड़ी शहर के घनी आबादी वाले इलाकों और कंकड़बाग क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 700 से 900 यात्री मेट्रो सेवा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नए स्टेशन के जुड़ने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

खेमनीचक स्टेशन के लिए करना होगा इंतजार : हालांकि, यात्रियों को अभी खेमनीचक स्टेशन पर मेट्रो रुकने की सुविधा नहीं मिलेगी. भूतनाथ के बाद अगला ठहराव सीधे मलाही पकड़ी स्टेशन पर होगा. खेमनीचक में इंटर-चेंज स्टेशन का निर्माण कार्य अभी जारी है और इसके पूरा होने में समय लगेगा. ऐसे में फिलहाल इस स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी.

लगभग 32 KM लाइन : पटना मेट्रो परियोजना के तहत शहर में कुल 31.9 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 13365 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. यह परियोजना राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी के साथ-साथ जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) के सहयोग से पूरी की जा रही है. दानापुर से पटना सिटी तक मेट्रो नेटवर्क के पूरी तरह शुरू होने के बाद राजधानी के लाखों लोगों को जाम और लंबी यात्रा से राहत मिलने की उम्मीद है.

अगला चरण खेमनीचक से मीठापुर : मेट्रो परियोजना का अगला महत्वपूर्ण चरण खेमनीचक से मीठापुर तक होगा. इस हिस्से के लिए एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और बिजलीकरण का काम शुरू होने वाला है. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक, इस रूट के संचालन के लिए एक नया ट्रेन सेट लीज पर लिया जाएगा. इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को खेमनीचक से जयप्रकाश नगर, रामकृष्ण नगर और मीठापुर स्टेशन तक सीधे मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा. ये सभी स्टेशन कॉरिडोर-1 का हिस्सा हैं.

मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन : वहीं, कॉरिडोर-2 के तहत मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य वर्ष 2027 के अंत तक रखा गया है. इसके लिए मॉल्यूलर हब स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक का एलिवेटेड ढांचा तैयार हो चुका है. मलाही पकड़ी को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए विशेष रैंप का निर्माण किया जा रहा है. दूसरी ओर, मॉल्यूलर हब से पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच और गांधी मैदान होते हुए अकाशवाणी स्टेशन तक भूमिगत सुरंग का निर्माण अंतिम चरण में है. पीएमसीएच के समीप सुरंग में पटरियां बिछाने का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है.

निर्माण एजेंसियों के अनुसार, दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच एलिवेटेड मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है. इसके आगे पाटलिपुत्र से राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन और मीठापुर तक भूमिगत नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. यह पूरा कॉरिडोर राजधानी के विभिन्न हिस्सों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मेट्रो के नए विस्तार से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़क यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.

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