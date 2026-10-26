पटना में हर जगह 'तीसरी आंख' का पहरा, सुरक्षा से लेकर चालान तक में निभा रहे अहम भूमिका
स्मार्ट सिटी के तहत CCTV की जद में पटना, ICCC से हो रही निगरानी, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में मिल रही मदद. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 26, 2026 at 7:42 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में अब सड़कें हों या चौक-चौराहे, व्यस्त बाजार हों या प्रमुख मार्ग, हर जगह तीसरी आंख यानी CCTV कैमरों की निगरानी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. कहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है, तो कहीं अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए कैमरों में कैद तस्वीरें पुलिस के लिए अहम सबूत बन रही हैं.
ICCC पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर शहर के अलग-अलग हिस्सों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है. इसका मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, अपराधियों की पहचान करना और शहर में सुरक्षा का माहौल मजबूत करना भी है.
सुरक्षा का मजबूत आधार
पटना जैसे तेजी से बढ़ते शहर में यातायात का दबाव, सड़क दुर्घटनाएं और आपराधिक घटनाएं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हैं. ऐसे में CCTV कैमरे निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरे हैं. किसी सड़क दुर्घटना के बाद वाहन की पहचान करनी हो, किसी संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाना हो या किसी आपराधिक वारदात के दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों और वाहनों की जानकारी जुटानी हो, CCTV फुटेज पुलिस की मदद कर सकता है.
लोगों के व्यवहार पर भी असर
कैमरों की मौजूदगी से लोगों के व्यवहार पर भी असर पड़ता है. यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई का डर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, गति नियंत्रित रखने और दूसरे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है. हालांकि, इसका वास्तविक असर कैमरों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है.
ट्रैफिक और सर्विलांस के अलग सेक्शन
पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में निगरानी की व्यवस्था को अलग-अलग कामों के हिसाब से संचालित किया जाता है. एक ओर यातायात से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, वहीं दूसरी ओर सर्विलांस के जरिए शहर की सुरक्षा और पुलिस अनुसंधान में सहायता मिलती है.
ई-चालान की प्रक्रिया में मदद
ट्रैफिक सेक्शन में कैमरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और ई-चालान की प्रक्रिया में मदद मिलती है.जब शहर के किसी हिस्से में भीड़ बढ़ने, यातायात बाधित होने या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पैदा होने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी की जरूरत हो तब इस व्यवस्था का महत्व और बढ़ जाता है. वहीं सर्विलांस सेक्शन में उपलब्ध फुटेज का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों की जांच, घटनाओं के क्रम को समझने और पुलिस को जरूरी तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है.
करीब 4 हजार कैमरों से निगरानी
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO) प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक, ट्रैफिक और सर्विलांस को मिलाकर पटना शहर में करीब 4,000 कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि विभागों की जरूरत और मांग के अनुसार कैमरों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा सकती है.
एजेंसी को रखरखाव की जिम्मेदारी
प्रवीण कुमार सिंह ने आगे बताया कि कैमरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को अनुबंध के तहत दी गई है. उनके मुताबिक, कैमरे लगाने वाली एजेंसी को पांच साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करना है. इसके लिए व्यवस्था अनुबंध में निर्धारित है.
"कैमरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को अनुबंध के तहत दी गई है. उनके मुताबिक, कैमरे लगाने वाली एजेंसी को पांच साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करना है. इसके लिए व्यवस्था अनुबंध में निर्धारित है."- प्रवीण कुमार सिंह, CFO, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड
कैमरों की कार्यशीलता पर दैनिक रिपोर्ट
प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक कैमरों की कार्यशील स्थिति से जुड़ी दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसका विश्लेषण किया जाता है. किसी तकनीकी समस्या की जानकारी मिलने पर उसके समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है. हालांकि बड़े पैमाने पर खराबी के सवाल पर उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि कभी-कभी तकनीकी खामियां सामने आने पर जल्द से जल्द उसे ठीक करा लिया जाता है.
