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पटना जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट की महिला कलाकारों से बदसलूकी, टायलेट जाने से भी रोका

पटना जंक्शन पर पूर्वोत्तर राज्य की महिला डांस कलाकारों से हुई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे ने हस्तक्षेप किया-

पूर्वोत्तर राज्य की महिला डांस कलाकारों से हुई बदसलूकी
पूर्वोत्तर राज्य की महिला डांस कलाकारों से हुई बदसलूकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 8:04 PM IST

5 Min Read
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पटना : राजधानी पटना में पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. अरुणाचल प्रदेश से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आई डांस टीम ने आरोप लगाया है पटना जंक्शन के प्रतीक्षालय कक्ष में उनके साथ न केवल अपमानजनक व्यवहार किया गया, बल्कि उन्हें सार्वजनिक वॉशरूम का उपयोग करने से भी रोक दिया गया. यह घटना 2 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसके बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.

क्या है पूरा मामला? : मिली जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की एक डांस टीम पटना में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आई थी. कार्यक्रम के दौरान टीम के कुछ सदस्य रेलवे परिसर के वेटिंग रूम के वॉशरूम का उपयोग करने पहुंचे. आरोप है कि वहां मौजूद एक महिला ने उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया.

नस्लीय टिप्पणी से भड़का मामला : डांस टीम के सदस्यों का कहना है कि उन्हें उनके पहनावे और चेहरे-मोहरे के आधार पर पहचान कर भेदभावपूर्ण और नस्लीय टिप्पणी की गई, जिससे वे आहत हुई हैं. घटना के बाद टीम के सदस्यों ने इसकी जानकारी अपने राज्य के संबंधित अधिकारियों को दी.

सोशल मीडिया पर उठा मामला : घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई यूजर्स ने इसे नस्लीय भेदभाव से जोड़ते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बिहार सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की जा रही है.

पुलिस स्तर पर बढ़ी हलचल : मामले के संज्ञान में आने के बाद नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है. दोनों राज्यों की पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी साझा की है और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है. पटना पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. संबंधित अस्पताल और वहां मौजूद कर्मियों की पहचान कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

प्रशासन पर बढ़ा दबाव : घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है. विभिन्न सामाजिक संगठनों और पूर्वोत्तर के छात्र समूहों ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

'गलत टिप्पणी करना अशोभनीय'-ECR : ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि आरपीएफ एवं महिला रेल कर्मी द्वारा महिला प्रतीक्षलय पहुंचकर जिस महिला के प्रति शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे अलग कर स्थिति को पूरी तरह सामान्य कर लिया गया है. वहीं, रेलवे अपनी सभी सम्मानित यात्रियों से अपील करती है कि वह सहयात्रियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें किसी भी यात्री के प्रति धर्म जाति संप्रदाय सहित ऐसे किसी प्रकार की गलत टिप्पणी से बचें यह अशोभनीय एवं दंडनीय है.

ECR का ट्वीट
ECR का ट्वीट (ETV Bharat)

क्या बिहार अतिथियों से भेदभाव करता है? : ऐसा नहीं है कि बिहार में सब जगह बाहर से आए लोगों से अशोभनीय व्यवहार होता है बल्कि बाहरी लोगों का अतिथि की तरह ख्याल रखने की परंपरा है. अरुणाचल प्रदेश की एक महिला सोलो बुलेट राइडर और पूर्व मिस अरुणाचल तेनज़िन मेटोह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार के लोग कैसे होते हैं.

अरुणाचल की महिला ने शेयर किया पॉजिटिव वीडियो : मेटोह ने वीडियो में अपना इट्रोडक्शन दिया और बताया कि कैसे वो भागलपुर में अपने होटल का रास्ता भटक गईं थी और कुछ लोगों ने उनकी न सिर्फ मदद की बल्कि उनको होटल तक पहुंचा वो भी अपना जरूरी काम छोड़कर. उन्होंने आगे बताया कि ऐसे अनुभव शेयर करना ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग पॉज़िटिव कहानियों की बजाय नेगेटिव कहानियां ज़्यादा सुनाते हैं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "कभी-कभी, मैप गलत हो जाता है...लेकिन लोग नहीं. भागलपुर ने मुझे एक मंज़िल से ज़्यादा दिया, इसने मुझे विश्वास दिया. अजनबी जिन्होंने बिना किसी वजह के परवाह की और यही वह भारत है जिसके लिए मैं सफ़र कर रही हूं."

सामाजिक समरसता जरूरी : फिर भी पटना की घटना एक बार फिर से बाहरी राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े कर रही है. प्रशासन के लिए यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि सामाजिक समरसता बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है.

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