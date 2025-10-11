ETV Bharat / state

गणित के विद्वान अब सुलझाएंगे बिहार की राजनीतिक समीकरण, जन सुराज के उम्मीदवार बने KC SINHA

प्रो. के.सी. सिन्हा गणित की 70 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक और जन सुराज के कुम्हरार उम्मीदवार, शिक्षा और समाज के समीकरण सुधारने को प्रतिबद्ध.

केसी सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 3:30 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 3:36 PM IST

पटना: शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा निवेश है. बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक विद्वान दिए हैं. ऐसा ही एक नाम हैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जिनकी किताबों से न जाने कितने इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी बने हैं. 70 से अधिक गणित की किताबों के लेखक, पटना साइंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और तीन विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे प्रो. सिन्हा अब शिक्षा से राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुके हैं.

इस विधानसभा क्षेत्र से बने उम्मीदवार: जन सुराज ने उन्हें पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. इस सीट से एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देंगे. विधानसभा चुनाव 2020 में कुम्हरार विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी. अरुण कुमार सिन्हा ने राजद के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार को 26463 वोटों से हराया था. अरुण कुमार सिन्हा को 81400 वोट और धर्मेंद्र कुमार को 54937 वोट मिले थे.

सुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा से बातचीत (ETV Bharat)

20 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार: केसी सिन्हा को 20 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें राज्य का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार भी शामिल है. अब सवाल यह है कि क्या वह समाज के कठिन समीकरणों को भी उसी सरलता से हल कर पाएंगे, जैसे वर्षों तक गणित के सवाल सुलझाते आए हैं.

गणित के बाद समाज का इक्वेशन करेंगे बैलेंस: ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रोफेसर के.सी. सिन्हा ने कहा कि आज हर विषय में गणित का उपयोग हो रहा है. गणित में इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और वह इस कला में निपुण हैं. अब वह समाज की इक्वेशन को भी अपने बौद्धिक क्षमता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अत्यंत मेहनती और दृढ़ निश्चयी होते हैं. दुर्भाग्यवश, शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयासों के बावजूद बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी कमजोर है.

शिक्षा का गौरव फिर लौटाने की जरूरत: प्रो. सिन्हा ने कहा कि बिहार कभी शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा है. विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने आते थे. इस गौरव को पुनर्जीवित करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिहार को एक बार फिर शिक्षा का हब बनाना होगा. इसके लिए प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सुधारात्मक कदम उठाने होंगे.

"जन सुराज की विचारधारा का मूल ही है, “स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता.” सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण जरूरी है. समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना होगा. बिहार में कई विद्यालय ऐसे हैं जो समाजसेवियों या स्थानीय लोगों द्वारा दान की गई जमीन पर बने हैं." -प्रो. केसी सिन्हा, जनसुराज प्रत्याशी, कुम्हरार विधानसभा

शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों जरूरी: प्रो. सिन्हा ने कहा कि समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिति को सुधारना भी आवश्यक है. बिहार की भौगोलिक संरचना और उसकी ऐतिहासिक विरासत बताती है कि यदि राज्य में शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता दी जाए, तो बिहार फिर से विकास के शिखर पर पहुंच सकता है.

पलायन की दोहरी समस्या: उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन दो स्तर पर हो रहा है. एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सम्पन्न वर्ग के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बिहार छोड़ रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अभाव में युवा वर्ग बाहर जा रहा है और वापस नहीं लौट रहा.

स्किल डेवलपमेंट पर जोर: प्रो. सिन्हा का कहना है कि बिहार में केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी बिहार में उपयुक्त नौकरी नहीं मिल रही है. मजबूरी में उन्हें डाटा ऑपरेटर जैसे छोटे काम करने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति बदलनी होगी. जो भी व्यक्ति किसी स्किल में दक्ष है, उसे उसी के अनुरूप काम मिलना चाहिए.

बिहार में शिक्षा के लिए माहौल बनाना होगा: प्रो. सिन्हा ने कहा कि बिहार में लोग अक्सर अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर भेजते हैं. वह चाहते हैं कि बिहार में ऐसा माहौल बनाया जाए कि दूसरे राज्यों के बच्चे यहां पढ़ने और तैयारी करने आएं. इसके लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा.

छह विषयों पर काम करने का एजेंडा: उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा स्पष्ट है. शिक्षा, रोजगार, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था. इन छह विषयों पर ठोस रूप से काम किया जाए तो बिहार एक खुशहाल और विकसित राज्य बन सकता है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी घोषित होने के बाद जनता से उन्हें भरपूर समर्थन और स्नेह मिल रहा है.

जनता से गहरा जुड़ाव: प्रो. सिन्हा ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई पीढ़ियों को पढ़ाया है. यही कारण है कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो समाज के हर वर्ग से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. लोग उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं. अब वह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में अपनी नीतियों और दृष्टिकोण के साथ जनता के बीच जाएंगे.

स्थानीय समस्याओं पर प्राथमिकता से काम: उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जलजमाव है. मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कनेक्टिंग सड़कों की हालत बेहद खराब है. इससे लोगों को रोज़ाना जाम की समस्या झेलनी पड़ती है. इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता से दुरुस्त करने का उनका लक्ष्य है.

शराबबंदी और शिक्षा सुधार पर विचार: जन सुराज की ओर से शराबबंदी हटाए जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि इसे केवल एक पक्ष से नहीं देखा जाना चाहिए. शराब पीना गलत है, लेकिन कानून के वर्तमान स्वरूप में कई समस्याएं हैं. गरीब और वंचित तबके के लोग बड़ी संख्या में जेलों में बंद हैं, जिससे उनके परिवारों पर गहरा असर पड़ रहा है. प्रो. सिन्हा का मानना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान केवल शिक्षा सुधार में है.

"यदि समाज शिक्षित होगा तो ऐसे कठोर कानूनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. जन सुराज अभियान का प्रमुख नारा है, “स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता.” इसी उद्देश्य के साथ मैं जनता के बीच जाउंगा और शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य करूंगा. मैं जनता का आशीर्वाद लेकर सोमवार या मंगलवार तक अपना नामांकन दाखिल करूंगा. मैं शिक्षा, रोजगार और विकास पर केंद्रित नीतियों के बल पर कुम्हरार विधानसभा में एक नई शुरुआत करूंगा." - प्रो. केसी सिन्हा, जनसुराज प्रत्याशी, कुम्हरार विधानसभा