बैटरी बैकअप की व्यवस्था
पटना में CCTV व्यवस्था की चर्चा के बीच कैमरों के खराब होने का सवाल पर प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि दशहरा और छठ जैसे त्योहारों के दौरान कभी-कभी बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या के कारण कैमरों के संचालन में अस्थायी बाधा आ सकती है. उन्होंने बताया कि कैमरों में बैटरी बैकअप की व्यवस्था है और तकनीकी समस्या आने पर टीम उसे दूर करने के लिए काम करती है. उन्होंने यह भी कहा कि थानों में लगे 155 कैमरों के खराब होने का कोई ऐसा रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है.
11 पेटाबाइट स्टोरेज में सुरक्षित होता है डेटा
CCTV कैमरों की उपयोगिता केवल लाइव निगरानी तक सीमित नहीं है. किसी घटना के बाद उसके फुटेज को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों तक उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक, पटना स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर में लगभग 11 पेटाबाइट (PB) स्टोरेज की व्यवस्था है, जहां कैमरों से संबंधित डेटा संग्रहित किया जाता है.
L&T के जिम्मे रखरखाव
पटना स्मार्ट सिटी के अधिकारी के अनुसार, CCTV परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सौंपा गया है. अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के कामकाज की निगरानी की जाती है और नियमित रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी समस्याओं का आकलन किया जाता है.
अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट का प्रावधान
उन्होंने कहा कि अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) का प्रावधान है. इसके तहत निर्धारित सेवा मानकों का पालन नहीं होने या कैमरों में खराबी की स्थिति में एजेंसी के भुगतान में कटौती की जा सकती है.
यह प्रावधान इसलिए अहम है, क्योंकि CCTV व्यवस्था की सफलता सिर्फ कैमरे लगाने से तय नहीं होती. कैमरों का लगातार काम करना, समय पर मरम्मत होना और निगरानी केंद्र तक सही तस्वीर पहुंचना भी उतना ही जरूरी है.
"CCTV परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सौंपा गया है. अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) का प्रावधान है. इसके तहत निर्धारित सेवा मानकों का पालन नहीं होने या कैमरों में खराबी की स्थिति में एजेंसी के भुगतान में कटौती की जा सकती है." - प्रवीण कुमार सिंह, CFO, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड
पुलिस के लिए CCTV फुटेज अहम सबूत
पटना सेंट्रल के सिटी एसपी चंद्र प्रकाश के मुताबिक आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तकनीकी सबूतों का महत्व लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस का जोर जांच को अधिक सटीक और तकनीक आधारित बनाने पर है, ताकि जांच केवल बयानों पर निर्भर न रहे.
जांच की दिशा तय करने में मदद
उनके मुताबिक, किसी घटनास्थल पर CCTV कैमरा लगा होने की स्थिति में फुटेज घटना की परिस्थितियों, संदिग्धों की गतिविधियों और घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण मदद कर सकता है. इससे पुलिस को जांच की दिशा तय करने और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में सहूलियत मिलती है.
"CCTV का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रिवेंटिव पुलिसिंग है. जब लोगों को पता होता है कि किसी इलाके में निगरानी हो रही है, तो कुछ प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है." -चंद्र प्रकाश, सिटी एसपी,पटना सेंट्रल
कई मोर्चों पर CCTV का इस्तेमाल
सिटी एसपी के अनुसार पटना के शहरी क्षेत्र में ICCC के माध्यम से करीब 1,900 कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि इन कैमरों का इस्तेमाल अपराधों के अनुसंधान के साथ-साथ यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था की निगरानी में भी किया जाता है.
चालान की कार्रवाई में मदद
सिटी एसपी ने कहा कि ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में मदद मिलती है. इसके अलावा, अपहरण और अन्य मामलों के खुलासे में भी CCTV फुटेज उपयोगी साबित हुआ है.
"किसी क्षेत्र में भीड़ बढ़ने या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति बनने पर कमांड सेंटर से निगरानी कर अधिकारियों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है. भविष्य में यह भी आकलन किया जा रहा है कि शहर के किन हिस्सों में अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है." - चंद्र प्रकाश, सिटी एसपी,पटना सेंट्रल
थानों में भी निगरानी की सुविधा
CCTV व्यवस्था का लाभ पुलिस थानों तक पहुंचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक, परियोजना के तहत थानों को छोटे व्यूइंग सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में लगे कैमरों की तस्वीरें देख सकें.
