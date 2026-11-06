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पटना एनकाउंटर के बाद दानापुर में बवाल; पथराव में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त, लाठीचार्ज कर खदेड़ा

एनकाउंटर में 3 ढेर, परिजनों ने काटा बवाल ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर एनकाउंटर को लेकर दानापुर में भारी बवाल देखने को मिला. यहां पर पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच झड़प और लाठीचार्ज किया गया है. एनकाउंटर में तीन लोगों की मौत के बाद अस्पताल में जुटे परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर बवाल काटा और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही.

एनकाउंटर में 3 ढेर, परिजनों ने काटा बवाल