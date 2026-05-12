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बिहार में लोको पायलट पति ने दहेज के लिए भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या! शव को झाड़ियों में फेंका

पटना: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र स्थित न्यू प्रगति नगर में दहेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है. आरोप है कि लोको पायलट पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी.

मृतका की पहचान: मृतका की पहचान 30 वर्षीय जूली सिंह के रूप में हुई है, जो किराए के मकान में रहती थी. आरोपियों ने हत्या के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया था.

शव को ठिकाने लगाया: मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शव को गायब करने के इरादे से उसे आरा के सिन्हा घाट ले गए थे. लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर आरोपी शव को नदी किनारे झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गए.

शादी और प्रताड़ना: मृतका के पिता रंजीत सिंह ने बताया कि जुली की शादी साल 2017 में मनोरंजन सिंह के साथ हुई थी, जिसमें सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था. परिजनों का आरोप है कि बेटी होने के बाद से ही जूली को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

रुपयों की मांग: पिता ने बताया कि लोको पायलट पति जूली पर मायके से और रुपये लाने का दबाव बनाता था और बात न मानने पर मारपीट करता था. अक्सर होने वाली यह हिंसा अंततः जूली की मौत का कारण बनी.