न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक व्यवस्था
दूसरी ओर, सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने बताया कि पुलिस थानों के CCTV कैमरों के रखरखाव और निगरानी के लिए न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित कमेटियों की समय-समय पर बैठक होती है और वरिष्ठ स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है.
गृह विभाग के स्तर पर निर्णय
मोहल्लों में और कैमरे लगाने का फैसला किसके हाथ में हैं इस सवाल पर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मोहल्लों में अतिरिक्त कैमरे लगाने का निर्णय गृह विभाग के स्तर पर लिया जाता है. यदि विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव या मांग आती है, तो उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है.
"मोहल्लों में अतिरिक्त कैमरे लगाने का निर्णय गृह विभाग के स्तर पर लिया जाता है. गृह विभाग की ओर से नई परियोजना की तैयारी की जा रही है, लेकिन फिलहाल उस नई परियोजना का जिम्मा पटना स्मार्ट सिटी के पास नहीं है." - प्रवीण कुमार सिंह, CFO, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड
आम लोगों और निजी प्रतिष्ठानों से अपील
वहीं सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने आम लोगों और निजी प्रतिष्ठानों से अपने परिसरों में CCTV कैमरे लगाने की अपील की. उनके मुताबिक, निजी परिसर में कैमरे होने से वहां होने वाली घटनाओं की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.
आम लोगों की राय
CCTV कैमरों के प्रभाव को लेकर आम लोगों की राय भी महत्वपूर्ण है. पटना की सड़कों पर चलने वाले लोगों का मानना है कि कैमरे दुर्घटना की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध कराने, यातायात नियमों का पालन बढ़ाने और अपराधियों की पहचान में मददगार हो सकते हैं.
सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी
निशांत कुमार का कहना है कि CCTV कैमरे आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सड़क पर किसी वाहन से टक्कर लगने की स्थिति में घटना का प्रमाण जुटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आसपास कैमरा लगा हो तो पुलिस को जांच में मदद मिल सकती है.
"कैमरों से चालान कटने के डर के कारण कई लोग हेलमेट पहनने, वाहन के कागजात दुरुस्त रखने और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति अधिक सजग हुए हैं. कैमरों में घटनाएं रिकॉर्ड होने से पुलिस को कार्रवाई करने और अपराधियों की पहचान करने में भी मदद मिलती है."- निशांत कुमार, स्थानीय युवक
कैमरे और चालान ही समाधान नहीं
हालांकि, केवल कैमरे और चालान ही सड़क सुरक्षा की पूरी समस्या का समाधान नहीं हैं. बेहतर सड़क संरचना, यातायात संकेत, पुलिस की निगरानी, जागरूकता और नियमों का समान रूप से पालन भी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जरूरी हैं.
निजता और जवाबदेही भी जरूरी
CCTV निगरानी जितनी उपयोगी है, उतनी ही जरूरी इसके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी है. कैमरों से रिकॉर्ड होने वाले डेटा का सुरक्षित रखरखाव, अधिकृत व्यक्तियों की पहुंच और फुटेज के निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल सुनिश्चित करना आवश्यक है.
खराब कैमरों की मरम्मती जल्द होना जरूरी
इसी तरह, यदि किसी इलाके में कैमरे खराब हैं, तो उनकी मरम्मत में देरी नहीं होनी चाहिए. कैमरों की वास्तविक संख्या, उनकी कार्यशील स्थिति और निगरानी व्यवस्था के प्रदर्शन का नियमित आकलन किया जाना चाहिए, ताकि तकनीक पर लोगों का भरोसा बना रहे.
व्यवस्था की प्रभावशीलता पर नजर
पटना में CCTV कैमरे यातायात प्रबंधन, ई-चालान, अपराध अनुसंधान और कानून-व्यवस्था की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, जबकि पुलिस इसे तकनीकी साक्ष्य जुटाने और घटनाओं की जांच में उपयोग कर रही है.
इसे भी पढ़ें-
मादक पदार्थों की तस्करी पर रेलवे की नजर, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर... ट्रेन और स्टेशनों पर मुस्तैदी
पंजाब में ISI की बड़ी साजिश?…पठानकोट में CCTV कैमरे से पाकिस्तान भेजी जा रही थी LIVE फीड
पटना: चिलचिलाती गर्मी में गिग वर्कर्स को राहत देने के लिए एसी लाउंज की शुरुआत, पानी और चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध