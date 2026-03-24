पटना की निशिका श्री कॉमर्स में थर्ड टॉपर, CA बनना है सपना
पटना की निशिका श्री कॉमर्स में थर्ड टॉपर बनीं. निशिका बटपन से सपना है कि वह CA बने. इसलिए उसने कॉमर्स चुना था.
Published : March 24, 2026 at 9:18 AM IST
पटना: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम में पटना की छात्रा निशिका श्री ने कॉमर्स संकाय में तीसरा स्थान हासिल किया है. 475 अंक यानी 95 प्रतिशत अंक लाकर उन्होंने न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता से परिवार और शिक्षकों में खुशी का माहौल है.
नालंदा की रहने वाली है निशिका: निशिका श्री मूल रूप से नालंदा की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने पटना के बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. इससे पहले उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से दसवीं की परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. बेहतर करियर के लिए उन्होंने बिहार बोर्ड से कॉमर्स स्ट्रीम चुना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार मेहनत करती रहीं.
'ऐसा लगा मैं टॉपर नहीं हुई..': ईटीवी भारत से बातचीत में निशिका ने बताया कि रिजल्ट के दिन वह बिहार बोर्ड के लाइव प्रसारण को देख रही थीं, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर टॉपर्स की घोषणा कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कॉमर्स संकाय में सिर्फ पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली छात्राओं का नाम लिया गया, जिससे उन्हें लगा कि वह टॉपर्स की सूची में शामिल नहीं हो पाईं. हालांकि बाद में उनके कोचिंग के साथियों ने जब सूची देखी तो उन्हें जानकारी दी कि उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है.
परिवार और शिक्षकों को सफलता का श्रेय: निशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी नियमित पढ़ाई और अनुशासन को दिया. उन्होंने बताया कि वह रोजाना करीब 6-8 घंटे पढ़ाई करती थीं. पढ़ाई के लिए उन्होंने पटना के एक निजी कॉमर्स कोचिंग संस्थान ‘सुकृष्णा कॉमर्स’ का सहारा लिया, जहां शिक्षकों ने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया. वह पटना में अपने मामा-मामी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थीं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान जब भी उन्हें किसी विषय में परेशानी होती थी, तो स्कूल और कोचिंग के शिक्षकों ने पूरा सहयोग किया.
मां नर्स और पिता हैं रोजगार सेवक: निशिका के परिवार की बात करें तो उनके पिता राजीव रंजन रोजगार सेवक हैं. जबकि मां आशा कुमारी एक नर्स हैं. वह अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं. निशिका ने बताया कि रिजल्ट आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने माता-पिता को फोन कर यह खुशखबरी दी. उनकी सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है. उनकी मां ने अस्पताल में मिठाई बांटकर इस खुशी का जश्न मनाया.
"टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया था, तब भरोसा हो गया था कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिले में अच्छी रैंक आ सकती है. यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल होगा. परिवार वाले चाहते थे कि साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करें, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. परिवार को मनाया और कॉमर्स लिया." - निशिका श्री, कॉमर्स टॉपर
शिक्षक बेहद खुश: निशिका के कोचिंग के शिक्षक सीए विनय ने बताया कि निशिका शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं. कोचिंग में हर महीने होने वाले टेस्ट में वह लगातार टॉप करती थीं, जिससे यह उम्मीद थी कि वह बोर्ड परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी. निशिका की इस सफलता पर उनके सभी शिक्षकों और साथियों ने अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया है.
"निशिका की कहानी आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी. निशिका आगे सीए फाउंडेशन परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करेंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी." -सीए विनय, कोचिंग
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