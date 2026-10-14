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दुष्कर्म की कोशिश और अश्लील आपत्तिजनक हरकत में अंतर, ट्रायल कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट ने पलटा

महिला के साथ अश्लील हरकत पर पटना हाईकोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )

पटना: एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को दुष्कर्म की कोशिश करने का दोषी ठहराते समय केवल गलत नीयत या अश्लील हरकत पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ठोस सबूत भी होने चाहिए. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दुष्कर्म की कोशिश करना और अश्लील आपत्तिजनक हरकतों के बीच अंतर जरूरी है. कोर्ट ने इसे लज्जा भंग का मामला माना है.

क्या था पूरा मामला?

ये मामला बेगूसराय जिले से संबंधित है. इसमें 8 फरवरी 2010 को एक विधवा महिला जब अपने बच्चे के साथ घर में सोई थी. आरोप है कि एक अधेड़ पड़ोसी उस पर गंदी नजर रखता था. उस दिन रात के 10 बजे वह उसके घर में जबरदस्ती घुस कर दीया बुझा दिया और उसके ऊपर लेट गया.

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat) महिला जब चिल्लाने लगी तो गांव के लोग आ गए. उन्होंने उस अधेड़ की पिटाई कर दी. गांव वालों ने आश्वासन दिया कि पंचायती में इस मामले को ले जाया जाएगा लेकिन वह व्यक्ति पंचायती में नहीं आया. इसके बाद वह महिला संबंधित पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने गई लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया. उसके बाद वह सीजेएम कोर्ट में घटना के दो दिन बाद गई. कोर्ट ने शिकायत को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस के पास भेजा, जिसके बाद बलिया पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ. पुलिस ने जांच के बाद दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में चार्जशीट दायर किया.आईपीसी की धारा 376 के साथ धारा 511( दुष्कर्म की कोशिश) और धारा 448 के तहत आरोप तय किया. ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा

ट्रायल कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश के लिए चार साल सश्रम कारावास और घर में जबरन घुसने के लिए छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी गई. कोर्ट ने कहा- ठोस सबूत होना चाहिए

जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को दुष्कर्म की कोशिश ठहराने के लिए केवल गलत नीयत या अश्लील हरकत पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए. कोर्ट ने पड़ोसी की गवाही को महत्वपूर्ण माना

कोर्ट ने माना कि घर में आरोपी की मौजूदगी साबित हुआ है. महिला ने आरोपी को अपने घर में देखने, उसकी हरकतों के बारे में स्पष्ट और लगातार बयान दिया है. आरोपी उसी गांव का था और उसे वह पहचानती है. उसके शोर मचाने पर गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया. कोर्ट ने पड़ोसी की गवाही को महत्वपूर्ण माना. घटना के समय आरोपी की घर में मौजूदगी

कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर पड़ोसियों से बहस नहीं की गई. ये भी नहीं कहा गया कि महिला या पड़ोसी से दुश्मनी के कारण झूठे मामले में फंसाया गया. आरोपी ने भी दस बजे रात में घर के अंदर होने का स्पष्टीकरण नहीं दिया. इसलिए कोर्ट ने माना कि घटना के समय आरोपी की घर में मौजूदगी साबित होती है.