आज से खुल जाएगा पटना का नया 'स्मार्ट रूट', बुद्ध मार्ग और गांधी मैदान में खत्म होगा जाम का झंझट
पटना में 115 करोड़ की मंदिरी नाला सड़क आज से खुल जाएगी. यह स्मार्ट कॉरिडोर इनकम टैक्स से अशोक राजपथ का सफर आसान करेगा.
Published : May 11, 2026 at 6:35 AM IST
पटना: राजधानी पटना के लोगों के लिए सोमवार का दिन खास होने जा रहा है. वर्षों से निर्माणाधीन मंदिरी नाला परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है और सोमवार को इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार इस सड़क परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नबीन के हाथों होगा. खास बात यह है कि भाजपा विधायक रहने के दौरान नितिन नबीन ने इस परियोजना को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर आगे बढ़ाया था और अब इसके उद्घाटन से पहले वह पटना पहुंच चुके हैं.
मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया निरीक्षण: रविवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि यह परियोजना पटनावासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी और शहर के यातायात को नई गति देगी. उनके अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित यह सड़क राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि है.
परियोजना की लागत और विशेषताएं: मंत्री ने बताया कि लगभग 115.08 करोड़ रुपये की लागत से विकसित “डेवलपमेंट ऑफ मंदिरी नाला परियोजना” के तहत इनकम टैक्स चौराहा से अशोक राजपथ तक 1289 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है. इसमें 5.5 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क के साथ 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण किया गया है. परियोजना का उद्देश्य केवल ट्रैफिक सुगम करना नहीं, बल्कि जलनिकासी व्यवस्था को भी बेहतर बनाना है.
राजपथ और बांस घाट को जोड़ेगी सड़क: यह सड़क इनकम टैक्स गोलंबर को सीधे अशोक राजपथ और बांस घाट इलाके से जोड़ेगी. इससे बेली रोड, फ्रेजर रोड, बुद्ध मार्ग और गांधी मैदान क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है. लंबे समय से पटना के मध्य क्षेत्र में जाम एक बड़ी समस्या रहा है और इस सड़क के चालू होने के बाद लोगों को वैकल्पिक रूट मिल जाएगा. अभी के समय बुद्ध मार्ग में शाम के समय सेंट्रल मॉल के पास गंभीर जाम लग जाता है, जिसके कारण अशोक राजपथ जाने वाले लोगों को परेशानी होती है. इस सड़क के सुचारू होने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी.
स्मार्ट अर्बन कॉरिडोर की विशेषताएं: मंदिरी नाला परियोजना की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि सड़क के नीचे अत्याधुनिक आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाया गया है. इसके जरिए बारिश के दौरान जलनिकासी को बेहतर बनाने का दावा किया जा रहा है. परियोजना में सर्विस ड्रेन, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड, यूटिलिटी डक्ट और लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि इससे आसपास के इलाकों में जलजमाव की समस्या कम होगी और शहर की शहरी संरचना को मजबूती मिलेगी.
बदलेगा शहर का स्वरूप: पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा के अनुसार, यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक “स्मार्ट अर्बन कॉरिडोर” के रूप में विकसित किया गया है. सड़क के किनारे आधुनिक लाइटिंग और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम से शहर के इस हिस्से का स्वरूप बदलने की उम्मीद जताई जा रही है. नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा के निरीक्षण के दौरान पटना नगर निगम के नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि उद्घाटन के बाद यह सड़क आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी.
नितिन नबीन के पिता के नाम पर सड़क: खास बात यह है कि नबीन किशोर सिंह के नाम पर पथ का नामकरण किया गया है. प्रोजेक्ट की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी. कुल मिलाकर 115 करोड़ की लागत से योजना पूरी हुई है. पथ निर्माण मंत्री रहते हुए नितिन नबीन ने महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी. अब जबकि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तब जाकर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और उद्घाटन समारोह में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच रहे हैं.
77वीं जयंती पर उद्घाटन: भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नबीन किशोर सिन्हा जी की 77वीं जयंती के अवसर पर इस पथ का नामकरण 'नबीन किशोर सिन्हा पथ' किया जाएगा. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राजधानी पटना के लोगों को उपहार मिलने जा रहा है. अब लोग इनकम टैक्स गोलंबर से बांस घाट रोड कुछ ही मिनट में पहुंच सकते हैं.
"तत्काल नाम भाजपा के पूर्व विधायक नबीन किशोर सिंह के नाम पर रखा गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह खुशी का क्षण होने वाला है." -प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
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