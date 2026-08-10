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'पत्नी को हर महीने ₹10 हजार पेंशन से देने होंगे, तीन बेटियों की शादी का खर्च भी देगा पति'.. वैवाहिक विवाद में HC का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है और पत्नी और उसकी बेटियों को राहत दी है-

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 3:30 PM IST

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पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी और उसकी तीन अविवाहित बेटियों के हित में अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने पति को अपनी पेंशन से हर महीने ₹10 हजार पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा तीनों अविवाहित बेटियों की शादी का खर्च भी पति को उठाना होगा.

2021 में दायर हुई थी याचिका: मामला भागलपुर की निचली अदालत के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिया गया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए सुचित्रा देवी ने वर्ष 2021 में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में आपसी समझौते का प्रयास करने का मौका दिया. समझौता नहीं होने पर मामले को लोक अदालत भेज दिया गया था.

फरवरी से बंद कर दिया था भुगतान: मामला दोबारा हाईकोर्ट के समक्ष आने पर पत्नी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पूर्व के आदेश के बावजूद पति ने फरवरी से हर महीने ₹10 हजार का भुगतान बंद कर दिया है. इससे पत्नी के लिए अपना और तीनों अविवाहित बेटियों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है.

पैर टूटने का दिया हवाला: पति दिनेश सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना में पैर टूट जाने के कारण वह बैंक में हर महीने ₹10 हजार जमा नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील से असहमति जताते हुए पत्नी को नियमित आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

पेंशन खाते से सीधे होगा ट्रांसफर: जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पति दिनेश सिंह के पेंशन बैंक खाते से हर महीने ₹10 हजार स्वतः पत्नी सुचित्रा देवी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. कोर्ट ने यह व्यवस्था पत्नी के जीवन-यापन में आर्थिक कठिनाई न हो, इसे ध्यान में रखते हुए की है.

तीन बेटियों की शादी का खर्च भी पति के जिम्मे: कोर्ट ने अपने आदेश में तीनों अविवाहित बेटियों की शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी पति पर डाली है. इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 से लंबित मामले का निष्पादन कर दिया. दिनेश सिंह सेवानिवृत्त दारोगा हैं.

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