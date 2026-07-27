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सावन से पहले ही पटना में 'बोल बम' की गूंज, महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के 1100 स्लॉट फुल

सावन के रुद्राभिषेक का शुल्क 3100 रुपये: सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक का शुल्क 3100 रुपये, जबकि अन्य दिनों में 2500 रुपये निर्धारित किया गया है. जो श्रद्धालु विस्तृत तीन घंटे का रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, उनके लिए 7100 रुपये का प्रावधान रखा गया है. सामान्य रुद्राभिषेक की अवधि करीब 45 मिनट होती है.

1100 रुद्राभिषेक की बुकिंग: 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाले सावन को देखते हुए अब तक करीब 1100 रुद्राभिषेक की बुकिंग हो चुकी है. अधिकांश स्लॉट भर चुके हैं. रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग 30 मई से ही शुरू कर दी गई थी.

प्रतिदिन कराए जाएंगे 56 रुद्राभिषेक: पदाधिकारी के मुताबिक चौथे शिवालय में दोपहर 12 बजे से रुद्राभिषेक शुरू होगा, क्योंकि सुबह के समय वहां जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. यह शिवलिंग महावीर मंदिर के पीछे स्थित पुराने गर्भगृह परिसर में है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 56 रुद्राभिषेक कराए जाएंगे.

चार शिवालयों में रुद्राभिषेक: महावीर मंदिर के जनसंपर्क पदाधिकारी अजय कुमार ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि श्रावण मास में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसे देखते हुए इस बार भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में चार शिवालय हैं. इनमें तीन शिवालयों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक लगातार रुद्राभिषेक कराया जाएगा.

मंदिर प्रशासन पूरी तरह तैयार: श्रावण मास को लेकर मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है. इस बार रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि सावन शुरू होने से पहले ही रुद्राभिषेक के अधिकांश स्लॉट भर चुके हैं और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

बड़ी संख्या में पहुंच रहे डाक बम: इसी कड़ी में महावीर मंदिर में बड़ी संख्या में डाक बम पहुंच रहे हैं. भगवा वस्त्र पहने बोल बम का नारा लगाते हुए ये डाक बम भगवान की भक्ति में डूबे हुए दौड़ते दौड़ते महावीर मंदिर प्रांगण पहुंच रहे हैं. मंदिर में सभी कांवरिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं.

महावीर मंदिर में मत्था टेकते हैं श्रद्धालु: दरअसल पटना के रास्ते देवघर जाने वाले श्रद्धालु जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में मत्था टेक कर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं और कई श्रद्धालु देवघर से लौटते समय महावीर मंदिर में आकर बोल बम के जय घोष के साथ भगवान का दर्शन कर निकलते हैं.

विशेष भीड़ प्रबंधन योजना तैयार: सावन की सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष भीड़ प्रबंधन योजना बनाई है. अजय कुमार ने बताया कि यदि सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है तो महावीर मंदिर के पिछले हिस्से से बैरिकेडिंग कर अलग मार्ग बनाया जाएगा.

अजय कुमार, महावीर मंदिर के जनसंपर्क पदाधिकारी (ETV Bharat)

स्थायी टीओपी भी सक्रिय: अजय कुमार के मुताबिक बैरिकेडिंग कर अलग मार्ग बनाने से दर्शन और जलाभिषेक दोनों व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगे. मंदिर की अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्थायी टीओपी भी सक्रिय रहेगा, जो कोतवाली थाना के अधीन कार्य करता है.

पीतांबरी वस्त्र पहनाकर स्वागत: सिर्फ दर्शन ही नहीं, सेवा की परंपरा भी सावन में महावीर मंदिर की पहचान बन जाती है. देवघर जाने वाले डाक बमों के प्रत्येक जत्थे का मंदिर में पीतांबरी वस्त्र पहनाकर स्वागत किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, शरबत और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है. बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी पटना पहुंचते हैं जो पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़कर देवघर रवाना होते हैं. ऐसे श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर परिसर में विश्राम और सेवा की व्यवस्था की गई है.

श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय: महावीर मंदिर के पुजारी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है. इसका कारण यह है कि यह वर्षा ऋतु का समय होता है और भगवान भोलेनाथ को जल अत्यंत प्रिय है. पुजारी ने बताया कि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. जिस प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु की आराधना का महीना माना जाता है, उसी प्रकार श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है.

समुद्र मंथन से जलाभिषेक की परंपरा: उन्होंने बताया कि भगवान शिव का अभिषेक केवल जल से ही नहीं किया जाता, बल्कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, दही, चंदन और अक्षत भी अर्पित किए जाते हैं. इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, तब उनके शरीर की तपिश को शांत करने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाया. तभी से जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है.

बेलपत्र भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसकी त्रिपत्री पत्ती भगवान शिव के त्रिनेत्र और त्रिगुण का प्रतीक मानी जाती है. वहीं धतूरा और भांग शिव के वैराग्य और औघड़ स्वरूप से जुड़े माने जाते हैं.- सत्येंद्र पांडे, पुजारी

सत्येंद्र पांडे, पुजारी (ETV Bharat)

श्रद्धापूर्वक किया गया अभिषेक भोलेनाथ को प्रिय: पुजारी ने बताया कि कच्चा दूध शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि गंगाजल को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी माना गया है. मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा से किया गया अभिषेक भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है.

सावन की सोमवारी का विशेष महत्व: पुजारी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि सावन की सोमवारी का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और व्रत किया था. इसलिए सावन के सोमवार को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं.

"सावन में अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की कामना से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करती हैं. इस दिन 'ॐ नमः शिवाय' पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने और प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष फल बताया गया है." - सत्येंद्र पांडे, पुजारी

शिवभक्ति में रंगेगी राजधानी: सावन की शुरुआत से पहले ही जिस तरह महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजधानी पूरी तरह शिवभक्ति के रंग में रंगी नजर आएगी. एक ओर कांवरियों के कदम देवघर की ओर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर महावीर मंदिर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गुंजेंगे.

महावीर मंदिर का दावा: इन सबके साथ राजधानी पटना में आस्था का ऐसा संगम दिखेगा, जहां भक्ति, सेवा और सनातन परंपरा एक साथ जीवंत होती नजर आएगी. महावीर मंदिर प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं.



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