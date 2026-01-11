ETV Bharat / state

10 साल बाद नृत्य कला मंदिर में फिर से गूंजेगा सुर-साज, 23 जनवरी को खुलेगा पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज

पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना को एक बार फिर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है. करीब 10 वर्षों तक बंद रहने के बाद शहर का ऐतिहासिक भारतीय नृत्य कला मंदिर का ओपन-एयर स्टेज 23 जनवरी को दोबारा दर्शकों और कलाकारों के लिए खोल दिया जाएगा. इस री-इनॉग्रेशन को पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक इकोसिस्टम के लिए एक अहम माना जा रहा है. 23 जनवरी को होगा फिर से उद्घाटन: कला संस्कृति विभाग की उप सचिव और भारतीय नृत्य कला मंदिर की प्रभारी कहकशां ने बताया कि कोरोना के समय भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन स्टेज का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ. बाद में यहां मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण भी काफी अव्यवस्था रही. ओपन एयर स्टेज का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है. ऐसे में अब विभाग की तैयारी है कि 23 जनवरी को इसका फिर से उद्घाटन कर दिया जाए. यह नृत्य कला मंदिर पटना की सांस्कृतिक पहचान रही है और 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है ऐसे में इसके फिर से उद्घाटन के लिए यही शुभ दिन चुना गया है लेकिन अभी अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है. पटना का ऐतिहासिक ओपन-एयर स्टेज (ETV Bharat) इनॉगरेशन में फोक कार्यक्रम की होगी प्रस्तुति: कहकशां ने बताया कि कला संस्कृति मंत्री को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है. सभी जगह इस संबंध में पत्र भी प्रेषित कर दिए गए हैं. 23 जनवरी को 2 घंटे का इनॉग्रेशन कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया गया है जिसमें उनकी कोशिश है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर की भी दो फोक कार्यक्रम की प्रस्तुति हो. इसके अलावा माघ बिहू की प्रस्तुति के लिए असम के कलाकारों से संपर्क किया गया है. इसके अलावा सोलो डांस और सोलो सिंगिंग का भी कार्यक्रम रखा जाएगा. 5000 दर्शकों की बैठने की क्षमता: कहकशां ने बताया कि ओपन एयर स्टेज में 5000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी. पहले भी करीब इतने ही सीट की व्यवस्था थी लेकिन अब इसका काफी सौंदर्यीकरण भी किया गया है. कभी यह ओपन-एयर स्टेज पटना की सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. "अब इसके दोबारा खुलने से यहां नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कवि सम्मेलनों, मुशायरों, नृत्य-नाटिकाओं और संगीत समारोहों की वापसी होगी. कला प्रेमियों को इसका काफी लाभ होगा."-कहकशां, उप सचिव, कला संस्कृति विभाग