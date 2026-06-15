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रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत कैसे हुई? दोस्तों ने बतायी सच्चाई, देखें VIDEO

खान सर का पहली बार आया बड़ा बयान: इधर, इस घटना को लेकर पहली बार खान सर सामने आए हैं. खान सर ने वीडियो जारी कर कहा कि, प्रिंस यादव की मौत के पीछे कोई तीसरा संलिप्त है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी साबित हों उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए. साथ ही खान सर ने यह भी कहा है कि हमसे जो बन पड़ेगा हम उतना सहयोग करने को तैयार हैं.

पुलिस से बचने के लिए नेपाल भागने की चर्चा: 14 जून रविवार को सूचना मिलती है कि नेपाल के विराटनगर में प्रिंस यादव की मौत हो गयी है. प्रिंस यादव खान सर कोचिंग विवाद मामले में आरोपी था. जानकारी के अनुसार पुलिस से बचने के लिए नेपाल भाग गया था. इसी बीच उसकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया. नेपाल से प्रिंस यादव का शव सहरसा स्थित धमसेना पैतृक गांव लाया गया है. मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद को भी बेल मिल गयी है. सोमवार की शाम तक रौशन आनंद घर पहुंचेंगे इसके बाद अंतिम संस्कार होगा.

"सोते वक्त वह जोर-जोर से सांस ले रहा था. जानकारी मिलते ही हमलोग पहुंचे और उसे न्यूरो अस्पताल ले गए. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गयी. हमलोग उसके करीबी दोस्त हैं. हमलोगों की तरफ से कुछ नहीं किया गया है. हमलोग उसे क्यों मारेंगे." -प्रिंस यादव के दोस्त

दोस्त का दावा: एक और दोस्त ने उसकी बीमारी की बात की. बताया कि प्रिंस को बहुत समय से मानसिक बीमारी की दवा चल रही थी. उसे दो बार अटैक भी आ चुका था. 5-7 दिनों से सही से सो नहीं रहा था. जब ज्यादा परेशानी हुई तो उसने दवा लेना शुरू किया. दवा का असर होने पर काफी देर तक सोने लगा. घटना के दिन भी दवा खाकर सो गया था. हमलोग सोचे उसे आराम करने देते हैं. एक लड़का ब्रजेश को छोड़कर हमलोग घूमने के लिए निकल गए थे.

"हमलोगों के द्वारा कोई मारपीट की घटना नहीं की गयी है. किसी के द्वारा भी कुछ नहीं किया गया है. बहुत समय से साइकेट्रिक दवा खा रहा था. बीमारी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी. अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गयी." -रौशन कुमार, राघोपुर का दोस्त

दोस्त की जुबानी: रौशन कुमार के अनुसार प्रिंस को साइकेट्रिक (मानसिक बीमारी) की समस्या थी. घटना के दिन 13 जून को प्रिंस खाना खाने के बाद साइकेट्रिक दवा खाकर होटल के कमरे में सो रहा था. बाकी दोस्त इनरवा घूमने के लिए गए थे. इसी दौरान होटल में रुके एक दोस्त ब्रजेश ने फोन किया कि प्रिंस की तबीयत खराब हो गयी है. इसके बाद सभी दोस्त होटल पहुंचे और उसे एंबुलेंस से हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गयी.

नेपाल के होटल में क्या हुआ था?: सुपौल के राघोपुर प्रखंड के सिमराही के रहने वाले रौशन कुमार प्रिंस यादव के दोस्त हैं. रौशन कुमार के अलावा कई दोस्त प्रिंस के साथ नेपाल के एक होटल में रुके थे. घटना को लेकर रौशन कुमार ने बताया कि वे सभी लोग तीन जून को नेपाल आए थे. इसके बाद से सभी लोग होटल के अलग-अलग कमरों में रुके थे. रौशन ने बताया कि घटना के दिन क्या हुआ था.

