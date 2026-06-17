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पटना मेट्रो के निर्माण से सड़क बंद, HC ने सरकार और PMRCL से मांगा जवाब

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी पटना में 50 फीट लिंक रोड बंद होने के मामले में सुनवाई की. यह रोड रानीपुर और पहाड़ी इलाके को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है. पटना मेट्रो रेल डीपो के निर्माण के कारण बंद हो गया है. इस मामले पर अदालत में सुनवाई हुई.

HC पहुंचा सड़क बंद होने का मामला : चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन (PMRCL) को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता सतीश कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि करीब 75 एकड़ में विकसित किए जा रहे पटना मेट्रो रेल डिपो के कारण रानीपुर और पहाड़ी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह अवरुद्ध कर दी गई है.

'कई महत्वपर्ण मार्ग को जोड़ता है' : अधिवक्ता सुमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि रोड के बंद होने से इस रास्ते का सारा ट्रैफिक स्टेट हाईवे 78 पर आ गया है. इससे बख्तियारपुर आईएसबीटी के समीप कई जगह रास्ते बहुत सकरे हो गये हैं. जो रोड बंद है उससे एनएच 30, कंकड़बाग, पटना गया रोड और स्टेट हाईवे 1, आईएसबीटी और मेट्रो स्टेशन जुड़ता है.

25 हजार की आबादी प्रभावित : सुमित कुमार ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने कोई भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की. इस सड़क के बंद होने से करीब 25 हजार की आबादी प्रभावित हुई है. साथ ही रानीपुर व पहाड़ी के ढाई सौ परिवार का रोजी रोटी प्रभावित हुआ है. जो भारतीय संविधान की धारा 21 उल्लंघन है. साथ ही उत्तर और पूर्वी से आने बाले लोगों के लिए भविष्य में इसके निर्माण और उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह होगा. 'छप्पन का डगर' नामक सहायक सड़क, जिसकी चौड़ाई कई स्थानों पर 100 से 150 फीट तक है, को भी अवरुद्ध कर दिया गया है