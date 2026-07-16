इस्कॉन से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, CM सम्राट चौधरी ने खींचा रथ, लगाई झाड़ू
पटना इस्कॉन मंदिर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झाड़ू लगाई, रथ खींचकर यात्रा की शुरुआत की.
Published : July 16, 2026 at 6:00 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली गई. मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की.
उपमुख्यमंत्री ने भी खींचा रथ: वहीं उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी रथ की रस्सी खींची. इससे पहले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए. रथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे. गौरतलब है कि पटना के इस्कॉन मंदिर से हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है.
मुख्यमंत्री का बयान: इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी से प्रारंभ होने वाली रथ यात्रा की परंपरा से जुड़ते हुए आज पटना स्थित इस्कॉन मंदिर, बुद्ध मार्ग एवं गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ एवं पूजन कार्यक्रम में सहभागी बना. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की यह दिव्य रथ यात्रा श्रद्धा, सेवा, समरसता और लोकमंगल का अद्भुत संदेश देती है. जय जगन्नाथ
"पुरी की रथ यात्रा की परंपरा से जुड़ते हुए पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ एवं पूजन कार्यक्रम में सहभागी बना. भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की यह दिव्य रथ यात्रा श्रद्धा, सेवा, समरसता और लोकमंगल का अद्भुत संदेश देती है. जय जगन्नाथ."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार
श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी से प्रारंभ होने वाली विश्वविख्यात रथ यात्रा की पावन परंपरा से जुड़ते हुए आज पटना स्थित श्री श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर, बुद्ध मार्ग एवं गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ एवं पूजन कार्यक्रम में सहभागी बना।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 16, 2026
भगवान… pic.twitter.com/SWpOL1Ka0L
श्रद्धालुओं का जमावड़ा: इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से लेकर बेली रोड के राजवंशी नगर तक निकाली गयी. इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी. सुबह से ही इस्कॉन मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला.
रथ यात्रा का अद्भुत नजारा: भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला राजधानी पटना की कई सड़कों में पर श्रद्धालुयों ने सफाई भी की और भगवान जगन्नाथ के रथ का स्वागत कर पूजा अर्चना भी किया.रथ यात्रा का अद्भुत नजारा राजधानी पटना में भी देखा गया.
ट्रैफिक पूरी तरह बंद: इस बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद रथ यात्रा में रस्सी खींचते नजर आए. साथ ही उन्होंने सड़क पर झाड़ू भी लगाया. रथ यात्रा को लेकर राजधानी के कई सड़कों पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण इस्कॉन मंदिर से लगे सभी सड़कों को सुबह से ही बंद रखा गया था.
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