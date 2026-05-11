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आज से खुल जाएगा पटना का नया 'स्मार्ट रूट', बुद्ध मार्ग और गांधी मैदान में खत्म होगा जाम का झंझट

पटना स्मार्ट सिटी मंदिरी नाला रोड ( ETV Bharat )