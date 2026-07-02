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मलाही पकड़ी तक दौड़ी पटना मेट्रो, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ, लोगों में दिखा उत्साह

पटना मेट्रो का विस्तार हुआ है. अब मलाही पकड़ी तक लोग यात्रा कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया. पढ़ें खबर

Patna metro
मलाही पकड़ी तक दौड़ी पटना मेट्रो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 3:09 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा के विस्तार का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार को बड़ी सौगात मिली. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी तक पटना मेट्रो के विस्तारित प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया. इसके साथ ही पाटलिपुत्र आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई.

लोगों में दिखा उत्साह : उद्घाटन के पहले दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को निशुल्क यात्रा कराई गई, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक रहा. मेट्रो के नए विस्तार के बाद अब यात्री आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी स्टेशनों के बीच आधुनिक और सुरक्षित परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

12 घंटे हुआ परिचालन : करीब 6.2 किलोमीटर लंबे इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्रा का अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि बीच के स्टेशनों तक सफर करने वाले यात्रियों को 15 रुपये का टिकट लेना होगा. नियमित परिचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा.

'जाम और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी' : पहले दिन मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने पहुंचे यात्रियों ने मेट्रो सेवा को राजधानी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. मलाही पकड़ी से यात्रा करने वाले कई लोगों ने कहा कि इस इलाके में बड़ी संख्या में चिकित्सकों के क्लीनिक और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, जहां इलाज के लिए दूर-दराज के जिलों से लोग पहुंचते हैं. अब मरीजों और उनके परिजनों को बाईपास की धूल, ट्रैफिक जाम और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी. कम किराए और सुरक्षित यात्रा ने लोगों का भरोसा भी बढ़ाया है.

महिलाओं और बच्चों में मेट्रो यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. कई परिवार पहली बार मेट्रो में सफर करने पहुंचे और उन्होंने इसे राजधानी के बदलते स्वरूप की पहचान बताया. यात्रियों का कहना था कि सड़क मार्ग की तुलना में मेट्रो न केवल समय बचाएगी, बल्कि आरामदायक और प्रदूषण मुक्त यात्रा का विकल्प भी उपलब्ध कराएगी.

'इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि' : पटना मेट्रो की जनसंपर्क पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि मेट्रो का परिचालन पहले की तरह ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक की पूरी यात्रा लगभग 25 मिनट में पूरी होगी. वर्षों से जिस सेवा का लोग इंतजार कर रहे थे, उसके शुरू होने से यात्रियों के चेहरों पर जो खुशी दिखाई दे रही है, वही इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

''पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और शेष हिस्सों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जनता के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू होना राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. फिलहाल टिकट लेने के लिए काउंटर पर कैश या ऑनलाइन माध्यम से टोकन लेना होता है और अभी पास अथवा मेट्रो कार्ड की व्यवस्था शुरू नहीं की गई है.''- अर्चना कुमारी, जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना मेट्रो

फिलहाल खेमनीचक स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वहां इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है. भूतनाथ के बाद अगला ठहराव सीधे मलाही पकड़ी स्टेशन पर होगा. अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस स्टेशन को भी परिचालन से जोड़ दिया जाएगा.

पटना मेट्रो परियोजना के अंतर्गत राजधानी में कुल 31.9 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. दानापुर से पटना बस स्टैंड तक मेट्रो सेवा पूरा किया जाना है और जब यह निर्माण पूरा हो जाएगा तो लाखों लोगों को जाम और लंबी यात्रा से राहत मिलने की उम्मीद है. खेमनीचक से मीठापुर और आगे पटना जंक्शन तक के हिस्सों पर भी तेजी से काम चल रहा है. सरकार और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दावा है कि आने वाले वर्षों में राजधानी की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक स्वरूप में नजर आएगी.

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