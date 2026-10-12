Patna Metro: 2028 तक काम पूरा करने की डेडलाइन, नेहरू पथ पर बनेंगे नए फुट ओवरब्रिज
सीएम सम्राट चौधरी ने 2028 तक पटना मेट्रो का काम पूरा करने और नेहरू पथ पर फुट ओवरब्रिज बनाने का निर्देश दिया. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 12, 2026 at 2:04 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2028 तक पटना मेट्रो का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जेडी विमेंस कॉलेज तथा हाईकोर्ट चौराहा पर बिहार म्यूजियम के पास नेहरू पथ पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी कराएं. दरअसल, सीएम सम्राट चौधरी रविवार को पटना मेट्रो निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे. उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.
जमीनी स्तर पर कार्यों का निरीक्षण
उन्होंने इनकम टैक्स गोलंबर, हाईकोर्ट चौराहा एवं हनुमान मंदिर के समीप पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए व्यवस्थित एवं समन्वित तरीके से कार्य किया जाए. निर्माण स्थलों के आसपास यातायात प्रबंधन, आवागमन की सुगमता तथा नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर उन्होंने विशेष जोर दिया. विकास कार्यों के साथ जनसुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है.
"निर्माण कार्य इस प्रकार संचालित किए जाएं कि शहरवासियों के दैनिक आवागमन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और विकास कार्यों के साथ-साथ जनसुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए."-सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार
बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी
मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को राजधानी की परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए. इस परियोजना से पटना की यातायात व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
बजट और वर्तमान प्रगति की स्थिति
भू अधिग्रहण को छोड़कर पटना मेट्रो की कुल अनुमानित लागत 13 हजार 365 करोड़ है. इसकी कुल लंबाई 32.5 किमी की है, जिसमें 6 किलोमीटर में निर्माण काम पूरा हो चुका है. शहर के आईएसबीटी (ISBT), जीरोमाइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन हो रहा है. संभवत: दिसंबर 2026 तक पहला इंटरचेंज स्टेशन खेमनीचक भी चालू हो जाएगा. इस स्टेशन के चालू होने से यात्रियों को रूट बदलने में काफी आसानी होगी.
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