खान सर की मांग: खान सर ने कहा कि पुलिस को इस मामले में आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि भ्रम और अफवाहों पर रोक लग सके. हालांकि, खान सर ने पूरे घटनाक्रम में किसी साजिश की आशंका भी जताई. उन्होंने कहा कि उनके और रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद का फायदा उठाकर कोई तीसरा पक्ष इस घटना का इस्तेमाल कर सकता है. हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान सार्वजनिक की जाए और जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हो.

"यह बहुत दुखद घटना है. भगवान ना करे ऐसी घटना किसी के भी परिवार के साथ हो. सरकार से मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करायी जाए. अभी परिवार बहुत ही दुख के क्षण में है. हमसे जितना बन पड़ेगा, परिवार के लिए करेंगे." -खान सर, संचालक, खान ग्लोबल स्टडीज

परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव: इधर रौशन आनंद के भाई की मौत पर सियासत भी शुरू हो गयी है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रौशन आनंद के सहरसा स्थित गांव पहुंचे और प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देने का काम किया. इस दौरान उन्होंने सरकार और सिस्टम के खिलाफ निशाना साधा. कहा कि सवाल नेपाल का नहीं बल्कि सवाल सिस्टम का है. सिस्टम किस तरह से इंसान को मजबूर कर देता है, यह घटना इसका उदाहरण है.

"ऐसी कौन सी घटना घट गयी थी कि दोनों शिक्षकों को जेल जाना पड़ा. शिक्षक से अगर भूल हुई तो इसकी जांच करनी चाहिए थी. कोई भारत-पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं थी? सरकार और प्रशासन ने इस मामले को फैलाने का काम किया. बड़े लेवल की साजिश दिख रही है." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

पप्पू यादव ने लगाया हत्या का आरोप: पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि 'ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए. हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो! एक भाई जेल में बंद हैं, दूसरे की हत्या! मेरी संवेदना परिवार के साथ है.'

खान सर पर हत्या कराने का आरोप: दूसरी ओर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी घटना पर शोक जताया. इसके साथ ही इसे एक साजिश बताया. तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि 'पूरी तरीके से सच्चाई सबके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो गया है. खान सर ने ही प्रिंस यादव की हत्या कराई है. इसीलिए उनको बचाया जा रहा है और उनको पैरोल पर नहीं छोड़ा जा रहा है. यह बहुत बड़ा आरोप है. इसकी जांच होने पर ही सच्चाई सबके सामने आएगी.'

जानिए क्या है पूरा विवाद: यह पूरा मामला बीती 2 जून की रात का है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था. इसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद पर इस हमले की साजिश रचने और गोलीबारी करवाने का सीधा आरोप मढ़ दिया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने रौशन आनंद और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सीसीटीवी फुटेज से पलटा मामला: हालांकि, शुरुआती जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में केवल मारपीट की बात साबित हुई थी और फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला था. इस घटना के दो दिन बीतने के बाद सोशल मीडिया पर एक और नया सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में खान सर के निजी सुरक्षाकर्मी खुद हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने इस नए सबूत के आधार पर खान सर के दो गार्ड्स को दबोच लिया.

अदालत से खान सर को दी अग्रिम जमानत: कड़ाई से हुई पूछताछ में गार्ड्स ने कुबूल किया कि उन्होंने खान सर के आदेश पर ही गोलियां चलाई थीं. इस खुलासे के बाद पुलिस ने खान सर को भी मामले में नामजद किया और उनकी धरपकड़ के लिए दबिश देनी शुरू कर दी. पुलिसिया कार्रवाई के बीच खान सर लगातार फरार चल रहे थे. इसके बाद 9 जून को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

रौशन आनंद को भी मिली जमानत: दूसरी ओर, रौशन आनंद लगातार बेउर जेल में बंद रहे और कई तारीखों पर बहस होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आखिरकार आज, सोमवार 15 जून को पटना सिविल कोर्ट ने रौशन आनंद की भी जमानत मंजूर कर ली. इसके साथ ही अदालत ने दोनों शिक्षकों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि वे अपना ध्यान बच्चों को शिक्षा देने में लगाएं, न कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हों.

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