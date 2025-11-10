ETV Bharat / state

पालीगंज में ठाकुरबाड़ी से अष्टधातु की राधा-कृष्ण की मूर्ति चोरी, लोगों में गुस्सा

पालीगंज में ठाकुरबाड़ी से राधा कृष्ण की लाखों रुपए की अष्टधातु की मूर्ति चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम

मंदिर से अष्टधातु के राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी
मंदिर से अष्टधातु के राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 1:32 PM IST

पटना: पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के सिगोडी थानाक्षेत्र के ओलीपुर गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने ठाकुरबाड़ी से राधा कृष्ण की अष्टधातु मूर्ति चोरी कर ली. घटना की सूचना मिलते ही सिंगोड़ी थाना की पुलिस ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.

अष्टधातु की राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी : ग्रामीणों ने बताया कि ओलीपुर गांव में 100 वर्ष पुराने ठाकुरवाड़ी में अष्टधातु की राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी, और ग्रामीण पूजा पाठ करते थे. ये केवल मंदिर और मूर्ति की बात नहीं बल्कि गांव की पहचान की बात है.

शनिवार की शाम घटना को दिया गया अंजाम : ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की शाम पुजारी देर शाम पूजा करने के बाद घर चले गए.रविवार की सुबह जब ग्रामीणों ने देखा कि ठाकुरबाड़ी का ताला टूटा हुआ है और अष्टधातु की कीमती राधा कृष्ण की मूर्ति गायब थी. चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

सिंगोड़ी थाना को दी गई मामले की जानकारी : ग्रामीणों ने घटना की जानकारी सिंगोड़ी थाना को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. इधर घटना को लेकर पुलिस की टीम ने पटना FSL और डॉग स्क्वायड की टीम को सूचना दी है. इधर प्राचीन मूर्ति चोरी होने के बाद गांव में लोगों के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

मूर्ति की कीमत बाजार में लाखों रुपए में : ग्रामीणों ने बताया कि चोरी की गई अष्टधातु की मूर्ति की कीमत बाजारों में लाखों रुपए है.इधर घटना को लेकर सिगरी थानाध्यक्ष प्रमोद शाह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है कि ओलीपुर गांव में राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति की चोरी हुई है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी है.

"ओलीपुर गांव में राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति की चोरी हुई है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी है.".... प्रमोद शाह, सिगरी थानाध्यक्ष

