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Patna Metro: 2028 तक काम पूरा करने की डेडलाइन, नेहरू पथ पर बनेंगे नए फुट ओवरब्रिज

पटना मेट्रो ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2028 तक पटना मेट्रो का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जेडी विमेंस कॉलेज तथा हाईकोर्ट चौराहा पर बिहार म्यूजियम के पास नेहरू पथ पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी कराएं. दरअसल, सीएम सम्राट चौधरी रविवार को पटना मेट्रो निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे. उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

जमीनी स्तर पर कार्यों का निरीक्षण