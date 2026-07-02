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मलाही पकड़ी तक दौड़ी पटना मेट्रो, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ, लोगों में दिखा उत्साह

मलाही पकड़ी तक दौड़ी पटना मेट्रो ( ETV Bharat )