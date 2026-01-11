ETV Bharat / state

10 साल बाद नृत्य कला मंदिर में फिर से गूंजेगा सुर-साज, 23 जनवरी को खुलेगा पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज

पटना के ऐतिहासिक भारतीय नृत्य कला मंदिर का ओपन-एयर स्टेज 10 साल बाद 23 जनवरी को फिर से खुल रहा है. पढ़ें खबर-

पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज
ETV Bharat Bihar Team

January 11, 2026

पटना: बिहार की राजधानी पटना को एक बार फिर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है. करीब 10 वर्षों तक बंद रहने के बाद शहर का ऐतिहासिक भारतीय नृत्य कला मंदिर का ओपन-एयर स्टेज 23 जनवरी को दोबारा दर्शकों और कलाकारों के लिए खोल दिया जाएगा. इस री-इनॉग्रेशन को पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक इकोसिस्टम के लिए एक अहम माना जा रहा है.

23 जनवरी को होगा फिर से उद्घाटन: कला संस्कृति विभाग की उप सचिव और भारतीय नृत्य कला मंदिर की प्रभारी कहकशां ने बताया कि कोरोना के समय भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन स्टेज का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ. बाद में यहां मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण भी काफी अव्यवस्था रही. ओपन एयर स्टेज का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है. ऐसे में अब विभाग की तैयारी है कि 23 जनवरी को इसका फिर से उद्घाटन कर दिया जाए. यह नृत्य कला मंदिर पटना की सांस्कृतिक पहचान रही है और 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है ऐसे में इसके फिर से उद्घाटन के लिए यही शुभ दिन चुना गया है लेकिन अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है.

पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज

इनॉगरेशन में फोक कार्यक्रम की होगी प्रस्तुति: कहकशां ने बताया कि कला संस्कृति मंत्री को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है. सभी जगह इस संबंध में पत्र भी प्रेषित कर दिए गए हैं. 23 जनवरी को 2 घंटे का इनॉग्रेशन कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया गया है जिसमें उनकी कोशिश है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर की भी दो फोक कार्यक्रम की प्रस्तुति हो. इसके अलावा माघ बिहू की प्रस्तुति के लिए असम के कलाकारों से संपर्क किया गया है. इसके अलावा सोलो डांस और सोलो सिंगिंग का भी कार्यक्रम रखा जाएगा.

5000 दर्शकों की बैठने की क्षमता: कहकशां ने बताया कि ओपन एयर स्टेज में 5000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी. पहले भी करीब इतने ही सीट की व्यवस्था थी लेकिन अब इसका काफी सौंदर्यीकरण भी किया गया है. कभी यह ओपन-एयर स्टेज पटना की सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था.

"अब इसके दोबारा खुलने से यहां नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कवि सम्मेलनों, मुशायरों, नृत्य-नाटिकाओं और संगीत समारोहों की वापसी होगी. कला प्रेमियों को इसका काफी लाभ होगा."-कहकशां, उप सचिव, कला संस्कृति विभाग

कई कलाकारों की बनी है पहचान: बिहार के लोकप्रिय कवि चंदन द्विवेदी बताते हैं कि भारतीय नृत्य कला मंदिर बिहार की कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक रहा है. यहां कभी कविता, गजल, नृत्य और संगीत की ऐसी शामें सजीं, जिनकी गूंज आज भी उनके जैसे कला प्रेमियों के दिलों में बसती है. अहमद फ़राज़, गोपालदास नीरज और राहत इंदौरी जैसे दिग्गज कवियों की आवाज ने इस मंच को ऐतिहासिक बनाया है. यह मंच सिर्फ प्रस्तुति का स्थान नहीं, बल्कि कलाकारों की पहचान गढ़ने वाला मंच रहा है.

Patna Nritya Kala Mandir
23 जनवरी को खुलेगा ओपन-एयर स्टेज

शहर की सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा नया जीवन: कवि चंदन द्विवेदी ने बताया कि इतने बड़े और प्राकृतिक वातावरण वाले मंच का लगभग 10 वर्षों के बाद दोबारा सक्रिय होने से बिहार के सांस्कृतिक इकोसिस्टम को नई दिशा मिलेगी. यह मंच न सिर्फ स्थानीय कलाकारों को अवसर देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी कर पटना को फिर से कला और साहित्य का केंद्र बना सकता है.

"यह केंद्र उपेंद्र महारथी जैसे महान शख्सियत की कलात्मक विरासत को भी एक बार फिर चर्चा में लाएगा. क्योंकि उनके द्वारा दी गई रचनात्मक सोच ने ही इस स्थल को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर का रूप दिया है."-चंदन द्विवेदी, कवि

1950 में रखी गई थी नींव, 1963 में बना ओपन-एयर स्टेज: भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना वर्ष 1950 में प्रसिद्ध कला साधक धूमल रघु उपाध्याय द्वारा की गई थी. बाद में 1963 में ओपन-एयर स्टेज का निर्माण हुआ, जिसने इसे उत्तर भारत के चुनिंदा सांस्कृतिक स्थलों में शामिल कर दिया. इस मंच के डिज़ाइन और सौंदर्य में बिहार के महान शिल्पकार उपेंद्र महारथी की रचनात्मक सोच की झलक साफ दिखाई देती है.‌चारों ओर फैले घने पेड़, खुला आसमान और प्राकृतिक वातावरण इस मंच को खास बनाते हैं. जब मौसम अनुकूल होता है और हरियाली अपने चरम पर होती है, तब यह स्थल किसी सांस्कृतिक स्वप्न नगरी जैसा प्रतीत होता है.

