पटना IGIMS के डॉक्टरों का कमाल! 60 साल के मरीज के पेट से निकाला 8 किलो का दुर्लभ ट्यूमर

पटना: इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आइजीआइएमएस पटना में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की टीम ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान में 60 वर्षीय मरीज के पेट से करीब 8 किलो वजनी एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया. यह ऑपरेशन लगभग तीन घंटे तक चला और इसे पूरी तरह सुरक्षित ढ़ंग से अंजाम दिया गया. मरीज की स्थिति अब खतरे से बाहर है.

बेगूसराय से रेफर हुआ था मरीज: आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ मनीष मंडल ने बताया कि बेगूसराय निवासी 60 वर्षीय मरीज पेट फूलने, अपच और उल्टी की शिकायत लेकर अस्पताल आया था. प्रारंभिक जांच के बाद सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें पेट के अंदर बड़े आकार के ट्यूमर की पुष्टि हुई. मरीज को बेगूसराय के चिकित्सकों द्वारा आईजीआईएमएस में रेफर किया गया था.

ऑपरेशन के दौरान बनी थी चुनौतीपूर्ण स्थिति: डॉ. मंडल के अनुसार ट्यूमर पेट की धमनियों और नसों से बुरी तरह चिपका हुआ था, जिससे ऑपरेशन के दौरान खतरा बढ़ गया था. इस जटिल स्थिति को देखते हुए कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन और एनेस्थीसिया विभाग के साथ समन्वय बैठक कर रणनीति बनाई गई.

देखने में कुछ ऐसा लग रहा था ट्यूमर: गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विभागाध्यक्ष ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान बाहर निकला ट्यूमर देखने में सिर और गर्दन के साथ धड़ जैसा प्रतीत हो रहा था. यह ट्यूमर छोटी आंत, बड़ी आंत और पेट की प्रमुख रक्त नलिकाओं से खतरनाक तरीके से जुड़ा हुआ था. बावजूद इसके विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्यूमर को पूरी तरह सुरक्षित निकाल लिया.