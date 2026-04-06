ETV Bharat / state

पटना जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट की महिला कलाकारों से बदसलूकी, टायलेट जाने से भी रोका

पटना : राजधानी पटना में पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. अरुणाचल प्रदेश से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आई डांस टीम ने आरोप लगाया है पटना जंक्शन के प्रतीक्षालय कक्ष में उनके साथ न केवल अपमानजनक व्यवहार किया गया, बल्कि उन्हें सार्वजनिक वॉशरूम का उपयोग करने से भी रोक दिया गया. यह घटना 2 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसके बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.

क्या है पूरा मामला? : मिली जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की एक डांस टीम पटना में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आई थी. कार्यक्रम के दौरान टीम के कुछ सदस्य रेलवे परिसर के वेटिंग रूम के वॉशरूम का उपयोग करने पहुंचे. आरोप है कि वहां मौजूद एक महिला ने उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया.

नस्लीय टिप्पणी से भड़का मामला : डांस टीम के सदस्यों का कहना है कि उन्हें उनके पहनावे और चेहरे-मोहरे के आधार पर पहचान कर भेदभावपूर्ण और नस्लीय टिप्पणी की गई, जिससे वे आहत हुई हैं. घटना के बाद टीम के सदस्यों ने इसकी जानकारी अपने राज्य के संबंधित अधिकारियों को दी.

सोशल मीडिया पर उठा मामला : घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई यूजर्स ने इसे नस्लीय भेदभाव से जोड़ते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बिहार सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की जा रही है.

पुलिस स्तर पर बढ़ी हलचल : मामले के संज्ञान में आने के बाद नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है. दोनों राज्यों की पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी साझा की है और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है. पटना पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. संबंधित अस्पताल और वहां मौजूद कर्मियों की पहचान कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

प्रशासन पर बढ़ा दबाव : घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है. विभिन्न सामाजिक संगठनों और पूर्वोत्तर के छात्र समूहों ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.