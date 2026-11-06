पटना एनकाउंटर के बाद दानापुर में बवाल; पथराव में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त, लाठीचार्ज कर खदेड़ा
पटना के दानापुर अनुमंडली अस्पताल के बाहर पुलिस और आक्रोशितों के बीच जमकर झड़प हुई जिसमें पत्थरबाजी हुई. पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया. रिपोर्ट- राजेश
Published : November 6, 2026 at 2:39 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर एनकाउंटर को लेकर दानापुर में भारी बवाल देखने को मिला. यहां पर पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच झड़प और लाठीचार्ज किया गया है. एनकाउंटर में तीन लोगों की मौत के बाद अस्पताल में जुटे परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर बवाल काटा और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही.
एनकाउंटर में 3 ढेर, परिजनों ने काटा बवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश और दानापुर एसपी अजीत कुमार अनुमंडल अस्पताल में कैंप करते रहे हैं. वहीं, करीब एक दर्जन थानों की पुलिस के साथ पुलिस लाइन से भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाकर अस्पताल परिसर में तैनात किया गया. इसी दौरान आक्रोशित मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए.
अस्पताल परिसर के बाहर पत्थरबाजी
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अस्पताल परिसर से भीड़ को हटाया. इस दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच जमकर झड़प हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती भी दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी. एनकाउंटर के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच रोड़ेबाजी हो रही थी. वहीं, पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करती नजर आ रही थी. मनेर के शेरपुर में हुए एनकाउंटर के बाद तीन लोगों की मौत को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. मृतकों के परिजनों की नाराजगी और पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड से जुड़ा मामला
दरअसल जो तीन आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं उनपर आरोप है कि उनका संबंध पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में संलिप्त रहे हैं. यह हत्या 19 अक्टूबर की रात मनेर के ब्यापुर में हुई थी. तीनों आरोपी मनेर थाना क्षेत्र से फरार चल रहे थे. एनकाउंटर के बाद तीनों की मौत हो गई. मृतकों के से हथियार भी बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी. एक एसएचओ भी हमले में घायल हुए हैं.
कौन हैं एनकाउंटर में ढेर आरोपी?
आरोप है कि राजा शर्मा, बबलू यादव और जेपी यादव तीनों पेशेवर शूटर के रूप में काम करते थे. पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी. यही तीनों आरोपी दुर्गा अष्टमी के दिन 19 अक्टूबर की रात करीब 9.30 बजे मनेर पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में भी लिप्त थे. इस मामले में तीनों फरार चल रहे थे.
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