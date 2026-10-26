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पटना में हर जगह 'तीसरी आंख' का पहरा, सुरक्षा से लेकर चालान तक में निभा रहे अहम भूमिका

पटना: बिहार की राजधानी पटना में अब सड़कें हों या चौक-चौराहे, व्यस्त बाजार हों या प्रमुख मार्ग, हर जगह तीसरी आंख यानी CCTV कैमरों की निगरानी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. कहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है, तो कहीं अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए कैमरों में कैद तस्वीरें पुलिस के लिए अहम सबूत बन रही हैं.

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर शहर के अलग-अलग हिस्सों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है. इसका मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, अपराधियों की पहचान करना और शहर में सुरक्षा का माहौल मजबूत करना भी है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

सुरक्षा का मजबूत आधार

पटना जैसे तेजी से बढ़ते शहर में यातायात का दबाव, सड़क दुर्घटनाएं और आपराधिक घटनाएं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हैं. ऐसे में CCTV कैमरे निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरे हैं. किसी सड़क दुर्घटना के बाद वाहन की पहचान करनी हो, किसी संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाना हो या किसी आपराधिक वारदात के दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों और वाहनों की जानकारी जुटानी हो, CCTV फुटेज पुलिस की मदद कर सकता है.

लोगों के व्यवहार पर भी असर

कैमरों की मौजूदगी से लोगों के व्यवहार पर भी असर पड़ता है. यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई का डर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, गति नियंत्रित रखने और दूसरे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है. हालांकि, इसका वास्तविक असर कैमरों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है.

ICCC पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र (ETV Bharat)

ट्रैफिक और सर्विलांस के अलग सेक्शन

पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में निगरानी की व्यवस्था को अलग-अलग कामों के हिसाब से संचालित किया जाता है. एक ओर यातायात से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, वहीं दूसरी ओर सर्विलांस के जरिए शहर की सुरक्षा और पुलिस अनुसंधान में सहायता मिलती है.

ई-चालान की प्रक्रिया में मदद

ट्रैफिक सेक्शन में कैमरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और ई-चालान की प्रक्रिया में मदद मिलती है.जब शहर के किसी हिस्से में भीड़ बढ़ने, यातायात बाधित होने या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पैदा होने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी की जरूरत हो तब इस व्यवस्था का महत्व और बढ़ जाता है. वहीं सर्विलांस सेक्शन में उपलब्ध फुटेज का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों की जांच, घटनाओं के क्रम को समझने और पुलिस को जरूरी तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है.

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करीब 4 हजार कैमरों से निगरानी

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO) प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक, ट्रैफिक और सर्विलांस को मिलाकर पटना शहर में करीब 4,000 कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि विभागों की जरूरत और मांग के अनुसार कैमरों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा सकती है.

एजेंसी को रखरखाव की जिम्मेदारी

प्रवीण कुमार सिंह ने आगे बताया कि कैमरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को अनुबंध के तहत दी गई है. उनके मुताबिक, कैमरे लगाने वाली एजेंसी को पांच साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करना है. इसके लिए व्यवस्था अनुबंध में निर्धारित है.

"कैमरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को अनुबंध के तहत दी गई है. उनके मुताबिक, कैमरे लगाने वाली एजेंसी को पांच साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करना है. इसके लिए व्यवस्था अनुबंध में निर्धारित है."- प्रवीण कुमार सिंह, CFO, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ETV Bharat)

कैमरों की कार्यशीलता पर दैनिक रिपोर्ट

प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक कैमरों की कार्यशील स्थिति से जुड़ी दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसका विश्लेषण किया जाता है. किसी तकनीकी समस्या की जानकारी मिलने पर उसके समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है. हालांकि बड़े पैमाने पर खराबी के सवाल पर उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि कभी-कभी तकनीकी खामियां सामने आने पर जल्द से जल्द उसे ठीक करा लिया जाता है.

बैटरी बैकअप की व्यवस्था

पटना में CCTV व्यवस्था की चर्चा के बीच कैमरों के खराब होने का सवाल पर प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि दशहरा और छठ जैसे त्योहारों के दौरान कभी-कभी बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या के कारण कैमरों के संचालन में अस्थायी बाधा आ सकती है. उन्होंने बताया कि कैमरों में बैटरी बैकअप की व्यवस्था है और तकनीकी समस्या आने पर टीम उसे दूर करने के लिए काम करती है. उन्होंने यह भी कहा कि थानों में लगे 155 कैमरों के खराब होने का कोई ऐसा रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है.

11 पेटाबाइट स्टोरेज में सुरक्षित होता है डेटा

CCTV कैमरों की उपयोगिता केवल लाइव निगरानी तक सीमित नहीं है. किसी घटना के बाद उसके फुटेज को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों तक उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक, पटना स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर में लगभग 11 पेटाबाइट (PB) स्टोरेज की व्यवस्था है, जहां कैमरों से संबंधित डेटा संग्रहित किया जाता है.

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L&T के जिम्मे रखरखाव

पटना स्मार्ट सिटी के अधिकारी के अनुसार, CCTV परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सौंपा गया है. अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के कामकाज की निगरानी की जाती है और नियमित रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी समस्याओं का आकलन किया जाता है.

अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट का प्रावधान

उन्होंने कहा कि अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) का प्रावधान है. इसके तहत निर्धारित सेवा मानकों का पालन नहीं होने या कैमरों में खराबी की स्थिति में एजेंसी के भुगतान में कटौती की जा सकती है.

यह प्रावधान इसलिए अहम है, क्योंकि CCTV व्यवस्था की सफलता सिर्फ कैमरे लगाने से तय नहीं होती. कैमरों का लगातार काम करना, समय पर मरम्मत होना और निगरानी केंद्र तक सही तस्वीर पहुंचना भी उतना ही जरूरी है.

"CCTV परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सौंपा गया है. अनुबंध में सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) का प्रावधान है. इसके तहत निर्धारित सेवा मानकों का पालन नहीं होने या कैमरों में खराबी की स्थिति में एजेंसी के भुगतान में कटौती की जा सकती है." - प्रवीण कुमार सिंह, CFO, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड

पुलिस के लिए CCTV फुटेज अहम सबूत

पटना सेंट्रल के सिटी एसपी चंद्र प्रकाश के मुताबिक आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तकनीकी सबूतों का महत्व लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस का जोर जांच को अधिक सटीक और तकनीक आधारित बनाने पर है, ताकि जांच केवल बयानों पर निर्भर न रहे.

जांच की दिशा तय करने में मदद

उनके मुताबिक, किसी घटनास्थल पर CCTV कैमरा लगा होने की स्थिति में फुटेज घटना की परिस्थितियों, संदिग्धों की गतिविधियों और घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण मदद कर सकता है. इससे पुलिस को जांच की दिशा तय करने और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में सहूलियत मिलती है.