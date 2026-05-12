बिहार में लोको पायलट पति ने दहेज के लिए भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या! शव को झाड़ियों में फेंका
आरोपी शव गायब करने के लिए आरा के सिन्हा घाट गए थे, पर पुलिस देखकर शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए. पढ़ें खबर
Published : May 12, 2026 at 8:23 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र स्थित न्यू प्रगति नगर में दहेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है. आरोप है कि लोको पायलट पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी.
मृतका की पहचान: मृतका की पहचान 30 वर्षीय जूली सिंह के रूप में हुई है, जो किराए के मकान में रहती थी. आरोपियों ने हत्या के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया था.
शव को ठिकाने लगाया: मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शव को गायब करने के इरादे से उसे आरा के सिन्हा घाट ले गए थे. लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर आरोपी शव को नदी किनारे झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गए.
शादी और प्रताड़ना: मृतका के पिता रंजीत सिंह ने बताया कि जुली की शादी साल 2017 में मनोरंजन सिंह के साथ हुई थी, जिसमें सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था. परिजनों का आरोप है कि बेटी होने के बाद से ही जूली को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.
रुपयों की मांग: पिता ने बताया कि लोको पायलट पति जूली पर मायके से और रुपये लाने का दबाव बनाता था और बात न मानने पर मारपीट करता था. अक्सर होने वाली यह हिंसा अंततः जूली की मौत का कारण बनी.
दिनभर चली मारपीट: पिता के मुताबिक बीते सोमवार सुबह पति और देवर ने जुली के साथ मारपीट की. जिसके बाद दोपहर में उसके साथ दोबारा हिंसा की गई. आरोप है कि दोनों ने मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर जूली की जान ले ली. वहीं हत्या के बाद शव को पंखे के हुक से लटकाकर आत्महत्या का रूप देन की कोशिश की गई.
पुलिस की बरामदगी: सूचना मिलने के बाद परिजनों और पुलिस की खोजबीन से देर रात सिन्हा घाट के पास झाड़ियों से जूली का शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है.
कानूनी कार्रवाई: मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मृतका के पिता के बयान पर पति और देवर समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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